HLV Benitez trở lại với mức lương kỷ lục ở Hy Lạp

Hy LạpCựu HLV Liverpool và Real Madrid, Rafa Benitez sẽ nhận mức lương cao nhất tại giải vô địch Hy Lạp dành cho HLV.

Benitez vừa ký hợp đồng hai năm với Panathinaikos, nhận mức lương khoảng 4,6 triệu USD mỗi năm. Con số này cao gần gấp đôi so với kỷ lục trước đó là 2,5 triệu của Jose Luis Mendilibar, người đưa Olympiakos tới chức vô địch Conference League 2024 và cú đúp quốc nội Hy Lạp 2025.

Benitez dẫn dắt Celta Vigo tại La Liga năm 2024. Ảnh: Reuters

Mùa trước, Panathinaikos về thứ hai giải vô địch dưới sự dẫn dắt của HLV Rui Vitoria. Sau trận thua đội mới lên hạng mùa này Kifisia với tỷ số 2-3, ban lãnh đạo đội chủ sân Athens quyết định "thay ngựa giữa dòng". Họ không thể làm khác vì Panathinaikos đang đứng thứ 7 trong 14 đội với 9 điểm sau 6 trận, kém đội dẫn đầu PAOK 8 điểm và Olympiakos 7 điểm.

Benitez sẽ vào việc từ cuối tuần này. Khi biết vị HLV kỳ cựu chưa có mặt để dẫn dắt Panathinaikos tại Europa League hôm giữa tuần, HLV của Feyenoord, Robin Van Persie nói: "Cá nhân tôi rất vui vì Benitez chưa đến. Nếu không, tôi sẽ phải tính lại mọi thứ". Trận đó, Feyenoord thắng Panathinaikos 3-1.

Benitez là HLV huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha và Anh. Nhà cầm quân 65 tuổi từng giành hai La Liga, UEFA Cup 2004 với Valencia, Champions League 2005 với Liverpool và Europa League 2013 cùng Chelsea. Ông cũng từng dẫn dắt một số đội bóng tên tuổi như Inter, Napoli, Real, Newcastle...

CLB gần nhất của Benitez là Celta Vigo. Ông bị sa thải hồi tháng 3/2024, do chỉ thắng 5 trong 28 trận La Liga 2023-2024.

Hồi tháng 9, khi được hỏi về khả năng trở lại công việc, HLV 65 tuổi trả lời: "Được gọi là 'huyền thoại' đôi khi rất tuyệt, nhưng cũng phức tạp. Thật tệ khi một HLV bị coi là hết thời. Mọi người vẫn hỏi tôi: 'Ông có muốn huấn luyện nữa không?'. Chắc chắn là có, đặc biệt là ở Anh và châu Âu. Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi đã kết thúc sự nghiệp. Tôi vẫn đang phát triển".

Thanh Quý (theo De Telegraaf)