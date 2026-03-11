Hình tượng Huế qua 5 mùa huy chương VnExpress Marathon

Từ điệu múa cung đình, công trình di sản đến biểu tượng ngô đồng, huy chương VnExpress Marathon Huế qua từng mùa kể lại nhiều lát cắt khác nhau về cố đô.

Qua 5 mùa giải, mỗi thiết kế lại lựa chọn một biểu tượng khác nhau để khắc họa Huế, từ nghệ thuật cung đình, các công trình lịch sử đến những dấu ấn văn hóa triều Nguyễn.

5 tấm huy chương VnExpress Marathon Huế qua các mùa giải. Ảnh: Hải Long

Năm 2020: Điệu múa cung đình

Mùa giải đầu tiên năm 2020 mở ra câu chuyện về Huế bằng nguồn cảm hứng từ điệu múa Vũ phiến, một loại hình nghệ thuật cung đình nổi tiếng của triều Nguyễn. Hình ảnh chiếc quạt xòe trong điệu múa được đưa vào thiết kế, gợi nét mềm mại và hoài cổ của văn hóa hoàng cung.

Cùng với đó, những biểu tượng quen thuộc của thành phố như chùa Thiên Mụ, Đại Nội và trường Quốc học cũng xuất hiện, nhắc nhớ về chiều sâu lịch sử của vùng đất cố đô. Qua những chi tiết này, Huế hiện lên như một đô thị di sản, nơi nghệ thuật và kiến trúc cùng tạo nên bản sắc riêng.

Năm 2022: Những công trình lịch sử

Sau thời gian gián đoạn vì dịch bệnh, giải trở lại năm 2022 với thiết kế khai thác các địa danh tiêu biểu. Cửa Hiển Nhơn, chùa Thiên Mụ và cầu Trường Tiền được lồng ghép tinh tế, tái hiện những công trình gắn bó lâu đời với sự phát triển của Huế. Đây cũng chính là những hình ảnh quen thuộc mà runner trực tiếp bắt gặp trên cung đường chạy qua lõi trung tâm.

Huy chương VnExpress Marathon Huế 2023. Ảnh: VnExpress Marathon

Năm 2023: Tín vật triều Nguyễn

Nếu hai mùa đầu tập trung vào địa danh, huy chương năm 2023 lại đi sâu vào chiều sâu văn hóa cung đình. Thiết kế gợi liên tưởng đến kim bài, kim khánh - những tín vật gắn với nghi lễ và danh dự trong triều Nguyễn.

Những biểu tượng của cố đô như lầu Ngũ Phụng, tháp Phước Duyên được kết hợp với họa tiết vân mây cung đình, cùng hình ảnh hoa sứ bên tường rêu - khung cảnh quen thuộc của Huế mỗi độ xuân về. Cách thể hiện này gợi lại bầu không khí của một kinh thành xưa, nơi dấu ấn văn hóa vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay.

Năm 2024: Kiến trúc và mỹ thuật cung đình

Đến năm 2024, câu chuyện về Huế được mở rộng sang góc nhìn kiến trúc. Huy chương mùa 4 lấy cảm hứng từ Đại Nội, nơi hội tụ những yếu tố kiến trúc và mỹ thuật cung đình đặc trưng.

Các chi tiết như bình phong - nét kiến trúc quen thuộc trong nhà vườn Huế, cùng lệnh bài phối ngẫu được đưa vào thiết kế, gợi lại vẻ trang nghiêm của kinh thành xưa. Cách tiếp cận này giúp hình ảnh Huế trên huy chương không chỉ gắn với từng địa danh riêng lẻ, mà được nhìn như một không gian kiến trúc thống nhất, nơi các yếu tố di sản kết nối với nhau trong cùng một tổng thể.

Huy chương VnExpress Marathon Huế năm 2024 và 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Năm 2025: Huyền thoại chim phượng hoàng và cây ngô đồng

Mùa giải 2025, huy chương tiếp tục gây chú ý trong cộng đồng runner khi khai thác các biểu tượng mang đậm màu văn hóa cố đô. Hình ảnh phượng hoàng kết hợp với cây ngô đồng trong Đại Nội trở thành điểm nhấn của huy chương.

Ngô đồng được xem là loài cây linh thiêng trong văn hóa Á Đông. Cây thường nở hoa vào cuối xuân với sắc hồng tím thanh nhã, tạo nên nét đặc trưng cho không gian Hoàng cung Huế. Trong quan niệm xưa, ngô đồng gắn liền với chim phượng hoàng - loài chim tượng trưng cho điềm lành, vương quyền và sự thịnh vượng.

"Nhìn lại 5 mùa giải, mỗi tấm huy chương như một lát cắt của cố đô. Chúng tôi luôn cố gắng đưa những biểu tượng quen thuộc vào thiết kế để runner không chỉ mang về kỷ niệm đường chạy, mà còn mang theo tinh thần của vùng đất này", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Từ múa cung đình, di sản đến các biểu tượng văn hóa, nhiều runner kỳ vọng thiết kế mới mùa 2026 sẽ mang đến một góc nhìn khác về xứ Huế, đồng thời trở thành kỷ vật đáng nhớ cho những ai chinh phục đường chạy bên sông Hương vào tháng 4 tới.

Hải Long