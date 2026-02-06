HLV Chelsea chỉ trích Arsenal phá vỡ phép lịch sự bóng đá

AnhTheo HLV Liam Rosenior, ban huấn luyện Arsenal vi phạm những quy tắc ứng xử cơ bản trong bóng đá khi lấn sang phần sân khởi động của Chelsea ở lượt về bán kết Cup Liên đoàn.

Trong lúc khởi động trước trận lượt về trên sân Emirates ngày 3/2, Rosenior bị bắt gặp hét lên: "Hãy ở trong phần sân của các anh. Ở yên phần sân của các anh đi", song máy quay không ghi lại rõ đối tượng mà ông nhắm tới.

HLV Liam Rosenior quát tháo thành viên Arsenal trong trận lượt về bán kết Cup Liên đoàn trên sân Emirates, London, Anh ngày 3/2/2026. Ảnh: Daily Mail

Trong buổi họp báo trước trận gặp Wolves ở vòng 25 Ngoại hạng Anh ngày 5/2, Rosenior được hỏi lại về sự việc này. Nhà cầm quân người Anh khẳng định cơn giận dữ của ông không nhằm vào các cầu thủ Arsenal mà hướng tới ban huấn luyện đội chủ nhà.

"Không phải cầu thủ. Tôi luôn tôn trọng họ", Rosenior nói. "Khi khởi động, mỗi đội có phần sân riêng. Tôi chưa bao giờ yêu cầu cầu thủ hay trợ lý của mình xâm phạm khu vực của đối phương. Nhưng ở thời điểm đó, tôi cảm thấy cách họ hoạt động là không đúng mực".

Theo Rosenior, việc ban huấn luyện Arsenal đứng quá gần đã ảnh hưởng tới quá trình khởi động của Chelsea. "Họ tác động đến sự chuẩn bị của các cầu thủ và ban huấn luyện chúng tôi. Vì thế, tôi đã yêu cầu họ, có thể không quá lịch sự, hãy ở đúng phần sân của mình", ông cho biết.

HLV 41 tuổi nhấn mạnh ông không tìm cách tạo ra "đòn tâm lý" trước trận, mà chỉ muốn mọi thứ diễn ra đúng mực và tôn trọng lẫn nhau. "Trong bóng đá có những phép lịch sự nhất định, và tôi luôn cố gắng tuân thủ. Tôi luôn muốn chiến thắng, nhưng không bao giờ đánh đổi bằng sự thiếu tôn trọng", ông bày tỏ.

Rosenior cũng khẳng định không có mâu thuẫn với Arsenal hay đồng nghiệp Mikel Arteta. Ông nói: "Arteta là một HLV tuyệt vời, tôi dành cho ông ấy rất nhiều sự tôn trọng. Chỉ là ở khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy sự tôn trọng dành cho đội của mình chưa được thể hiện".

HLV Liam Rosenior trong buổi họp báo trước trận Chelsea gặp Wolves ở vòng 25 Ngoại hạng Anh ngày 5/2. Ảnh: Chelsea FC

Trận này, Chelsea thua 0-1 và bị loại với tổng tỷ số 2-4. Sau khi rời Cup Liên đoàn, Rosenior nhấn mạnh mục tiêu cạnh tranh top 4 Ngoại hạng Anh, bắt đầu từ trận gặp Wolves. Về lực lượng, ông cho biết Reece James và Pedro Neto để ngỏ khả năng ra sân, tiền đạo cánh Jamie Gittens nghỉ dài hạn do rách gân kheo.

Rosenior cũng dành nhiều lời khen cho Cole Palmer, ngôi sao đang hồi phục thể lực và được ban huấn luyện Chelsea quản lý số phút thi đấu chặt chẽ. Palmer từng đá trọn vẹn các trận thắng Brentford và West Ham tại Ngoại hạng Anh, nhưng được cho nghỉ ở trận gặp Crystal Palace và chỉ vào sân 30 phút cuối trong trận thua Arsenal ở bán kết Cup Liên đoàn.

Rosenior cho rằng điều này là cần thiết trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc. "Các cầu thủ đã thi đấu FIFA Club World Cup, gần như không có kỳ nghỉ hè, rồi liên tục ra sân với mật độ rất cao. Phía trước họ còn World Cup và các trận quốc tế. Vì vậy, ưu tiên của tôi là đảm bảo thể trạng và sức khỏe lâu dài cho họ", ông nói.

Nhà cầm quân người Anh cũng cho biết ban huấn luyện luôn cân nhắc đường dài khi đưa ra quyết định nhân sự, nhằm đảm bảo đội hình đạt trạng thái sung sức nhất vào giai đoạn quyết định của mùa giải. "Chúng tôi muốn Chelsea vẫn mạnh mẽ vào tháng 4 và tháng 5. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến mọi quyết định của tôi lúc này", Rosenior khẳng định.

