HLV Bình Định: 'Trọng tài để cầu thủ Hà Nội FC đá triệt hạ'

Hà NộiTheo ông Nguyễn Đức Thắng, trọng tài xử lý không tốt, bỏ qua nhiều lỗi vào bóng nguy hiểm của Hà Nội FC khi Bình Định thua 2-4 trên sân Hàng Đẫy tối 17/7.

"Tôi không hài lòng với trọng tài. Trận này trọng tài bỏ qua nhiều pha bóng nguy hiểm, mang tính triệt hạ của cầu thủ Hà Nội FC. Chúng tôi mất Phạm Văn Thành vì chấn thương, còn Hà Đức Chinh cũng chịu nhiều pha vào nguy hiểm", HLV Đức Thắng nói sau trận thua trên sân Hàng Đẫy.

Trận này, Hà Nội FC có 22 lần phạm lỗi, nhiều gấp đôi Bình Định. Họ phải nhận hai thẻ vàng.

HLV Nguyễn Đức Thắng trong một lần phản ứng trọng tài khi Bình Định thua 2-4 trên sân Hà Nội FC ngày 17/7. Ảnh: Lâm Thỏa

Nhưng các chỉ số tấn công khác của Hà Nội FC cũng vượt trội Bình Định. Họ cầm bóng 63%, dứt điểm 20 cú so với tám của đối thủ. Đội bóng thủ đô giành chiến thắng 4-2, leo lên vị trí thứ hai. Họ cùng có 25 điểm như Công an Hà Nội, nhưng thua về hiệu số bàn thắng-bại (8 so với 14).

"Chúng tôi đến đây với mục tiêu có điểm. Chúng tôi có cơ hội, thậm chí dẫn trước, nhưng thua ngược. Hà Nội FC nay chơi tốt, họ tận dụng được cơ hội, còn chúng tôi thì không. Sang hiệp hai, đội tôi cũng lùi hơi sâu, để Hà Nội FC kiểm soát được thế trận, chơi bóng, đặc biệt là tấn công biên", HLV Đức Thắng nói thêm về nguyên nhân thất bại tại Hàng Đẫy.

Hà Nội FC tấn công dồn dập ngay đầu trận, liên tiếp tạo ra các cơ hội. Tuy nhiên, Cainon sút dội cột dọc, trong khi Phạm Tuấn Hải và Trần Văn Kiên liên tục dứt điểm vọt xà khi ở rất gần khung thành của Đặng Văn Lâm. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, đội chủ nhà phải trả giá bằng bàn thua ở phút 44. Rafaelson bật cao đánh đầu sau quả đá phạt góc của Đỗ Thanh Thịnh.

Hà Nội ngược dòng hạ Bình Định 3-2, vươn lên thứ hai tại V-League 2023 ngày 17/7. Ảnh: Lâm Thỏa

Sang hiệp hai, HLV Bandovic tung Bùi Hoàng Việt Anh vào sân, cho Hà Nội FC chuyển sang đá 3-4-3, tấn công biên nhiều hơn. Họ dồn ép đối thủ và ngược dòng thành công, thắng 4-2 với cú hat-trick của Cainon cùng pha làm bàn của Văn Vĩ.

"Hà Nội là đội mạnh, giàu thành tích, vô địch V-League nhiều nhất. Gặp đội như vậy, không chỉ chúng tôi mà đội nào cũng quyết tâm. Chúng tôi đã biết cách khắc chế Hà Nội, gây cho họ nhiều khó khăn. Tiếc là trận này chúng tôi không có điểm", HLV Đức Thắng nói thêm về việc Bình Định thường chơi máu lửa và quyết tâm khi đối đầu đội bóng thủ đô..

Thua trận, Bình Định đứng cuối nhóm 8 đội đua vô địch, với 19 điểm, kém ngôi đầu của Công an Hà Nội 6 điểm. Tuy nhiên, HLV Đức Thắng cho rằng đội bóng của ông vẫn còn nguyên cơ hội để hoàn thành mục tiêu kết thúc mùa giải trong top 3.

Bình Định sẽ đá trận tiếp theo ngày 22/7, tiếp Công an Hà Nội.

Lâm Thỏa