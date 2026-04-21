HLV Australia đề cao Việt Nam trước bán kết U17 Đông Nam Á

IndonesiaHLV Carl Veart xem Việt Nam là thử thách khó nhất cho Australia từ đầu giải, trước bán kết U17 Đông Nam Á 2026 vào ngày mai.

* Việt Nam – Australia: 19h30, thứ Tư 22/4.

Việt Nam vào bán kết với tư cách nhất bảng A, sau khi thắng Malaysia 4-0, Timor Leste 10-0 và hòa chủ nhà Indonesia 0-0. Trong khi đó, Australia nhất bảng C với thành tích toàn thắng và không thủng lưới trước Brunei, Singapore, Campuchia.

Dễ dàng kiểm soát các trận vòng bảng, nhưng HLV Veart không tin Australia có thể lặp lại điều ấy ở bán kết. "Việt Nam là thử thách khác biệt, mạnh hơn so với ba đối thủ chúng tôi đã gặp", ông nói tại họp báo chiều 21/4. "Chúng tôi phải tập trung suốt 90 phút, không được lơ là, tránh để đối phương có cơ hội".

HLV Cristiano Roland (áo xanh) của Việt Nam và HLV Carl Veart (áo xám) của Australia tham dự họp báo ngày 21/4/2026, một ngày trước bán kết U17 Đông Nam Á 2026. Ảnh: Đoàn Huynh

HLV sinh năm 1970 nhận định Việt Nam sở hữu các cầu thủ kỹ thuật tốt, chuyển đổi trạng thái giữa tấn công và phòng ngự rất nhanh. Vì vậy, Australia đặc biệt lưu tâm trong thiết lập hệ thống phòng ngự.

"Trận đấu ngày mai chắc chắn sẽ rất hấp dẫn", ông Veart nói thêm. "Chúng tôi phải nâng tầm bản thân lên một mức độ mới trước Việt Nam. Đây cũng là cơ hội tốt để chuẩn bị cho giải U17 châu Á 2026".

Veart có nhiều năm làm việc ở bóng đá Australia. Cựu tiền đạo này khoác áo tuyển Australia giai đoạn 1992-2000. Từ 2008, ông làm đào tạo trẻ, rồi dẫn dắt Adelaide United ở giải VĐQG Australia giai đoạn 2020-2025 trước khi cầm quân đến đội tuyển U17.

HLV Cristiano Roland cũng đánh giá Australia rất mạnh, đặc biệt khi vừa được đi tập huấn ở Nam Mỹ. Tuy nhiên, ban huấn luyện Việt Nam đã lên phương án để các cầu thủ có màn trình diễn tốt nhất, đồng thời duy trì đà hưng phấn sau vòng bảng.

"Các cầu thủ đang tiến bộ qua từng trận đấu, và cần chứng minh bản thân trong cuộc đấu lớn ngày mai", Roland cho hay. "Đây là thời điểm dành cho chúng tôi, còn sự chuẩn bị đã có từ 10 ngày trước khi giải đấu diễn ra".

Tiền đạo Nguyễn Văn Dương (áo trắng), dẫn đầu danh sách ghi bàn của Việt Nam với 4 bàn, thi đấu trong trận hòa Indonesia 0-0 ở lượt cuối bảng A U17 Đông Nam Á 2026, trên sân Gelora Delta ở Indonesia ngày 19/4/2026. Ảnh: VFF

Sau 16 kỳ giải, hai đội cùng có ba lần vô địch. Việt Nam đăng quang các năm 2006, 2010 và 2017, còn Australia lên ngôi năm 2008, 2016, 2024. Ở chung kết 2016, Australia hòa Việt Nam 3-3 trong 90 phút, rồi thắng 5-3 bằng luân lưu.

Trong 9 lần vào bán kết, Việt Nam thắng 5 lần để vào chung kết. Australia cũng 4 lần đi tới trận cuối cùng từ 7 lần hiện diện ở bán kết.

Trước khi thua ở chung kết 2016, Việt Nam đã thắng Australia 3-0 tại vòng bảng. Ngoài ra, Việt Nam từng thua Australia 0-3 ở vòng bảng, trước khi hòa 0-0 rồi thua 6-7 ở trận tranh giải ba năm 2013. Đến năm 2017, Việt Nam hạ Australia 2-0 ở bán kết trước khi thắng chủ nhà Thái Lan tại chung kết.

Giải U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Indonesia từ 11-24/4. 12 đội chia làm ba bảng thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra ba đội nhất và đội nhì thành tích tốt nhất vào bán kết. Trận bán kết còn lại là cuộc đấu giữa Lào và Malaysia.

Giải U16/U17 Đông Nam Á tổ chức lần đầu vào năm 2002, và đã đến kỳ giải thứ 17. Trong quá khứ, giải đấu có nhiều lần mở rộng với các đội khách mời ngoài khu vực như Nhật Bản, Trung Quốc, Bahrain, Bangladesh.

Hiếu Lương