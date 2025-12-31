Hình phạt 'lạ' cho nam sinh đi muộn khiến triệu người thích thú

Trung QuốcThay vì trách phạt, một giáo viên ở tỉnh Sơn Đông yêu cầu những nam sinh đi học muộn trình diễn vũ đạo trên bục giảng, tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.

Khi nhóm nam sinh 15 tuổi đến lớp muộn, cô Phong - giáo viên chủ nhiệm - đã đưa ra một hình phạt không ngờ tới: Các em phải đứng trên bục giảng và nhún nhảy theo giai điệu của ca khúc Mistake (Sai lầm).

Trong tiếng nhạc bắt tai, những động tác vụng về cùng biểu cảm "bắt trend" tạo hình trái tim của các nam sinh đã khiến cả lớp cười nghiêng ngả. Video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Douyin, thu hút hơn một triệu lượt thích.

Một số động tác mà "nhóm nhạc nam" này thực hiện khiến các bạn cùng lớp cười nghiêng ngả. Ảnh: Douyin.

Cô Phong cho rằng đi muộn là lỗi nhỏ, những hình phạt nặng nề đôi khi phản tác dụng, khiến học sinh sợ hãi. "Âm nhạc và sự tương tác giúp các em bớt xấu hổ. Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng luôn hiệu quả hơn sự chỉ trích", cô chia sẻ.

Mẹ của một nam sinh trong video nói bà và chồng đã "cười chảy nước mắt" khi nghe con trai kể lại sự việc.

"Cảm ơn cô giáo Phong vì một hình phạt vui vẻ như vậy. Ngày mai, tôi sẽ đánh thức con dậy sớm hơn một tiếng để tránh bị trễ học", bà nói.

Cách xử lý này nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng mạng. Một số người đùa rằng các em có thể sẽ "nghiện" đi muộn để được nhảy múa, có phụ huynh còn bày tỏ hy vọng con mình cũng có một người giáo viên như cô Phong.

"Hình phạt nhân văn này hiệu quả hơn là bắt các em đứng hàng giờ. Có một người giáo viên yêu thương, học sinh sẽ vui vẻ và hạnh phúc", một người dùng mạng bình luận.

Gần đây, nữ giáo viên đăng một video mới, ghi lại cảnh các nam sinh tiếp tục nhảy múa, lần này với những động tác phức tạp hơn. Cô Phong hài hước gọi đây là "nhóm nhạc nam chuyên trị lỗi lầm" và cho biết từ một hình phạt, hoạt động này đã trở thành món quà tinh thần gắn kết tình cô trò.

"Trong một lớp học thoải mái, trẻ em chủ động học tập và tiến bộ hơn. Hạnh phúc và việc học không bao giờ xung đột", cô Phong khẳng định.

Khánh Linh (Theo The Star, SCMP)