HLV 44 tuổi qua đời vì đột quỵ ngay trong trận đấu

SerbiaHLV Mladen Zizovic của FK Radnicki 1923 qua đời sau khi lên cơn đau tim trong trận gặp Mladost, tối 3/11.

Phút 22, thời điểm FK Radnicki 1923 đang dẫn 2-0, Zizovic lên cơn đau tim gần băng ghế chỉ đạo. Đội ngũ y tế cố cấp cứu rồi đưa ngay đến bệnh viện. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực, HLV 44 tuổi vẫn ra đi mãi mãi.

Các bác sĩ cố cấp cứu cho HLV Zizovic, khi FK Radnicki 1923 đang dẫn 2-0 trước chủ nhà Mladost ở vòng 14 giải vô địch Serbia, tối 3/11. Ảnh: Marca

Khi Zizovic được đưa đến bệnh viện, trọng tài cho các cầu thủ tiếp tục thi đấu. Nhưng khi tin tức HLV qua đời truyền về, trận đấu lập tức dừng lại. Nhiều thành viên hai đội gục xuống và bật khóc trên sân.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn và tiếc thương HLV Mladen Zizovic. Sự ra đi đột ngột của ông là một mất mát to lớn cho toàn thể cộng đồng bóng đá", Liên đoàn bóng đá Serbia đăng tải.

HLV xấu số Zizovic cầm quân từ năm 2017. Ảnh: FK Radnicki 1923

Zizovic từng thi đấu cho nhiều CLB của Bosnia và Albania từ năm 1997 đến 2016. Ông làm HLV từ năm 2017 và trải qua bảy CLB khác nhau, trong đó có đội hạng hai Al-Kholood của Arab Saudi năm 2023.

Zizovic dẫn dắt FK Radnicki 1923 từ hôm 23/10, thắng một và hòa một trong hai trận đầu. FK Radnicki 1923 hiện xếp thứ 10 sau 13 vòng giải vô địch Serbia.

Thanh Quý (theo Marca)