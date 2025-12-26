HLV bơi Trung Quốc ba lần cưới học trò

Trung QuốcTừng là một HLV mát tay, đào tạo nhiều học trò giỏi, nhưng Kim Wei sau đó trượt dài trong các bê bối liên quan đến hôn nhân với học trò và doping.

Wei từng là kình ngư chuyên nghiệp, góp mặt trong đội tuyển Trung Quốc dù không đạt tới đẳng cấp thế giới. Do những hạn chế về thể chất và thành tích, ông giải nghệ ở tuổi 25, sớm hơn nhiều so với các đồng nghiệp cùng lứa.

HLV Kim Wei, từng được ca ngợi là "bá nhạc" của làng bơi Trung Quốc, nhưng nay không còn xuất hiện trong làng thể thao sau bê bối cá nhân. Ảnh: Sohu

Dù vậy, Wei không hoàn toàn rời bỏ đường đua xanh, mà mang theo khát vọng đưa bơi lội Trung Quốc vươn tầm thế giới. Ông sang Australia học tập các phương pháp huấn luyện hiện đại, đặc biệt là mô hình "khoa học thể thao" - khái niệm còn rất mới tại Trung Quốc khi đó.

Trong thời gian làm HLV tại một CLB bơi ở Australia, Kim Wei hướng dẫn Zhang Xiaojuan. Hai người tuổi tác tương đương, nảy sinh tình cảm trong quá trình tập luyện rồi đi đến kết hôn năm 1998.

Zhang từng là VĐV có trình độ khá trong nước nhưng không đủ tiềm năng thăng tiến. Sau khi kết hôn với Kim Wei, cô chuyển sang vai trò trợ lý huấn luyện tại CLB, tập trung lo cho gia đình. Nhưng cũng chính thời gian này, Kim Wei gặp một nhân vật sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông: Liu Zige.

Lúc đó, cô bé 9 tuổi được gia đình đưa đến CLB với mục đích rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, Kim Wei nhanh chóng nhận ra tiềm năng vượt trội của cô bé, coi đây là viên ngọc thô.

HLV Kim Wei và Liu Zige. Ảnh: Sina

Ông trực tiếp xây dựng giáo án riêng, đầu tư tài chính để Liu Zige sang Australia tập huấn dài hạn. Khi cô bé còn rất nhỏ, Kim Wei đã hình dung ra viễn cảnh học trò đứng trên bục nhận huy chương Olympic - điều mà bản thân ông chưa từng đạt được.

Trong lúc sự nghiệp huấn luyện khởi sắc, cuộc sống hôn nhân của Kim Wei với Zhang dần rạn nứt. Khác biệt tính cách, thiếu giao tiếp khiến hai người thường xuyên mâu thuẫn. Năm 2003, họ ly hôn.

Không lâu sau, Kim Wei nảy sinh quan hệ với Wang Xiaoying - kình ngư xinh đẹp, có thành tích tốt trong chính CLB của ông. Hai người kết hôn, và giống người vợ trước, Wang nhanh chóng rút lui khỏi bơi lội, trở thành nội trợ toàn thời gian.

Liu Zige ăn mừng với HC vàng 200m bướm nữ tại Olympic Bắc Kinh 2008 tại Trung tâm Thể thao dưới nước Quốc gia ngày 14/8/2008. Ảnh: Sina

Tháng 8/2008, tại Olympic Bắc Kinh, Liu Zige tạo nên cơn địa chấn khi giành HC vàng nội dung 200m bướm nữ, đồng thời phá kỷ lục thế giới. Trước truyền thông, cô dành mọi lời ca ngợi cho HLV Kim Wei, coi ông là người quyết định thành công của mình.

Kim Wei lập tức nổi như cồn. Ông được gọi là "HLV vàng", "bá nhạc của làng bơi" rồi đảm nhiệm vị trí HLV trưởng đội bơi Thượng Hải. Sự nghiệp tưởng như bước sang trang rực rỡ nhất.

Năm 2014, Kim Wei ly hôn Wang trong âm thầm, không gây chú ý dư luận.

Hai năm sau, tại Olympic Rio 2016, học trò của ông - Chen Xinyi - xếp thứ tư nội dung 100m bướm nữ. Tuy nhiên, cô bị phát hiện sử dụng chất cấm trước khi thi đấu. Theo kết luận điều tra, người đứng sau chỉ đạo là Kim Wei. Bê bối này khiến ông gần như bị "xóa sổ" khỏi hệ thống thể thao Trung Quốc, không còn được các địa phương và đội tuyển mời hợp tác.

Việc Kim Wei kết hôn với Liu Zige, chênh lệch 23 tuổi sau quan hệ thầy - trò kéo dài 18 năm, khiến dư luận Trung Quốc phản ứng dữ dội. Ảnh: Sina

Một tháng sau Olympic Rio, Liu Zige thông báo kết hôn với Kim Wei. Chênh lệch 23 tuổi và quan hệ thầy - trò kéo dài 18 năm giữa hai người khiến dư luận Trung Quốc phản ứng dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng mối quan hệ này vi phạm chuẩn mực đạo đức nghề huấn luyện.

Sau làn sóng chỉ trích, Kim Wei và Liu Zige gần như biến mất khỏi truyền thông, không còn xuất hiện công khai.

Với bơi lội Trung Quốc, việc Kim Wei rời khỏi hệ thống huấn luyện không được xem là tổn thất lớn, mà thậm chí là bước thanh lọc cần thiết, trong bối cảnh nhiều gương mặt trẻ đang dần khẳng định vị thế. Trong đó tiêu biểu là Pan Zhanle - VĐV trẻ lập kỷ lục thế giới 100m tự do và giành chức vô địch thế giới ở tuổi 21.

Hồng Duy (theo Sina)