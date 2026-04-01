Hinode Royal Park ra mắt phân khu với hơn 1.300 căn hộ

Cụm chung cư The Flame Vine nằm trong khu đô thị Hinode Royal Park, với 1.380 căn hộ mang thiết kế tối ưu diện tích, kết nối thuận tiện giao thông khu Tây Hà Nội.

Sự kiện ra mắt dự án được tổ chức ngày 27/3 tại Hà Nội, có sự tham gia của đại diện chủ đầu tư, các đơn vị phân phối cùng khách mời, nhà đầu tư. Tại đây, chủ đầu tư công bố thông tin tổng quan, kế hoạch triển khai và định hướng phát triển dự án trong thời gian tới, đồng thời trao chứng nhận cho 17 đại lý phân phối. Không gian sự kiện sử dụng tông màu cam chủ đạo, lấy cảm hứng từ hoa Flame Vine (hoa Rạng Đông), qua đó truyền tải thông điệp về năng lượng và sự phát triển của phân khu mới.

The Flame Vine bố trí tại khu vực trung tâm của đại đô thị, gần các công viên và khu y tế. Vị trí này cho phép dự án kết hợp giữa không gian sinh hoạt và yếu tố chăm sóc sức khỏe, phù hợp với xu hướng sống cân bằng hiện nay. Đồng thời, dự án có khả năng kết nối với các trục giao thông lớn như vành đai 3,5 và tuyến metro số 7 trong quy hoạch, giúp việc di chuyển đến trung tâm Hà Nội, các khu vực lân cận thuận tiện hơn.

Đại diện chủ đầu tư cùng đại diện 17 đại lý phân phối chính thức tại buổi lễ ra mắt phân khu mới. Ảnh: The Flame Vine

Phân khu cung cấp khoảng 1.380 căn hộ với thiết kế từ 1 đến 3 phòng ngủ. Các căn hộ được bố trí logia và tối ưu diện tích sử dụng, nhằm đảm bảo thông thoáng, tận dụng ánh sáng tự nhiên. Thiết kế hướng đến việc đáp ứng đa dạng nhu cầu, từ ở thực đến đầu tư.

Nằm trong khu đô thị Hinode Royal Park, The Flame Vine kế thừa lợi thế từ cộng đồng cư dân đã hình thành tại các phân khu trước. Điều này góp phần tạo môi trường sống ổn định và gia tăng tính kết nối nội khu, đây cũng là yếu tố hỗ trợ giá trị sử dụng thực tế của dự án trong dài hạn.

Phối cảnh phân khu mới. Ảnh: The Flame Vine

Sự kiện được đánh giá là bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện tổng thể đại đô thị Hinode Royal Park - dự án quy mô 146,8 ha tại khu vực phía Tây Hà Nội. Được quy hoạch theo mô hình tích hợp, Hinode Royal Park gồm các khu thấp tầng, cao tầng, hệ thống hồ trung tâm cùng chuỗi công viên và không gian xanh đan xen.

Với mật độ xây dựng khoảng 29,2%, diện tích dành cho cây xanh tới 16,7 ha, đại đô thị nhấn mạnh sự cân bằng giữa yếu tố đô thị và thiên nhiên. Các mảng xanh, mặt nước và không gian tiện ích, dịch vụ được bố trí đan xen nhằm nâng cao chất lượng sống, phù hợp với xu hướng lựa chọn nhà ở hiện nay.

Phối cảnh ban công căn hộ. Ảnh: The Flame Vine

Trước đó, phân khu căn hộ cao tầng đầu tiên của dự án - The Wisteria được triển khai và bàn giao theo đúng tiến độ, từng bước hình thành cộng đồng cư dân tại Hinode Royal Park. Việc hoàn thiện pháp lý và cấp sổ hồng cho cư dân cũng góp phần củng cố niềm tin thị trường, cho thấy năng lực triển khai của chủ đầu tư.

Theo đại diện chủ đầu tư, trong bối cảnh hạ tầng khu vực tiếp tục được thúc đẩy, đặc biệt với tuyến đại lộ Tây Thăng Long dự kiến thông tuyến trong quý II/2026, thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội được đánh giá vẫn còn dư địa phát triển. Lúc này, việc ra mắt cụm chung cư The Flame Vine được xem là tín hiệu bổ sung nguồn cung cho thị trường, phù hợp nhóm khách hàng trẻ, các gia đình có nhu cầu ở thực khi phát triển theo định hướng bền vững, chú trọng yếu tố an toàn, công năng lẫn trải nghiệm sống.

Hoàng Đan