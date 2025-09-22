Hình dung về iPhone gập

Điện thoại gập của Apple, dự kiến ra năm 2026, được cho là có thiết kế giống hai iPhone Air ghép lại, với khung titan và giá trên 2000 USD.

Theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, iPhone màn hình gập đầu tiên sẽ là "kỳ tích kỹ thuật", với hình dạng như hai iPhone Air kết nối với nhau. Trước đó, một số nguồn tin cũng nhận định mẫu Air với khung titan chính là "phép thử" về độ mỏng và độ bền cho model gập của hãng.

Một concept về iPhone gập. Ảnh: 9to5mac

Trang công nghệ 9to5Mac dẫn nguồn tin rằng iPhone gập sẽ có màn hình chính 7,5 inch, màn hình ngoài 5,5 inch. Máy có số đo 4,8 mm khi mở, mỏng hơn cả iPhone Air, và khoảng 9 mm khi gập. Chuyên gia Gurman dự đoán giá khởi điểm của sản phẩm vượt mốc 2.000 USD (53 triệu đồng), trở thành điện thoại đắt nhất Apple từng sản xuất.

Apple được cho là đang thử nghiệm dây chuyền sản xuất iPhone gập ở Đài Loan, trước khi áp dụng quy trình lắp ráp hàng loạt tại Ấn Độ, nhằm rút ngắn thời gian phát triển.

Sản phẩm có thể ra mắt cùng lúc với thế hệ iPhone 18 vào tháng 9/2026 nhưng bán ra trễ hơn, vào tháng 10 hay tháng 11 năm tới, như cách Apple thực hiện với iPhone X năm 2017.

Huy Đức (theo Apple Insider, 9to5Mac)