HLV Cklamovski: 'Bóng đá trẻ Malaysia mộng du cả thập kỷ'

MalaysiaHLV tuyển Malaysia Peter Cklamovski cho rằng công tác đào tạo trẻ của bóng đá quốc gia này đang hoạt động kém hiệu quả và có thể bước vào một thập kỷ lãng phí tiếp theo.

Malaysia không được dự vòng chung kết U17 châu Á hai kỳ gần nhất (2025, 2026). Ở cấp độ U20, họ chỉ vào VCK một lần trong 8 kỳ gần nhất, vào năm 2018. Trong khi đó, lứa U23 cũng vừa lỡ hẹn VCK vào đầu năm 2026.

Ở Đông Nam Á, bóng đá Malaysia cũng rất lâu chưa vào được một trận chung kết với lứa U19 và U22. Đội U22 dưới trướng HLV Nafuzi Zain vừa thắng Lào 4-1 ở lượt ra quân SEA Games 33 vào hôm qua 6/12, nhưng chưa chắc vượt qua vòng bảng. Họ còn phải gặp đối thủ mạnh Việt Nam vào ngày 11/12.

Malaysia (áo vàng) thắng Lào 4-1 ở lượt ra quân bảng B bóng đá nam SEA Games 33, trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 6/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

HLV Peter Cklamovski ví đào tạo trẻ của Malaysia như "người mộng du", khi hành động một cách vô thức và không rút được kinh nghiệm từ những gì đã xảy ra. "Chúng ta đã mộng du như thế cả thập kỷ rồi", ông nói với báo Malaysia New Straits Times ngày 7/12. "Nếu chúng ta cứ tiếp quay lưng không hành động và nhắm mắt làm ngơ, mọi thứ sẽ lại chìm vào quên lãng".

Nhà cầm quân người Australia đến Malaysia dẫn dắt đội tuyển quốc gia từ đầu năm 2025. Ông nhận thấy các giải đấu trẻ rất yếu kém và thiếu sự đồng bộ giữa các địa phương. "May mắn lắm mới được 10 hoặc 11 trận mỗi năm cho đội U13 và U14. Chúng ta còn hy vọng gì nữa ở cấp ĐTQG?", Cklamovski nói thêm.

HLV sinh năm 1978 có nhiệm vụ giành kết quả ngay lập tức với ĐTQG, nhưng cũng có trách nhiệm lập kế hoạch tương lai. Khi bắt tay vào việc, ông nhận thấy việc này không dễ vì bóng đá trẻ hỗn loạn và là điểm yếu của Malaysia.

HLV Peter Cklamovski (áo đen) trong buổi tập thử sân Bukit Jalil của Malaysia vào tối 9/6/2025, một ngày trước trận gặp Việt Nam tại lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ảnh: Hai Tư

Nếu được trao toàn quyền quyết định, Cklamovski muốn cải thiện hệ thống đào tạo bóng đá và kết nối với học đường. Sau đó, các CLB cần phát triển hệ thống riêng. Ngoài ra, Malaysia phải xây dựng được một lực lượng HLV đông đảo và chất lượng.

"Chúng ta sẽ có một hệ thống trường học và CLB dành cho phát triển bóng đá trẻ, để đào tạo ra những cầu thủ ưu tú nhất", Cklamovski cho biết. "Hệ thống của Nhật Bản rất vững chắc theo hình kim tự tháp sau 30 năm thực hiện, và họ đã có một kế hoạch 50 năm tiếp theo".

HLV Cklamovski có kinh nghiệm với bóng đá trẻ Nhật Bản và Australia. Tại J-League 1 năm 2024, ông giúp FC Tokyo tung ra đội hình trẻ nhất lịch sử CLB, với độ tuổi trung bình 22,7, đồng thời đứng thứ năm châu Á về số phút thi đấu cho các cầu thủ U21.

Trước đó, khi dẫn dắt U17 Australia, Cklamovski giúp cải tổ hệ thống tuyển trạch và tìm kiếm tài năng. Ông tạo ra khái niệm "những trận đấu chất lượng cao" và trở thành tiêu chuẩn quốc gia, với những cầu thủ xuất sắc nhất từ mọi khu vực thường xuyên được đối đầu với nhau.

Trung Thu