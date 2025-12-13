HLV Cameroon từ chối bị sa thải, chỉ trích Chủ tịch Eto’o tự luyến

Trước thềm VCK các quốc gia châu Phi 2025, tuyển Cameroon đang rơi vào cuộc khủng hoảng chưa từng có giữa HLV trưởng Marc Brys và Chủ tịch LĐBĐ nước này - cựu danh thủ Samuel Eto’o.

Eto’o, người vừa kỷ niệm 4 năm ngày nhậm chức Chủ tịch LĐBĐ Cameroon (FECAFOOT) ngày 11/12, đang lao vào cuộc xung đột gay gắt với HLV trưởng ĐTQG Marc Brys. Nhà cầm quân người Bỉ được cho là kiên quyết không chấp nhận bị sa thải. Hiện, ông Brys chưa bị sa thải chính thức và vẫn đang có hợp đồng với Bộ Thể thao Cameroon đến tháng 9/2026, bất chấp việc Eto’o đã thông báo chấm dứt vai trò của ông ở đội tuyển.

Cuộc xung đột đã đẩy Cameroon vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có, khi xuất hiện đến hai danh sách đội hình chính thức khác nhau ngay trước thềm CAN 2025.

Chủ tịch LĐBĐ Cameroon Samuel Eto'o (trái) và HLV trưởng Marc Brys.

Ngày 1/12, FECAFOOT do Eto’o đứng đầu đã tổ chức cuộc họp khẩn ban chấp hành và công bố danh sách 28 cầu thủ, đồng thời bổ nhiệm ông David Pagou làm HLV trưởng cho giải đấu. Ông Pagou đã được FIFA chính thức ghi nhận, thậm chí còn tổ chức họp báo tuần trước để giải thích về danh sách và tham vọng của Cameroon tại AFCON. Cùng với đó là một ban huấn luyện hoàn toàn mới do Eto’o chỉ định.

Danh sách đội hình do Eto’o lựa chọn đã loại bỏ hàng loạt tên tuổi lớn, như thủ thành Man Utd Andre Onana, cựu tiền đạo Bayern Munich Eric Choupo-Moting và đặc biệt là chân sút kỳ cựu Vincent Aboubakar. Có thông tin cho rằng Eto’o cố tình loại Aboubakar để bảo vệ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của ông ở tuyển Cameroon. Tiền đạo 33 tuổi hiện chỉ cách kỷ lục của Eto’o đúng 12 bàn.

Đến ngày 10/12, sự việc leo thang khi HLV Brys từ chối bị sa thải, thậm chí tự công bố danh sách đội hình thứ hai, đưa cả Onana, Choupo-Moting và Aboubakar trở lại đội tuyển.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Bỉ VTM NIEUWS, HLV 63 tuổi tỏ ra cực kỳ giận dữ. "Từ giây phút đầu tiên, mục tiêu của Eto’o là đuổi tôi càng nhanh càng tốt", ông Brys nói. "Anh ta sỉ nhục tôi, và tôi đã phản ứng lại. Anh ta xem tôi là đối thủ trong mắt vì tôi quá mạnh mẽ".

"Eto’o đã loại bỏ những cầu thủ chủ chốt và thủ lĩnh của đội tuyển, tất nhiên là chính anh ta đã chọn danh sách đó", nhà cầm quân này tiếp tục. "Làm sao có thể đến CAN mà không có một thủ môn đẳng cấp thế giới? Không có Aboubakar? Thật không thể tin nổi, nhưng tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Đó là phong cách của một người tự luyến và luôn nghĩ mình là nhất".

HLV Marc Brys và Công Phượng thời còn phụng sự Sint-Truiden.

Cũng trong một cuộc phỏng vấn khác trên đài Pháp TV5 Monde, người được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Cameroon vào tháng 6/2024 và thất bại trong việc đưa "Những chú sư tử bất khuất" giành vé dự World Cup 2026, khẳng định ông sẽ không rời ghế HLV trưởng.

"Chừng nào chưa có văn bản chính thức có chữ ký của Tổng thống Cộng hòa Cameroon bổ nhiệm David Pagou làm HLV trưởng đội tuyển, thì trong mắt Nhà nước Cameroon, Marc Brys tôi vẫn là HLV trưởng. Chuyện này không có gì để bàn cãi và đã diễn ra như vậy ở Cameroon ít nhất 30 năm nay", ông Brys tuyên bố.

Eto’o, 44 tuổi, từ lâu đã liên tục mâu thuẫn với HLV người Bỉ và nhiều lần tuyên bố không muốn làm việc cùng nhà cầm quân này trong suốt nhiệm kỳ chủ tịch FECAFOOT của ông. Năm ngoái, Brys từng dọa từ chức sau khi trợ lý Joachim Munanga bị FECAFOOT loại khỏi danh sách ban huấn luyện, một động thái mà ông tin rằng là cố tình triệt hạ uy tín của ông.

Năm 2024, Eto’o từng bị FIFA cấm xuất hiện trong các trận đấu của ĐTQG 6 tháng vì vi phạm hai điều khoản kỷ luật. Lệnh cấm được đưa ra liên quan đến trận đấu vòng 1/8 World Cup U20 nữ giữa Brazil và Cameroon, dù FIFA không công bố chi tiết sự việc.

Brys là HLV người Bỉ giàu kinh nghiệm, từng dẫn dắt nhiều CLB tại Bỉ, Hà Lan và Arab Saudi. Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp cấp CLB của ông là chức vô địch Cup Quốc gia Bỉ mùa 2004-2005 cùng CLB Germinal Beerschot. Đây cũng là danh hiệu lớn duy nhất trong lịch sử đội bóng này.

Trước đó, Brys từng giúp CLB nhỏ Berchem Sport thăng hạng liên tiếp từ giải hạng Tư lên hạng Nhì Bỉ, cho thấy khả năng xây dựng đội bóng dài hạn. Ngoài ra, ông còn có thời gian làm việc tại Mechelen, Sint-Truiden, và Oud-Heverlee Leuven - những đội bóng có lịch sử lâu đời tại giải VĐQG Bỉ. Năm 2020, Brys được trao giải Raymond Goethals Award, giải thưởng dành cho HLV xuất sắc năm tại Bỉ.

Brys cũng từng dẫn dắt Công Phượng tại CLB Bỉ Sint-Truiden.

Hoàng Thông tổng hợp