Hình xăm vạch trần kẻ giả thiếu nữ dụ dỗ 350 cậu bé

AnhDưới vỏ bọc thiếu nữ xinh đẹp, kẻ ấu dâm Jay Lang thao túng những cậu bé ngây thơ để lạm dụng tình dục và tống tiền, nhưng phạm phải sai lầm dẫn đến trả giá.

Năm 2018, nhận được thông báo kết bạn trên Snapchat từ tài khoản lạ tên Chloe Norris, 16 tuổi, cậu bé 15 tuổi tiện tay nhấn vào nút "Chấp nhận". Hành động đơn giản đó đã dẫn đến nhiều năm bị lạm dụng tình dục và tống tiền trực tuyến, biến cuộc sống của thiếu niên thành địa ngục.

"Cô ấy gửi ảnh và yêu cầu tôi gửi lại một bức tương tự, điều đó khiến tôi hứng thú", Sam thừa nhận.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng trở nên nhạy cảm. Chloe gửi cho Sam ảnh khỏa thân, hứa gửi thêm nhiều thứ khêu gợi hơn nếu cậu cũng đáp lại bằng những bức ảnh tương tự của chính mình.

"Chúng tôi bắt đầu trao đổi ảnh, cô ấy có vẻ đáng tin cậy", Sam nói. Nhưng rồi Chloe nhắn tin rằng đã ghi màn hình các video của Sam, nếu cậu không tiếp tục gửi hình ảnh và làm theo lời cô ta, cô ta sẽ gửi chúng cho tất cả bạn bè, gia đình và trường học. Sam sợ hãi tột độ.

Thời điểm đó, Sam không biết rằng Chloe không phải cô gái 16 tuổi mà là một người đàn ông 24 tuổi tên Jay Lang - kẻ đã lạm dụng hàng trăm nạn nhân tương tự ở hạt Essex để thỏa mãn dục vọng và tống tiền. Jay nhắm vào những đứa trẻ dễ bị tổn thương, nhỏ nhất là 11 tuổi, khiến chúng nghĩ đến tự tử và tự làm hại bản thân sau khi rơi vào cái bẫy độc ác của hắn.

Nhờ sự dũng cảm của Sam khi kể cho bố mẹ biết chuyện, bất chấp cảm giác hổ thẹn, đã dẫn cảnh sát tìm ra Jay. Điều tra viên coi Jay là một trong những kẻ ấu dâm gây án nhiều nhất lịch sử khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của hành vi lạm dụng trực tuyến kéo dài 4 năm.

Vỏ bọc thiếu nữ xinh đẹp

Theo cảnh sát, vẻ ngoài xinh đẹp với mái tóc nâu trên ảnh đại diện của "Chloe" có sức hút đối với các cậu bé từ 11 đến 17 tuổi, khiến chúng muốn trò chuyện và thậm chí thấy khá hãnh diện khi có cô gái như vậy chủ động tiếp cận mình. Đánh vào tâm lý này, Jay tạo dựng được nhiều mối quan hệ trên mạng, bắt đầu với thái độ thân thiện rồi nhanh chóng chuyển sang tán tỉnh và ngày càng gợi dục.

Sau khi dụ dỗ được nạn nhân bằng những bức ảnh khỏa thân, "Chloe" sẽ gửi những lời khen ngợi như "Thân hình chuẩn quá" và "Thật nóng bỏng" để khuyến khích họ gửi hình khiêu gợi hơn.

"Lúc đó tôi còn trẻ và ngây thơ. Tôi không biết phải làm gì nên chỉ có thể làm theo", Sam kể trong phim tài liệu Social Media Monsters.

Các nạn nhân phải im lặng chịu đựng những lời đe dọa của "Chloe" suốt ba năm, cho đến tháng 11/2021, khi áp lực đè nặng khiến Sam không thể chịu đựng thêm nữa.

Cậu gọi cho một người bạn và được thuyết phục nói với bố. "Thế là tôi xuống nhà, khóc nức nở kể cho bố nghe mọi chuyện. Bố tôi gọi cảnh sát rồi đưa tôi đến đồn vào ngày hôm sau", Sam kể.

Ngồi trước điều tra viên, Sam cảm thấy tốt hơn nhiều so với trạng thái khủng hoảng vì bị đe dọa trước đó. Cậu chặn "Chloe" và phối hợp điều tra.

Ban đầu, Sở Cảnh sát Essex cho rằng đây chỉ là một vụ tống tiền đơn lẻ. Việc kiểm tra điện thoại di động của Sam tiết lộ tài khoản Snapchat của "Chloe" và địa chỉ IP, giúp xác định thiết bị mà "Chloe" đã sử dụng để gửi những tin nhắn săn mồi.

Thông tin này dẫn cảnh sát đến một địa chỉ ở thị trấn Canvey Island, Essex. Không có tên Chloe Norris nào được ghi trong hồ sơ, nhưng có một người đàn ông 24 tuổi tên Jay Lang sống ở đó cùng mẹ.

Nỗ lực chối bỏ tội ác

Jay được đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn trong khi các sĩ quan lục soát nhà anh ta để tìm kiếm các thiết bị điện tử có khả năng liên quan đến tội ác.

