Hình tượng 'lưỡng long tranh châu' trên đồng hồ Thụy Sĩ

Chiếc "Year of the Dragon" không chỉ vinh danh năm Giáp Thìn mà còn khép lại đúng một giáp trong lịch sử của bộ đồng hồ "Métiers d'Art The Legend of the Chinese Zodiac". Từ 2012, mỗi năm Vacheron Constantin đều đưa một con giáp mới lên đồng hồ. Mặt số vàng trang trí họa tiết mây trời kiểu xưa được điêu khắc và tráng men Grand Feu, sau đó ghép chi tiết rồng đắp nổi. Cần hơn ba ngày làm việc liên tục mới đủ tạo hình rồng với 300 vảy chạm trổ thủ công.

Người đeo không đọc giờ bằng kim mà qua bốn cửa sổ hiển thị số nhảy. Theo đại diện Vacheron Constantin, điều này nhằm giúp nghệ nhân có nhiều không gian biểu đạt hơn trên mặt số. Thương hiệu nhấn mạnh mối liên kết giữa Vacheron Constantin và văn hóa Đông Á.