Việt Nam đã ngược dòng kinh điển thế nào trước Thái Lan?

Những sự thay đổi nhân sự của HLV Kim Sang-sik, cùng quyết định đẩy cao đội hình và tìm cách gây áp lực quyết liệt hơn từ tuyến trên ngay đầu hiệp hai đã giúp Việt Nam làm nên màn lội dòng đầy cảm xúc trước Thái Lan ở chung kết SEA Games 33.

Việt Nam nhập cuộc chung kết bóng đá nam SEA Games 33 trước Thái Lan với trạng thái khi không bóng có phần thận trọng, vẫn chủ trương duy trì cấu trúc phòng ngự 5-4-1, với tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bấy giờ đứng cao nhất trên hàng công. Khối đội hình ở mức tầm trung – thấp.

Không có những hành động gây áp lực ngay từ tuyến đầu, các học trò của HLV Kim Sang-sik để đối thủ thoải mái trong giai đoạn triển khai bóng từ tuyến dưới. Trong đó, trung vệ lệch trái của Thái Lan là số 2 Chanon Tamma – một người có khả năng chơi chân tốt với phong cách chuyền bóng xuyên tuyến – không chịu bất kỳ áp lực nào.

Những tình huống pressing kèm người chỉ diễn ra khi Thái Lan bắt đầu luân chuyển bóng ở hai biên. Nhưng đối thủ qua ba trận đấu trước đó cho thấy họ mạnh ở những tình huống ban bật, phối hợp nhóm biên với xu hướng các cầu thủ chơi gần bóng để dễ kết nối.

Trong thế bị dẫn hai bàn trong hiệp một, ông Kim buộc phải có những điều chỉnh ở giờ nghỉ, gồm cách tổ chức gây áp lực và cả nhân sự, khi Văn Thuận cùng Thanh Nhàn đều được tung vào sân để thay cho Viktor Lê cùng Khuất Văn Khang trên hàng công. Trước đó, ở bán kết thắng 2-0 trước Philippines, cả hai cầu thủ này đều để lại dấu ấn bằng bàn thắng khi vào sân từ ghế dự bị.

Đội hình Việt Nam bắt đầu được đẩy cao hơn, từ trung – cao. Và với những đôi chân tươi mới, nguồn năng lượng được bơm vào khâu pressing tuyến đầu của đoàn quân áo đỏ. Song song đó, so sánh với hiệp một, Đình Bắc dù vẫn duy trì vị trí cao nhất trên hàng công khi không bóng, nhưng ngay từ đầu hiệp hai đã có những hành động liên tục di chuyển gây áp lực theo hướng vòng cung từ ngoái vào trong lên các vị trí triển khai bóng từ tuyến thủ của Thái Lan.

Chính từ một pha tổ chức gây áp lực năng nổ ở tuyến đầu như vậy, các học trò ông Kim buộc thủ thành Sorawat phải lựa chọn giải pháp bóng dài. Hàng thủ Việt Nam được đẩy cao lên gần vạch giữa sân, cự ly giữa các tuyến được thu hẹp, giúp trung vệ Hiểu Minh dễ dàng dập phá bóng.

Việt Nam thu hồi bóng hai ngay trên phần sân đối thủ qua chân Thanh Nhàn, lập tức chuyển đổi trạng thái sang tấn công. Hệ quả, Thái Sơn tung đường chọc khe để Đình Bắc thoát xuống đâm ra sau lưng hàng thủ Thái Lan đang chưa kịp thiết lập, dẫn tới tình huống penalty mở ra bàn rút ngắn tỷ số 1-2 do chính số 7 lập công.

Sau đó 10 phút, cũng từ một pha cắt bóng lấy lại quyền kiểm soát gần vạch giữa sân nhờ đẩy hàng thủ lên cao hơn so với hiệp một, Việt Nam liền chuyển đổi trạng thái với sự kết nối rõ nét từ Văn Thuận ở trung lộ cùng Thái Sơn – cũng một nhân sự được ông Kim tung vào từ hiệp một - ở hành lang trong trái. Và cũng chính Văn Thuận tung cú sút bên ngoài vùng cấm mang về quả phạt góc.

Từ bóng cố định sở trường dưới thời nhà cầm quân người Hàn, U22 Việt Nam ghi bàn gỡ hòa 2-2. Người đá phạt cũng không ai khác ngoài Văn Thuận, với đường chuyền bóng xoáy từ ngoài vào trong theo đúng bài vở tấn công cột xa, nơi cặp trung vệ Hiểu Minh và Lý Đức luôn chờ sẵn để lao vào.

Dấu ấn từ những sự thay người của ông Kim cuối cùng cùng nhau làm nên bàn ấn định 3-2, hoàn tất cuộc lội ngược dòng tuyệt diệu trước người Thái ngay tại Rajamangala. Từ một pha bóng dài của thủ thành Trung Kiên, Thanh Nhàn tranh chấp bóng một, U22 Việt Nam đoạt bóng hai ở vòng tròn giữa sân, triển khai tấn công qua chân Thái Sơn.

Cũng chính tiền vệ mang áo số 6 lập tức dâng lên tiến công, phối hợp trong không gian hẹp ở rìa vùng cấm với Văn Thuận. Cầu thủ mang áo số 10 dứt điểm chìm, bóng bị Sorawat đẩy ra và người băng vào kết thúc bồi là Thanh Nhàn.

Từ hiệp một những tưởng đã chấm dứt, các cầu thủ Việt Nam bằng sự quyết tâm và những điều chỉnh không thể mát tay và hợp lý hơn từ HLV Kim Sang-sik, tự mình thắp lên hy vọng và giật lại tấm HC vàng bóng đá nam SEA Games 33.

Hoàng Thông