Hitachi ra mắt dòng điều hòa công nghệ mới

TP HCMLễ ra mắt dòng sản phẩm điều hòa không khí trung tâm mới air365 Max của Hitachi được tổ chức tại khách sạn Nikko, ngày 12/5.

Đại diện nhãn hàng cho biết, đây là dòng điều hòa không khí trung tâm một chiều và hai chiều với công nghệ mới được thiết kế để mang đến sự thoải mái cho người dùng, tiết kiệm năng lượng và dễ vận hành. Sản phẩm được đánh giá là giải pháp dành cho các chuyên gia HVAC, kiến trúc sư và chủ tòa nhà.

Ông Kintaro Izumida, đại diện Hitachi chia sẻ trong sự kiện ra mắt. Ảnh: Hitachi

Trước tình hình đô thị hóa mạnh mẽ, nhu cầu về sản phẩm máy lạnh thông minh, tiện nghi, dễ lắp đặt, mang đến sự thoải mái cho người dùng và tiết kiệm năng lượng càng trở nên cần thiết.

"Bước vào kỷ nguyên của công nghệ cũng như cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo, điều hòa không khí trung tâm air365 Max của Hitachi đã bắt kịp với nhu cầu mới", đại diện Hitachi cho biết.

Sản phẩm air365 Max được giới thiệu trong sự kiện. Ảnh: Hitachi

Air365 Max được thiết kế giúp mang lại tỷ lệ hiệu quả năng lượng (EER) là 5,50, cung cấp mức tiêu thụ bằng cách sử dụng công nghệ SmoothDrive 2.0 độc quyền của Hitachi, giúp giảm chi phí khi vận hành non tải và giảm lượng khí thải CO2. Ngoài ra, air365 Max yêu cầu ít chất làm lạnh hơn 12% so với dòng điều hòa không khí trung tâm Hitachi thông thường.

Dòng sản phẩm điều hòa trung tâm air365 Max có dải nhiệt độ hoạt động rộng hơn, mang đến sự thoải mái cho cư dân tòa nhà bằng cách giải quyết các vấn đề như nhiệt độ không ổn định, luồng gió lạnh - nóng, nhiệt độ phòng thay đổi theo mùa. Người dùng có thể điều chỉnh nhiệt độ trong nhà thông qua công nghệ SmoothDrive 2.0 cho phép theo dõi nhiệt độ chính xác.

Với các tính năng ứng dụng thông minh của Hitachi hoạt động đồng bộ, air365 Max còn giúp tiết kiệm thời gian và chi phí từ giai đoạn thiết kế đến bảo trì. Dòng sản phầm này có thể dễ dàng vận hành với airCloud Pro cũng như dễ dàng cài đặt và bảo trì với airCloud Tap.

AirCloud Tap là ứng dụng mới nhất của Hitachi dành riêng cho các chuyên gia HVAC. Ứng dụng cho phép các chuyên gia đọc và sửa đổi cài đặt trong quá trình vận hành và bảo dưỡng, thông qua giao tiếp NFC giữa thiết bị và điện thoại thông minh.

Ngoài ra, air365 Max còn có nhiều tính năng tiện ích như hoạt động gia nhiệt được nâng cao, nhiệt độ xung quanh của hoạt động sưởi ấm khả dụng đã thay đổi từ -20 độ C thành -25 độ C với bộ trao đổi nhiệt mới, dễ dàng cài đặt do giảm thiểu hạn chế đường ống cục bộ.

Đại diện ban lãnh đạo Hitachi tại Việt Nam và Hitachi toàn cầu có mặt trong sự kiện. Ảnh: Hitachi

Từ đầu năm 2023, dòng sản phẩm này đã ra mắt ở Đông Nam Á, châu Mỹ Latinh và Trung Đông, Australia, New Zealand, châu Âu, Bắc Mỹ và nhiều khu vực khác.

(Nguồn: Hitachi)