Hít thở ở New Delhi độc hại 'như hút 20 điếu thuốc'

Tòa án Tối cao Ấn Độ yêu cầu chính quyền trung ương khẩn cấp giải quyết ô nhiễm ở New Delhi, khi việc hít thở không khí ở đây được ví như hút 20 điếu thuốc một ngày.

"Chúng tôi buộc phải đeo khẩu trang kể cả khi ở trong nhà, tình hình cực kỳ nghiêm trọng", Chánh án Tòa án Tối cao Ấn Độ India N. V. Ramana hôm nay nói. "Chất lượng không khí ở Delhi đang ngày càng trở nên tồi tệ và sự gia tăng cường độ gió trong hai ba ngày tới có thể khiến tình hình thêm xấu đi. Hãy đưa ra quyết định khẩn cấp", ông kêu gọi.

Chánh án Ramana cho biết chính phủ nên xem xét phong tỏa trong hai ngày để bảo vệ công dân khỏi không khí độc hại và thông báo cho tòa án vào ngày 15/11 về các biện pháp khẩn cấp sẽ được thực hiện nhằm cải thiện chất lượng không khí.

"Hít thở không khí ở New Delhi giống như hút 20 điếu thuốc một ngày", chính quyền New Delhi thừa nhận trước tòa và nhấn mạnh họ đồng ý về mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Bầu trời mịt mù do khói bụi ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, ngày 12/11. Ảnh: Reuters.

Ban kiểm soát ô nhiễm liên bang Ấn Độ hôm qua ra lệnh cho các bang và giới chức địa phương sẵn sàng thực hiện những biện pháp khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng khói bụi tồi tệ ở thủ đô.

New Delhi được xếp hạng là một trong những thủ đô ô nhiễm bậc nhất thế giới. Thành phố phải đối mặt với tình trạng không khí rất xấu vào mùa đông do đốt rơm rạ, khí thải từ phương tiện giao thông, các nhà máy đốt than bên ngoài thành phố và khí thải công nghiệp khác, cũng như đốt rác lộ thiên và bụi.

Chỉ số Chất lượng Không khí (AQI) ở trong và xung quanh New Delhi đã lên mức 470 - 490 trên thang điểm 500, theo dữ liệu từ ban kiểm soát ô nhiễm liên bang. Mức độ ô nhiễm này có nghĩa là không khí sẽ gây ảnh hưởng đến những người khỏe mạnh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến người mắc bệnh nền.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)