HLV Chelsea chỉ trích trọng tài sau khi thua Bayern

ĐứcHLV Enzo Maresca cho rằng trung vệ Jonathan Tah đáng nhận thẻ đỏ ngay trong hiệp một trận Chelsea thua 1-3 trên sân Bayern ở lượt đầu Champions League.

Phút 28, Chelsea phản công từ phần sân nhà. Khi các đồng đội đang lên bóng, Joao Pedro tranh chấp quyết liệt với Tah ở gần vòng tròn giữa sân. Trung vệ Bayern dường như có động tác đánh vào mặt, khiến Pedro nằm sân đau đớn.

Jonathan Tah phạm lỗi với Joao Pedro Tình huống va chạm giữa Jonathan Tah và Joao Pedro.

Trọng tài chính Jose Maria Sanchez không cắt còi, mà để Chelsea hưởng lợi thế. Cole Palmer phối hợp với Malo Gusto rồi dứt điểm chân trái chéo góc thành bàn, rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Sau đó, trọng tài chỉ rút thẻ vàng, coi đây là pha phạm lỗi mang tính chiến thuật. Maresca phản ứng dữ dội ngoài đường biên và cũng bị cảnh báo.

Sau trận, Maresca nhấn mạnh Tah đáng nhận thẻ đỏ vì tình huống "bỏ bóng đánh người". HLV Italy nói: "Khi một cầu thủ không hề có ý định tranh bóng mà chỉ nhắm vào đối thủ, thì luôn luôn là thẻ đỏ. Vậy tại sao lần này lại không? Trọng tài nói tình huống đó chưa đủ mạnh hay chưa đủ ác ý. Nhưng như thế thì khác nào đợi đến khi có máu chảy mới rút thẻ đỏ?".

Khi được hỏi cục diện có thay đổi nếu Tah nhận thẻ đỏ hay không, Maresca nói rằng ông hài lòng với màn trình diễn của toàn đội. "20 phút đầu, chúng tôi kiểm soát tốt, không cho họ cơ hội nào và còn có hai tình huống nguy hiểm", ông nói. "Nhưng sau khi thủng lưới, cục diện thay đổi. Dù vậy, trước một đối thủ như Bayern, việc giữ thế trận suốt 95-100 phút là điều gần như không thể".

HLV 45 tuổi cũng từ chối nói về tình huống Bayern được hưởng phạt đền. Phút 25, Harry Kane ghi bàn mở tỷ số từ chấm 11 mét, sau khi bị Moises Caicedo phạm lỗi trong vòng cấm. "Tôi chưa xem lại tình huống đó", Maresca nói. "Nếu anh xem trên truyền hình rồi, anh có thể nói cho tôi đó có thật sự là phạt đền hay không".

Jonathan Tah (phải) tranh chấp với Joao Pedro trong trận Bayern thắng Chelsea 3-0 ở lượt đầu Champions League tại Allianz Arena, Munich, Đức ngày 17/9/2025. Ảnh: Sport

Trong khi đó, Tah cho rằng trọng tài phạt thẻ vàng là quyết định chính xác. "Nếu tôi đánh vào mặt cậu ấy, tôi sẽ thừa nhận. Nhưng thực tế không phải vậy. Thẻ vàng là đúng", trung vệ người Đức nói.

Nhưng trên sóng truyền hình, cựu tuyển thủ Đức Michael Ballack bình luận: "Tah đã may mắn thoát thẻ đỏ. Tình huống có thể bị xử lý nặng hơn. Tah phải cẩn trọng".

Giám đốc thể thao Christoph Freund khẳng định hậu vệ của Bayern không có ác ý. "Cậu ấy chỉ va chạm vào ngực đối phương khi cả hai đang chạy rất nhanh. Trông có vẻ nghiêm trọng hơn thực tế. Đây không phải hành vi bạo lực", ông nói.

HLV Vincent Kompany cũng bênh vực học trò. "Tôi còn nghĩ Tah bị phạm lỗi trước. Cậu ấy bị kéo áo, xoay người lại và chỉ cố gắng thoát ra. Tôi có thể hơi thiên vị, nhưng đó là cảm nhận của tôi", nhà cầm quân người Bỉ bày tỏ.

Hồng Duy tổng hợp