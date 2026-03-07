Hình thể như thanh niên của người mẫu 60 tuổi

Video dạo phố của Truyền Đa hôm 13/1 nhận nhiều bình luận tích cực. "Đi bộ, đi bộ và đi bộ nhiều hơn nữa. Bởi vì sự minh mẫn không đến từ việc suy nghĩ quá nhiều mà đến từ việc tiến về phía trước, từng bước một", anh viết. Nhiều khán giả nói anh "biến đường phố thành sàn catwalk".
The Straits Times cho biết từ gần 10 năm trước, khi bắt đầu đăng ảnh trên mạng xã hội, Trần Truyền Đa gây chú ý vì gu mặc phong cách, diện mạo sáng, được gọi là "người đàn ông trẻ mãi không già". Từ vài trăm nghìn người theo dõi, hiện Instagram của anh hút hơn 1,9 triệu lượt.Anh sinh tại Singapore, chạm ngõ làng mẫu năm 16 tuổi, dần trở thành gương mặt quen thuộc ở các sàn diễn, xuất hiện trên nhiều tạp chí danh tiếng lẫn chiến dịch quảng cáo thời trang trong thập niên 1980-1990 và từng có thời gian ca hát.
The Straits Times cho biết từ gần 10 năm trước, khi bắt đầu đăng ảnh trên mạng xã hội, Trần Truyền Đa gây chú ý vì gu mặc phong cách, diện mạo sáng, được gọi là "người đàn ông trẻ mãi không già". Từ vài trăm nghìn người theo dõi, hiện Instagram của anh hút hơn 1,9 triệu lượt.Anh sinh tại Singapore, chạm ngõ làng mẫu năm 16 tuổi, dần trở thành gương mặt quen thuộc ở các sàn diễn, xuất hiện trên nhiều tạp chí danh tiếng lẫn chiến dịch quảng cáo thời trang trong thập niên 1980-1990 và từng có thời gian ca hát.
Trong cuộc trò chuyện với SCMP năm ngoái, anh cho biết vẻ trẻ trung của mình không đến từ phẫu thuật thẩm mỹ hay mỹ phẩm, mà do gen tốt và lối sống kỷ luật.
Sau khi rời sàn diễn, Trần Truyền Đa chuyển sang làm nhiếp ảnh gia thời trang, anh từng hợp tác nhiều ngôi sao quốc tế như Janet Jackson, Rita Ora, Shu Qi hay Angelababy. Ngoài ra, Truyền Đa còn sáng lập Ave Management - công ty quản lý người mẫu quốc tế.
Trong cuộc trò chuyện với SCMP năm ngoái, anh cho biết vẻ trẻ trung của mình không đến từ phẫu thuật thẩm mỹ hay mỹ phẩm, mà do gen tốt và lối sống kỷ luật.
Sau khi rời sàn diễn, Trần Truyền Đa chuyển sang làm nhiếp ảnh gia thời trang, anh từng hợp tác nhiều ngôi sao quốc tế như Janet Jackson, Rita Ora, Shu Qi hay Angelababy. Ngoài ra, Truyền Đa còn sáng lập Ave Management - công ty quản lý người mẫu quốc tế.
Hình thể gây sốt của Trần Truyền Đa trên SCMP. Anh duy trì chế độ ăn nghiêm ngặt: bữa sáng uống sinh tố protein hoặc yến mạch trộn trứng, mật ong, bơ. Khẩu phần bữa trưa và tối có gà hoặc cá hấp, cơm canh đơn giản. Anh tránh xa rượu, thuốc lá, cà phê và đồ uống có đường. Dù lịch trình bận đến đâu, Truyền Đa luôn đi ngủ trước 23h.
Hình thể gây sốt của Trần Truyền Đa trên SCMP. Anh duy trì chế độ ăn nghiêm ngặt: bữa sáng uống sinh tố protein hoặc yến mạch trộn trứng, mật ong, bơ. Khẩu phần bữa trưa và tối có gà hoặc cá hấp, cơm canh đơn giản. Anh tránh xa rượu, thuốc lá, cà phê và đồ uống có đường. Dù lịch trình bận đến đâu, Truyền Đa luôn đi ngủ trước 23h.
Người mẫu nhận hàng trăm nghìn lượt thích khi chia sẻ video nhảy dây hôm 31/7/2025. Anh dẫn chứng một nghiên cứu khoa học: nhảy dây đều đặn ít nhất 15 phút mỗi ngày có thể kéo dài đáng kể tuổi thọ.
"Chuyển động lên xuống lặp đi lặp lại vừa giúp săn chắc các cơ quan nội tạng, làm chậm sự chùng nhão do tuổi tác, tăng cường quá trình trao đổi chất, vừa đốt cháy mỡ thừa xung quanh các cơ quan. Theo thời gian, thói quen này dẫn đến một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng hơn", Truyền Đa nói.
Anh gợi ý mọi người tiếp xúc ánh nắng vừa đủ mỗi ngày để cơ thể tổng hợp vitamin D, nhưng lưu ý tắm nắng quá nhiều có thể làm tăng tốc quá trình lão hóa.
Anh gợi ý mọi người tiếp xúc ánh nắng vừa đủ mỗi ngày để cơ thể tổng hợp vitamin D, nhưng lưu ý tắm nắng quá nhiều có thể làm tăng tốc quá trình lão hóa.
Như Anh
Ảnh: Instagram Chuando_chuandoandfrey