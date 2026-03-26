HLV Bangladesh dự đoán Việt Nam thắng Malaysia

Hà NộiSau trận giao hữu thua 0-3, HLV Javier Cabrera đánh giá cao sức mạnh của Việt Nam, cho rằng đoàn quân của HLV Kim Sang-sik có cơ hội lớn để đánh bại Malaysia.

Bangladesh kém Việt Nam 78 bậc FIFA, và hoàn toàn lép vế trong trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy tối 26/3. Họ chủ yếu phòng ngự, có một số cơ hội phản công nhưng không gây được áp lực nhiều lên khung thành chủ nhà. Cơ hội tốt nhất của đại diện Nam Á đến ở phút 20 khi hậu vệ Foysal Ahmed Fahim sút xa khiến thủ môn Đặng Văn Lâm phải bay người cản phá.

Ngược lại, Việt Nam gần như kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Trong hiệp một, chủ nhà ghi được ba bàn nhờ công Phạm Tuấn Hải, Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Hai Long. Cách biệt có thể đã lớn hơn, nếu Đỗ Hoàng Hên không dứt điểm trúng cột, hay Phạm Gia Hưng không sút đập xà ở cuối hiệp hai. Dù vậy, màn trình diễn này vẫn được xem là bước chạy đà tốt cho Việt Nam trước trận tiếp Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra vào ngày 31/3 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình.

HLV Javier Cabrera chia sẻ trong họp báo sau trận giao hữu Việt Nam thắng Bangladesh 3-0 tối 26/3 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội.

"Việt Nam giữ vị trí tốt, tận dụng khoảng trống hay ở các tình huống cố định. Tôi tin nếu cứ đá như hôm nay, họ có nhiều cơ hội đánh bại Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup ngày 31/3", HLV Javier nói.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng đánh giá cao chất lượng nhân sự của Việt Nam, cho rằng HLV Kim Sang-sik đang có nắm trong tay một tập thể đồng đều với nhiều cầu thủ tài năng. Ngoài ra, ông cũng không quên ngợi khen những cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên.

HLV Javier thừa nhận thất vọng vì cách chơi của Bangladesh ở hiệp một, nhưng hài lòng khi các cầu thủ nỗ lực hơn và đứng vững trong hiệp hai. "Việt Nam tận dụng tốt các cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng, nhưng chúng tôi chưa làm được như thế vì còn thiếu những kỹ năng. Đó là điều tôi tiếc nhất", ông nói thêm.

Bangladesh đã hết cơ hội dự Asian Cup 2027 do đang đứng thứ ba bảng C với 5 điểm, kém đầu bảng Singapore 8 điểm. Nhưng thông qua trận giao hữu với Việt Nam, đặc biệt là màn thể hiện khá tốt trong hiệp hai, HLV Javier tin rằng ông nhìn thấy mặt tích cực để đấu Singapore ở lượt cuối.

