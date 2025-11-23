Hình nộm phụ nữ đầu tiên cho thử nghiệm va chạm ôtô

MỹLần đầu tiên, các hãng xe Mỹ được yêu cầu sớm phải thực hiện các bài kiểm tra an toàn bằng hình nộm đại diện cho nữ giới.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy công bố hình nộm thử nghiệm va chạm dành cho nữ, THOR-05F, vào ngày 20/11. Hình nộm này có thể thu hẹp khoảng cách đáng kể về tỷ lệ thương tích cao hơn ở phụ nữ so với nam giới trong một số tình huống va chạm nhất định.

Những nghiên cứu gần đây cho thấy phụ nữ có khả năng bị thương nặng trong các vụ va chạm trực diện cao hơn 73% so với nam giới trong cùng một vụ tai nạn. Và nữ tài xế và hành khách ngồi ghế trước có khả năng tử vong cao hơn 17% so với nam giới ngồi cùng ghế.

Hình nộm thử nghiệm va chạm đại diện cho nữ giới đang được sử dụng hiện nay, Hybrid III, nặng 48 kg và cao 1,2 m. Hybrid III được tạo ra vào những năm 1970 và dựa trên 5% phụ nữ Mỹ có chiều cao nhỏ nhất, và đơn thuần được coi là phiên bản thu nhỏ của hình nộm nam giới. Nhưng THOR-05F được xây dựng từ đầu để đại diện cho những người phụ nữ thực sự.

THOR-05F - hình nộm phụ nữ đầu tiên trong thử nghiệm va chạm ôtô. Ảnh: NBC News

Nhưng phải mất khoảng 4,5 thập kỷ, Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) mới phê duyệt việc sử dụng một hình nộm đại diện về mặt giải phẫu cho phụ nữ trung bình về chiều cao, cân nặng và vóc dáng, mặc dù các mẫu tiên tiến - như THOR-05F của Humanetics, nhà sản xuất hình nộm thử nghiệm va chạm hàng đầu - đã có mặt trong nhiều năm.

Jonathan Morrison, đại diện NHTSA, cho biết thông báo này có nghĩa là các nhà sản xuất ôtô sẽ có thể bắt đầu mua hình nộm và sử dụng trong các bài kiểm tra, tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của nó trước khi NHTSA chính thức thông qua để sử dụng trong việc đánh giá và ban hành quy định.

Mặc dù THOR-05F dự kiến không được sử dụng trong thử nghiệm an toàn xe hơi mới cho đến năm 2027 hoặc 2028, các chi tiết kỹ thuật do cơ quan an toàn đường bộ công bố là một bước tiến lớn. Dữ liệu sẽ cho phép các nhà sản xuất ôtô thiết kế các tính năng an toàn dựa trên các thông số kỹ thuật mới chứ không phải các tiêu chuẩn hiện hành, vốn đã không được cập nhật kể từ những năm 1980.

Trong thông báo được chia sẻ lần đầu với NBC News, Duffy đã chỉ trích "nhiều năm trì hoãn" của các chính quyền trước khi thực hiện bước đi này.

Theo Giám đốc điều hành Chris O’Connor của Humanetics, hình nộm trang bị hơn 150 cảm biến tiên tiến, một số được lắp ở chân. Trong cùng một vụ tai nạn, nữ tài xế có nguy cơ chấn thương cao hơn gần 80% so với nam tài xế.

Mỹ Anh