Hình tượng cánh buồm trong thiết kế tháp căn hộ Blanca City

Hai tháp căn hộ Blanca 6 và 7 được thiết kế bởi Aedas, lấy cảm hứng từ hình ảnh những cánh buồm Pháp từng cập bến Vũng Tàu thế kỷ 20.

Hai tòa tháp có gam màu trắng, mái vòm cong và cửa kính lớn hướng ra biển, tạo nên không gian sống gắn kết giữa yếu tố văn hóa và hiện đại. Dự án nằm tại trung tâm Blanca City trên trục đường 3/2. Thiết kế với hình ảnh cánh buồm căng gió giúp định hình dấu ấn nhận diện cho bộ đôi tháp mới, đồng thời gợi nhắc đến lịch sử phát triển thương cảng của địa phương.

Phối cảnh bộ đôi tháp Blanca 6 và 7 được lấy cảm hứng thiết kế từ hình ảnh cánh buồm căng gió. Ảnh: Sun Property

Bộ đôi tháp căn hộ có hai tầm nhìn hướng biển, một mặt nhìn ra Bãi Sau với cảnh bình minh, mặt còn lại hướng về Mũi Nghinh Phong, sân golf và khung cảnh hoàng hôn. Thiết kế này giúp mở rộng trải nghiệm không gian và gia tăng giá trị sử dụng của căn hộ ven biển.

Nếu kiến trúc bên ngoài Blanca 6 và 7 gợi hình ảnh cánh buồm trắng căng gió, thì không gian bên trong mỗi căn hộ lại mang hơi hướng những "du thuyền trên không". Đơn vị thiết kế Ong&Ong (Singapore) đã tạo nên concept nội thất lấy cảm hứng từ đại dương. Gam màu xanh biển, chất liệu vải dệt và gốm địa phương kết hợp hài hòa, tạo nên bản sắc riêng cho dự án.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Sun Property

Mỗi căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất (trừ thiết bị điện tử, riêng Duplex bàn giao thô). Điều này giúp chủ nhân tiết kiệm chi phí và có thể khai thác ngay. Logia riêng, hệ kính lớn cùng thiết kế tối ưu ánh sáng và thông gió khiến không gian sống luôn chan hòa thiên nhiên, đồng thời kết nối trực tiếp với cảnh quan bên ngoài.

Ở các tầng cao, cư dân được hưởng nhiều tiện ích đặc quyền như: hồ bơi vô cực, skybar ngắm hoàng hôn, cà phê vườn Pháp và nhà hàng rooftop trong phân khu Blanca. Tầng trệt là khối đế thương mại sầm uất, hội tụ mua sắm, ẩm thực và giải trí. Chỉ vài bước chân, cư dân có thể tiếp cận công viên nước Sun World rộng gần 15 ha, với hơn 20 trò chơi hấp dẫn, bãi biển riêng dài gần 1 km hay chuỗi khách sạn quốc tế của toàn khu.

Đại diện chủ đầu tư Sun Property đánh giá, các tiện ích trên Blanca 6 và 7 vừa là nơi ở, vừa là điểm đến nghỉ dưỡng, nơi mỗi ngày gắn với cảm giác thư thái của kỳ nghỉ.

Căn hộ Blanca được bàn giao full nội thất. Ảnh: Sun Property

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm Vũng Tàu ngày càng hạn chế, bộ đôi tháp mới Blanca 6 và 7 có lợi thế kép: vị trí sát Bãi Sau với tầm nhìn hai phía biển. Đồng thời được hai tòa tháp căn hộ còn bao quanh bởi hệ sinh thái "all-in-one" của Blanca City, đây chính là yếu tố làm tăng sức hút của dự án.

Bên cạnh đó, Blanca 6 và 7 được vận hành bởi thương hiệu quốc tế danh tiếng. Nhờ kết nối trực tiếp vào hệ thống đặt phòng toàn cầu và mạng lưới khách hàng thượng lưu, mô hình quản lý chuyên nghiệp này giúp đảm bảo công suất khai thác ổn định. Chủ nhân vừa có thu nhập thụ động, vừa an tâm tận hưởng cuộc sống mà không phải bận tâm quản lý. Các căn hộ được bảo trì định kỳ, giữ giá trị lâu dài và tăng tính thanh khoản cho nhà đầu tư.

Blanca 6 và 7 được vận hành bởi thương hiệu quốc tế. Ảnh: Sun Property

Theo Sun Property, dự án đáp ứng nhu cầu an cư và nghỉ dưỡng, mở ra cơ hội khai thác lưu trú cao cấp. Vũng Tàu vốn là điểm đến quen thuộc của du khách từ TP HCM và khu vực Đông Nam Bộ với hơn 20 triệu dân. Khi các hạ tầng trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hay sân bay Long Thành hoàn thành, lượng khách sẽ còn dồi dào và đa dạng hơn, củng cố hiệu quả khai thác cho căn hộ ven biển.

"Trên thị trường, những dự án sở hữu kiến trúc biểu tượng, hệ tiện ích đồng bộ và thương hiệu vận hành quốc tế thường có lợi thế thanh khoản cao. Blanca 6 và 7 hội tụ các yếu tố này, qua đó đảm bảo nguồn khách thuê ổn định quanh năm, vừa gia tăng giá trị theo đà phát triển của hạ tầng và du lịch Vũng Tàu", đại diện Sun Property nói.

Blanca City

Hoàng Đan