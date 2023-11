Hinode Royal Park ra mắt phân khu cao tầng

Hà NộiThe Wisteria, phân khu cao tầng đầu tiên được giới thiệu tại Hinode Royal Park, mang tới thị trường 840 căn hộ với đa dạng loại hình và diện tích.

The Wisteria nằm trong khu đô thị Hinode Royal Park, tại xã Kim Chung và xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Cơ cấu sản phẩm căn hộ tại đây được phân bổ đa dạng, bao gồm nhiều loại hình: căn 2 - 4 phòng ngủ, căn hộ chìa khóa đôi (dual key), căn hộ thông tầng (duplex), căn hộ trên tầng cao nhất (penthouse). Phần lớn sản phẩm là căn hộ hai phòng ngủ - căn hộ chìa khóa đôi, diện tích dao động từ 73 m2 đến 143 m2 và căn thông tầng nằm tại tầng 23-24, diện tích dao động từ 153 m2 đến 260 m2.

Theo chủ đầu tư, việc phân bổ đa dạng diện tích và loại hình căn hộ giúp người mua dễ dàng chọn lựa một mái nhà hay một sản phẩm đầu tư phù hợp, đồng thời gia tăng sức cạnh tranh cho dự án trên thị trường.

Các căn hộ có thiết kế thông minh, tối ưu không gian và diện tích sử dụng với ít nhất hai logia. Đặc biệt, tất cả phòng ngủ đều có ánh sáng tự nhiên nhờ cửa sổ lớn giúp đón nắng, gió vào phòng.

Phối cảnh logia tại một căn hộ The Wisteria. Ảnh: WTO

Tên gọi dự án lấy cảm hứng từ hoa chu đăng - loài hoa mềm mại như áng mây, biểu tượng cho sự gắn bó yêu thương và tổ ấm hạnh phúc. Qua đó, dự án được kỳ vọng mang đến một chốn an cư chất lượng, nơi mà mọi nhu cầu đều được trân trọng và hiện thực hóa. "Mỗi căn hộ tại The Wisteria không đơn thuần là công trình để ở, mà còn là nơi gia chủ tái tạo năng lượng, tận hưởng khoảnh khắc bình yên, thư thái bên cạnh những người thân yêu", chủ đầu tư mô tả.

Phối cảnh minh họa nội thất căn hộ cao cấp tại dự án The Wisteria. Ảnh: WTO

The Wisteria tích hợp nhiều tiện ích nội khu như phòng sinh hoạt cộng đồng, bể bơi, thư viện, vườn dạo bộ, quảng trường trung tâm, các dịch vụ - thương mại...

Bên cạnh đó, cư dân khu căn hộ hưởng lợi từ hệ thống tiện ích "all -in - one" của đại đô thị Hinode Royal Park, bao gồm các tiện ích nâng cao sức khỏe như: sân tập thể thao, phòng tập gym, yoga, vườn thiền, bể bơi, tiện ích mua sắm - giải trí như siêu thị, quán bar, nhà hàng. Ngoài ra, cư dân có thể trải nghiệm nhiều dịch vụ chuyên biệt như clubhouse, công viên, khu sân chơi trẻ em, chuỗi cửa hàng shophouse, trường học liên cấp, bệnh viện...

Khu đô thị Hinode Royal Park (Kim Chung - Di Trạch) của chủ đầu tư WTO được đánh giá cao bởi vị trí đắc địa, đón đầu loạt quy hoạch giao thông trong giai đoạn ngắn hạn và dài hạn, được quy hoạch bài bản với hệ sinh thái toàn diện. Dự án phù hợp với những khách hàng đang kiếm tìm không gian sống hội tụ các tiêu chí: vừa kết nối với thiên nhiên, vừa tránh xa phố thị ồn ào, khói bụi nhưng vẫn đủ tiện nghi, hiện đại. Mỗi phân khu của Hinode Royal Park khi vừa ra mắt được thị trường quan tâm, săn đón. Trong đó, phân khu cao tầng The Wisteria được kỳ vọng tiếp nối thành công những phân khu được ra mắt trước đó tại Hinode Royal Park.

Những năm gần đây, Hoài Đức thu hút người mua ở thực và giới đầu tư nhà đất nhờ hạ tầng ngày càng đồng bộ. Theo chương trình Thành ủy Hà Nội ban hành, Hoài Đức nằm trong số 5 huyện sẽ lên quận giai đoạn 2021-2025.

Hoài Phong