HLV Bandovic phủ nhận Hà Nội FC đá xấu

Hà NộiBozidar Bandovic bác bỏ quan điểm của đồng nghiệp Nguyễn Đức Thắng về việc Hà Nội FC đá bóng triệt hạ, khi giành chiến thắng 4-2 trước Bình Định ở V-League 2023.

"Tôi không bình luận về quan điểm của đồng nghiệp, vì tôi tôn trọng ông ấy. Nhưng mọi người xem đều có thể thấy Hà Nội FC đá tốt hơn và xứng đáng thắng", HLV Bandovic nói sau trận đấu trên sân Hàng Đẫy tối 17/7.

Quan điểm này nhằm phản bác chỉ trích của HLV Bình Định Nguyễn Đức Thắng, cho rằng các cầu thủ Hà Nội FC có nhiều pha đá ẩu, phạm lỗi nguy hiểm như triệt hạ. Trận này chủ nhà có 22 lần lỗi - gấp đôi đối thủ. "Tất nhiên, trong trận đấu đôi khi các cầu thủ có thể vì quá khát khao mà vào bóng hơi quyết liệt. Bóng đá là thế. Nhưng tôi nghĩ khi vào bóng, các học trò của tôi không hề có ý định triệt hạ ai cả", HLV Bandovic nói thêm.

HLV Bandovic tại họp báo sau trận Hà Nội FC thắng ngược Bình Định 4-2 trên sân Hàng Đẫy tối 17/7. Ảnh: Lâm Thỏa

Với lợi thế sân nhà và lực lượng mạnh, Hà Nội FC dâng cao, tấn công ngay khai cuộc và tạo nhiều cơ hội trong hiệp một. Tuy nhiên, De Sousa Caion, Phạm Tuấn Hải rồi Trần Văn Kiên đều bỏ lỡ. Đội chủ nhà sau đó nhận quả đắng, khi thủng lưới ở phút 44 từ quả đánh đầu của Rafaelson.

Sang hiệp hai Hà Nội FC tiếp tục làm chủ cuộc chơi, cầm bóng 72%, tung ra 12 cú sút so với năm của đối thủ. Khác biệt là họ tận dụng cơ hội tốt hơn, để ngược dòng nhờ hat-trick của Caion và một bàn của Nguyễn Văn Vĩ.

Hà Nội FC đòi nợ Bình Định ở V-League 2023 Diễn biến chính trận Hà Nội FC 4-2 Bình Định.

Chiến thắng giúp Hà Nội FC trả món nợ thua Bình Định 1-3 ở giai đoạn một trên sân Quy Nhơn. Nó cũng giúp đội bóng thủ đô trút bỏ được áp lực sau hai trận thua liên tiếp dưới tay SLNA ở V-League và Viettel ở Cup Quốc gia. Họ đồng thời bắt kịp điểm số với Công an Hà Nội. Đoàn quân của HLV Bandovic có 25 điểm qua 14 trận, chỉ kém về hiệu số bàn thắng-bại so với đầu bảng Công an Hà Nội.

"Tôi phải chúc mừng và bày tỏ sự tôn trọng với các cầu thủ. Chúng tôi muốn chơi thứ bóng đá đẹp, đá cường độ cao, dứt điểm nhiều và đã làm được điều đó", HLV Bandovic nói thêm.

Nhà cầm quân người Montenegro cũng cho rằng Hà Nội FC kiểm soát hoàn toàn trong hiệp một, từ thời lượng cầm bóng tới các cơ hội, và bàn thua chỉ là không may, sau một pha cố định. "Giữa trận, chúng tôi đã trao đổi, và khi trở lại sân, các cầu thủ được chơi theo cá tính của họ. Ở Hà Nội FC, chúng tôi luôn chịu áp lực đá đẹp, kết quả tốt và phải tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ. Trận này chúng tôi đã làm được những điều đó", ông Bandovic nói thêm.

Hà Nội cầm bóng 63%, tung ra 20 cú dứt điểm và có bốn bàn thắng vào lưới Bình Định trên sân Hàng Đẫy ngày 17/7. Ảnh: Lâm Thỏa

Hà Nội sẽ đá trận tiếp theo vào ngày 22/7, làm khách của Hà Tĩnh - đội vừa cầm hòa Công an Hà Nội. Trận đó, ĐKVĐ sẽ chào đón Nguyễn Văn Quyết - tiền đạo đội trưởng trở lại sau khi bị treo giò tám trận vì va chạm với trọng tài. "Đó là cầu thủ quan trọng, có cậu ấy chúng tôi sẽ chơi tốt hơn", HLV Bandovic cho hay.

Song song với cuộc đua V-League, Hà Nội FC còn phải chuẩn bị để đá AFC Champions League. Theo HLV Bandovic, cường độ thi đấu tại AFC Champions League rất cao, đòi hỏi cầu thủ phải chạy từ đầu tới cuối và không có nhiều thời gian suy nghĩ. Vì vậy, Hà Nội FC phải đẩy cường độ tập luyện, cải thiện thể trạng, để tránh bị chuột rút cuối trận. "Mọi người có thể thấy nhịp độ của chúng tôi trong trận vừa rồi khiến đối thủ khó theo. 20 phút cuối các cầu thủ vẫn chạy liên tục. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ so với yêu cầu của tôi, đội còn phải nâng cao hơn nữa", ông cho biết thêm.

Lâm Thỏa