HLV Australia khen ngợi U23 Thái Lan

Arab SaudiTheo ông Tony Vidmar, Thái Lan tạo ra nhiều khó khăn dù phải chơi với 10 người, trong trận thua Australia 1-2 ở lượt ra quân bảng D U23 châu Á 2026.

Trên sân Al Shabab ở Arab Saudi chiều 8/1, Thái Lan mở tỷ số từ phút thứ 8. Nhưng chỉ một phút sau, họ mất người vì pha phạm lỗi nguy hiểm của Phon-ek Maneekorn. Trong thế thiệt quân, những sai lầm ở hàng thủ khiến đại diện Đông Nam Á thua ngược từ phút 29 đến 30, với quả phạt đền của Ethan Alagich và siêu phẩm của Mathias Macallister.

Dù vậy, các cầu thủ Thái Lan vẫn chiến đấu quyết liệt suốt thời gian còn lại. Họ không thể gỡ hòa, nhưng cũng không thủng lưới thêm. HLV Vidmar ấn tượng vì điều này. "Chúng tôi đã thắng, nhưng phải dành lời khen cho Thái Lan", ông nói. "Với 10 người, họ vẫn rất quyết tâm và gây khó khăn cho Australia".

HLV Tony Vidmar của đội tuyển bóng đá U23 Australia. Ảnh: Football Australia

Cầu thủ hay nhất trận Macallister cũng đồng tình với HLV. Anh thừa nhận Thái Lan đã tạo ra nhiều khó khăn trong hiệp hai. "Đúng là phải khen sự nỗ lực và cố gắng của Thái Lan. Nhưng chúng tôi đã giữ vững thành quả", tiền vệ sinh năm 2007 cho hay.

Về phía Thái Lan, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul cũng tự hào với cách các học trò phản ứng sau khi mất người và bị đối thủ mạnh dẫn bàn. "Mọi thứ đều tốt, chỉ là kết quả không như mong muốn", ông cho biết.

Trước khi đến Arab Saudi, Thái Lan trải qua thời gian khó khăn, mở đầu bằng trận thua ngược Việt Nam 2-3, dù dẫn 2-0, ở chung kết SEA Games 33. Sau đó, các CLB không nhả người khiến đội phải thay 10 vị trí, với nhiều cái tên là trụ cột.

HLV Thawatchai nhắc nhở các cầu thủ phải chuẩn bị tinh thần khi bước ra giải đấu tầm cỡ châu Á. Ông nhấn mạnh trận thua Australia là bài học kinh nghiệm quý giá cho các học trò, về việc đưa ra quyết định, sai lầm nhận thẻ đỏ và dẫn đến phạt đền.

Highlights Thái Lan 1-2 Australia Diễn biến chính trận Thái Lan thua Australia 1-2.

Với việc Trung Quốc hòa Iraq 0-0, Australia dẫn đầu bảng D, còn Thái Lan xếp cuối. Lượt trận hai bảng D VCK U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11/1 với Thái Lan đấu Iraq, còn Australia chạm trán Trung Quốc.

"Chúng tôi phải cố gắng giành điểm để vào tứ kết", HLV Thawatchai nói. "Iraq là đối thủ chất lượng cao với các nhân tố có kỹ thuật tốt".

Trong khi đó, một chiến thắng nữa sẽ giúp thầy trò Vidmar vượt qua vòng bảng sớm một lượt. HLV sinh năm 1970 cho rằng điểm cần cải thiện là khả năng tận dụng cơ hội, thay vì phung phí như trước Thái Lan.

"Chúng tôi đã hòa Trung Quốc 0-0 ở vòng loại hồi tháng 9 năm ngoái", Vidmar cho biết. "Họ rất quyết liệt, có cầu thủ giỏi và thể lực tốt. Trận đấu tới chắc chắn rất khó khăn nhưng đáng để mong chờ".

Hiếu Lương