Hình dáng quảng trường có biểu tượng tôm Cà Mau

Quảng trường Phan Ngọc Hiển là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Hiện công trình đã cơ bản hoàn thiện và được đưa vào vận hành.

Quảng trường rộng 8 ha, với nhiều hạng mục như: cây xanh, bồn hoa, đèn chiếu sáng, sân khấu trung tâm, hệ thống phun nước nghệ thuật, khu vệ sinh công cộng, nhà kỹ thuật, bãi đậu xe,...