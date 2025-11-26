HLV Chelsea: 'Đừng vội ví Estevao, Yamal như Messi, Ronaldo mới'

Theo Enzo Maresca, học trò Estevao và tài năng Barca Lamine Yamal cần chơi bóng với niềm vui, thay vì chịu áp lực so sánh với Lionel Messi, Cristiano Ronaldo.

Trận Chelsea - Barca trên sân Stamford Bridge ở lượt năm Champions League hôm 25/11 được xem là sân khấu để Estevao, Yamal - hai tài năng 18 tuổi của đôi bên - đọ tài. Tại đây, Estevao tỏa sáng với pha solo ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, góp phần giúp Chelsea thắng 3-0 trong buổi tối Yamal mờ nhạt khi phải cùng Barca thi đấu thiếu người suốt hiệp hai.

Sau trận, khi được đề nghị so sánh Estevao và Yamal mới Messi, Ronaldo, HLV Maresca tỏ ra dè dặt. Ông nói: "Hãy thư thả. Cả cậu ấy lẫn Yamal đều mới 18 tuổi, nếu chúng ta bắt đầu so sánh với hai tượng đài như Ronaldo hay Messi, đó là áp lực quá lớn cho những cậu bé này. Hiện tại, cả hai cần đến sân tập với niềm hân hoan".

Estevao mừng bàn thắng trong trận Chelsea hạ Barca 3-0 ở lượt năm vòng bảng Champions League trên sân Stamford Bridge, London, Anh ngày 25/11. Ảnh: Chelsea FC

Yamal nổi lên từ hơn hai năm qua trong màu áo Barca rồi tuyển Tây Ban Nha, trong khi Estevao - người có biệt danh "Tiểu Messi" ở quê nhà Brazil - mới thật sự được biết đến từ hè vừa qua, khi gia nhập Chelsea trong vụ chuyển nhượng có tổng giá trị lên tới 69 triệu USD, trong đó có 40 triệu phí cố định.

Trước trận đấu, khi được BeIN Sports hỏi về hai ngôi sao trẻ, HLV Maresca nhấn mạnh việc Estevao và Yamal cần tiếp tục học hỏi. Ông nói: "Có lẽ trong 10, 15 năm tới, Estevao và Yamal có thể sẽ là Messi và Ronaldo kế tiếp. Nhưng cả hai đều mới 18 tuổi. Họ cần tiếp tục vui vẻ chơi bóng, cố gắng cải thiện mỗi ngày, đây mới là điều quan trọng nhất", nhà cầm quân của Chelsea nói.

Cũng là đồng đội của hai sao trẻ trong màu áo Chelsea và tuyển Tây Ban Nha, hậu vệ trái Marc Cucurella cho rằng so với Yamal, Estevao chịu bất lợi nhiều hơn vì là gương mặt mới ở châu Âu.

"Yamal lên đội một từ 15 tuổi, đã có nhiều danh hiệu và vô địch Euro, còn Estevao mới đến châu Âu nên có thể sẽ phải đi sau vài năm", Cucurella nói với Sky Sports. "Nhưng hôm nay cậu ấy đã cho thấy được cá tính và những phẩm chất của mình. Estevao đặc biệt và tập thể Chelsea có những đàn anh tốt trong phòng thay đồ, nên hy vọng chúng tôi có thể giúp cậu ấy".

Yamal đi bóng trước sự truy cản của Cucurella trong trận Barca thua Chelsea 0-3. Ảnh: FC Barcelona

Với bàn nâng tỷ số lên 2-0 trước Barca, Estevao đã có ba bàn tại Champions League mùa này. Anh trở thành cầu thủ nhỏ tuổi thứ hai, chỉ sau Kylian Mbappe, và là cầu thủ tuổi teen thứ ba, sau Mbappe, Erling Haaland, ghi bàn trong cả ba trận đá chính đầu tiên ở Champions League. Tính trên mọi mặt trận mùa này, tân binh người Brazil của Chelsea đã đá 17 trận, ghi 5, kiến tạo một bàn và tạo ra 16 cơ hội cho các đồng đội.

Khi được hỏi về pha đi bóng vượt qua Pau Cubarsi rồi sút tung lưới Barca, Estevao xem đó là "khoảnh khắc đặc biệt nhất" từ đầu sự nghiệp còn non trẻ của anh. "Tôi không biết diễn tả cảm xúc thế nào", tiền đạo Brazil nói với Amazon Prime. "Đêm nay thật hoàn hảo. Tôi chỉ biết cảm ơn Chúa vì đã mang đến mọi thứ như lúc này. Tôi sẽ nỗ lực tiếp tục hoàn thiện bản thân".

Estevao nói anh chỉ xử lý theo bản năng trong pha ghi bàn. "Tình huống diễn ra rất nhanh, thậm chí tôi chưa kịp nhận ra. Tôi tìm thấy khoảng trống, luồn lách qua và ghi bàn. Một khoảnh khắc đặc biệt và tôi hy vọng sẽ ghi thêm nhiều bàn nữa", tài năng 18 tuổi cho hay.

Theo CIES Football Observatory, cả Yamal và Estevao được đánh giá là những cầu thủ 18 tuổi giá trị nhất làng bóng đá thế giới hiện tại. Yamal được định giá 405 triệu USD, trong khi Estevao xếp sau với 137 triệu USD.

Hoàng Thông tổng hợp