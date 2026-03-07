Hình thể như thanh niên của người mẫu 60 tuổi

Trên trang cá nhân hôm 3/3, Trần Truyền Đa đăng loạt hình đón sinh nhật và viết: "Sinh nhật thứ 60, tôi nhận ra thời gian là tài sản quý giá nhất. Mỗi bình minh đến như một món quà được trao, chứ không phải điều hiển nhiên. Tôi biết ơn vì vẫn còn được sống trên Trái Đất này. Điều khôn ngoan nhất bây giờ khá đơn giản: mỗi ngày trở về với thiên nhiên, ánh nắng mặt trời và sống hài hòa với giá trị bền vững theo thời gian. Tôi mong thế giới luôn hòa bình".

Theo International Business TimesUK, bộ ảnh mới lập tức gây sốt trên các nền tảng, mạng xã hội, riêng Instagram nhận hơn hai triệu lượt thích. Nhiều khán giả nói trông anh không khác thanh niên. Fan bình luận: "Chúng ta đang nói về độ tuổi của con người hay yêu tinh?", "Tôi mới 37 mà nhìn giống 60, đứng cạnh Truyền Đa có khi anh ấy gọi tôi là chú".