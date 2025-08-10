HLV Calisto mừng khi Việt Nam đã giành ba chức vô địch Đông Nam Á

Ninh BìnhCựu HLV tuyển Việt Nam Henrique Calisto thích thú khi chứng kiến bóng đá ở Việt Nam - nơi ông xem như quê hương thứ hai - ngày càng phát triển.

Chiều 9/8, HLV Calisto có mặt tại sân Thiên Trường để theo dõi trận tranh Siêu Cup Quốc gia 2024-2025, nơi Công an Hà Nội (CAHN thắng chủ nhà Nam Định 3-2. Ông cảm nhận bầu không khí tuyệt vời đúng tính chất chung kết, với khoảng 15.000 khán giả đến theo dõi.

"Trận này hay, với tốc độ tốt. Hai đội rất mạnh được chơi trên một sân đấu chất lượng", HLV Calisto nói với VnExpress. "Tôi biết hai đội sở hữu nhiều tuyển thủ Việt Nam. Các ngoại binh Brazil cũng tốt đấy".

Cựu HLV tuyển Việt Nam Henrique Calisto (phải) và Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Bồ Đào Nha José Pedro De Sousa Vieira (trái) đến xem trận tranh Siêu cup Quốc gia 2024-2025 giữa Công an Hà Nội và Nam Định, tại sân Thiên Trường, Ninh Bình ngày 9/8/2025. Ảnh: Hiếu Lương

HLV người Bồ Đào Nha nhận ra đội trưởng CAHN là Nguyễn Quang Hải – một trong những tài năng lớn nhất của bóng đá Việt Nam sau thời ông. Tuy nhiên, thành viên ban huấn luyện hai đội khiến ông nhớ về thời còn làm việc ở V-League lẫn đội tuyển Việt Nam.

"CAHN có một trong những học trò tôi quý nhất khi còn làm đội tuyển Việt Nam là Phạm Thành Lương", HLV sinh năm 1953 cho hay. "Nam Định có Vũ Hồng Việt, Bùi Quang Huy, những cựu cầu thủ từng đối đầu tôi ở V-League".

Ông Calisto cho rằng bóng đá Việt Nam đang đi lên ở cả cấp CLB lẫn các cấp độ đội tuyển. Công tác đào tạo trẻ vẫn được quan tâm và đó là chìa khóa thành công. "Bóng đá Việt Nam ngày càng tiến bộ. Tôi rất vui khi thấy quê hương thứ hai chiến thắng", cựu HLV Long An nói. "Ngày tôi rời đi, Việt Nam mới một lần vô địch Đông Nam Á, nhưng giờ đội tuyển có ba chiếc Cup đó rồi, cùng hai HC vàng SEA Games và nhiều thành tích ấn tượng khác".

HLV Calisto hiện là Chủ tịch Hiệp hội HLV Bồ Đào Nha (ANTF). Cơ quan này do chính ông tham gia sáng lập và làm chủ tịch lần đầu vào năm 1986.

Ông Calisto đến Việt Nam từ 7/8 và đến thăm LĐBĐ Việt Nam (VFF) nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha (1975-2025). HLV 72 tuổi mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa bóng đá hai nước, đồng thời hy vọng trở thành cầu nối để VFF và LĐBĐ Bồ Đào Nha ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) trong tương lai.

Bên cạnh đó, cựu HLV tuyển Việt Nam đề xuất tăng cường hợp tác ở các lĩnh vực thế mạnh của Bồ Đào Nha như futsal, bóng đá bãi biển,... và triển khai chương trình tập huấn dành cho đội trẻ Việt Nam tại các trung tâm hiện đại ở Bồ Đào Nha.

Ông Henrique Calisto (giữa) hội ngộ các học trò ở đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 tại TP HCM ngày 14/11/2018. Ảnh: Đức Đồng

"Việc góp mặt ở World Cup sẽ là cột mốc vô cùng quan trọng với Việt Nam", HLV Calisto chia sẻ. "Chúng ta hoàn toàn có thể biến ước mơ thành hiện thực. Niềm tin và hành động phải đi liền với nhau".

Lần gần nhất HLV Calisto đến Việt Nam là năm 2018, để hội ngộ thế hệ vô địch AFF Cup 2008. Khi ấy, ông làm Giám đốc kỹ thuật CLB Đại Liên của Trung Quốc.

Khi còn là cầu thủ, Calisto chơi hậu vệ phải cho Leixoes và Fafe giai đoạn 1972-1978. Ông làm HLV cho các CLB Bồ Đào Nha từ năm 1981, trong đó có thành tích vô địch giải hạng Nhì với Rio Ave mùa 1995-1996.

Năm 2001, Calisto tới Việt Nam dẫn dắt Đồng Tâm Long An, giúp CLB giành hai V-League (2005, 2006). HLV sinh năm 1953 sau đó cùng tuyển Việt Nam giành một số thành công từ năm 2008 đến 2011, trong đó có chức vô địch AFF Cup 2008 - danh hiệu vô địch Đông Nam Á đầu tiên của Việt Nam, và HC bạc SEA Games 2009.

Calisto sang Thái Lan dẫn dắt CLB Muangthong United trong năm 2011, sau khi chia tay tuyển Việt Nam. Cuối năm 2011, ông trở lại Bồ Đào Nha làm việc rồi kết thúc sự nghiệp cầm quân tại CLB Pacos Ferreira năm 2014.

Hiếu Lương