Trong phòng thẩm vấn, anh ta phủ nhận mọi chuyện, thái độ ngạo mạn. Đoạn video ghi lại cuộc thẩm vấn của cảnh sát cho thấy Jay cố gắng thao túng và đánh lừa các sĩ quan bằng cách ám chỉ có người khác liên quan trước khi từ chối tiết lộ thêm thông tin.

Jay Lang trong phòng thẩm vấn. Ảnh: Channel 4

Jay nói với các điều tra viên: "Cứ tiếp tục tìm kiếm đi, sẽ chẳng có gì đâu, tin tôi đi. Tôi chắc chắn 100% là chẳng có gì". Theo Tiến sĩ tâm lý học Roberta Babb, thái độ của Jay cho thấy anh ta không hề hối hận, đồng thời đang cố gắng duy trì cảm giác kiểm soát và ưu thế, bởi quyền lực và sự kiểm soát là những khía cạnh cốt lõi trong hành vi phạm tội của anh ta.

Sau khoảng 45 phút, Jay tuyên bố: "Tôi không nhắn tin cho bất kỳ ai dưới 15 tuổi. Nếu có, thì là do họ nhận mình đã 16 tuổi".

Jay được tại ngoại trong khi chờ điều tra thêm. Điện thoại của anh ta bị thu giữ để các chuyên gia dữ liệu kiểm tra.

Theo điều tra, Jay đã có vợ và một đứa con chưa đầy một tuổi. Anh ta làm công việc vận chuyển đồ dùng cho các bữa tiệc tại một doanh nghiệp địa phương, hồ sơ lý lịch vô cùng bình thường.

Tuy nhiên, dữ liệu tải xuống từ điện thoại của Jay đã phơi bày quy mô tội ác đáng sợ của hắn. Có hàng trăm nạn nhân, từ 11 đến 17 tuổi, bị hắn ép gửi hình ảnh khiêu dâm. Trong số các nạn nhân cũng có một số người trưởng thành.

Khi cảnh sát tìm đến những cậu bé bị Jay nhắm đến, một số hoàn toàn phủ nhận những gì đã xảy ra và không muốn cảnh sát can thiệp. Một số cậu bé khác, vốn được coi là "con ngoan trò giỏi", không lên tiếng vì nghĩ bản thân đã phạm lỗi.

41.000 video nhạy cảm

Với bằng chứng kỹ thuật số ngày càng nhiều và lượng lớn nạn nhân trình báo, cảnh sát phát hiện Jay đôi khi bất cẩn trong các cuộc trò chuyện video. Một phần hình xăm chữ "Mum" (nghĩa là "Mẹ") bên trong cổ tay của Jay xuất hiện trong một video, còn trong một khoảnh khắc khác, hắn vô tình để lộ mặt.

Một phần hình xăm chữ "Mum" của Jay Lang xuất hiện trong một video. Ảnh: Channel 4

Điện thoại của Jay chứa khoảng 41.000 video và 14.000 hình ảnh nhạy cảm. Khoảng 352 nạn nhân đã được xác định. Một số suýt tự tử và một số tự gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân dưới áp lực đe dọa của Jay.

Theo cảnh sát, Jay đã chở một cậu bé đến địa điểm hẻo lánh để xâm hại tình dục. Hắn còn đòi 2.000 bảng Anh từ một nạn nhân bằng cách đe dọa phát tán ảnh nhạy cảm. Trong một số trường hợp, hắn đã công khai hình ảnh của các nạn nhân.

26 thiếu niên dũng cảm đã đồng ý trực tiếp đối mặt với kẻ lạm dụng trong phiên tòa được lên lịch vào ngày 22/12/2022. Lúc này, Jay bỗng thay đổi thái độ sau khi phủ nhận mọi cáo buộc trong ba cuộc thẩm vấn của cảnh sát. Hắn nhận tội đối với tất cả 46 cáo buộc chống lại mình.

Tháng 9/2023, Jay bị kết án 21 năm tù trong phiên tuyên án tại Tòa Đại hình Basildon. Hắn nói với thẩm phán rằng không hối hận về những gì đã làm, cảm thấy "thỏa mãn và thích thú với quyền lực và sự kiểm soát có được đối với những đứa trẻ".

Ben Rushmere, sĩ quan giám sát của Đội đặc nhiệm chống bóc lột trẻ em thuộc Sở cảnh sát Essex, phụ trách điều tra vụ án này, bày tỏ mong muốn khuyến khích những người trẻ bị bóc lột hãy mạnh dạn lên tiếng về những kẻ lạm dụng, gạt bỏ mọi cảm giác xấu hổ sang một bên.

Một nạn nhân giấu tên khác nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không phải chịu đựng một mình: "Tôi chỉ muốn những nạn nhân khác hiểu rằng điều này xảy ra với rất nhiều người, họ không hề đơn độc. Quá trình báo cáo sự việc dễ dàng hơn ta tưởng, họ có thể thoát khỏi tình huống đó dễ dàng hơn nhiều so với họ nghĩ".

Tuệ Anh (theo The Sun, BBC)