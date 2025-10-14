Hình dáng quảng trường có biểu tượng tôm Cà Mau

Quảng trường Phan Ngọc Hiển là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Hiện công trình đã cơ bản hoàn thiện và được đưa vào vận hành.
Quảng trường rộng 8 ha, với nhiều hạng mục như: cây xanh, bồn hoa, đèn chiếu sáng, sân khấu trung tâm, hệ thống phun nước nghệ thuật, khu vệ sinh công cộng, nhà kỹ thuật, bãi đậu xe,...
Quảng trường Phan Ngọc Hiển là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Hiện công trình đã cơ bản hoàn thiện và được đưa vào vận hành.
Quảng trường rộng 8 ha, với nhiều hạng mục như: cây xanh, bồn hoa, đèn chiếu sáng, sân khấu trung tâm, hệ thống phun nước nghệ thuật, khu vệ sinh công cộng, nhà kỹ thuật, bãi đậu xe,...
Quảng trường nhìn từ đường Phan Ngọc Hiển, giống hình ảnh giọt nước. Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, tạo điểm nhấn cho trung tâm thành phố ở Cà Mau.
Quảng trường nhìn từ đường Phan Ngọc Hiển, giống hình ảnh giọt nước. Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, tạo điểm nhấn cho trung tâm thành phố ở Cà Mau.
Các trụ đèn chiếu sáng tại quảng trường được thiết kế cách điệu. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng tại đây được điều khiển tự động thông qua bộ lập trình ứng dụng PLC được lắp đặt trong tủ điều khiển.
Các trụ đèn chiếu sáng tại quảng trường được thiết kế cách điệu. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng tại đây được điều khiển tự động thông qua bộ lập trình ứng dụng PLC được lắp đặt trong tủ điều khiển.
Chòi nghỉ chân được đặt tại khu vực công viên 2 bên quảng trường, tiếp giáp với bãi giữ xe. Chòi được thiết kế uốn lượn với các thanh lam bêtông xếp đan xen nhau.
Bên dưới chòi nghỉ là lối đi bộ trong công viên kết hợp với các bồn hoa trồng dây leo xung quanh cột, mặt thành bồn hoa là các chỗ ngồi nghỉ thư giãn.
Chòi nghỉ chân được đặt tại khu vực công viên 2 bên quảng trường, tiếp giáp với bãi giữ xe. Chòi được thiết kế uốn lượn với các thanh lam bêtông xếp đan xen nhau.
Bên dưới chòi nghỉ là lối đi bộ trong công viên kết hợp với các bồn hoa trồng dây leo xung quanh cột, mặt thành bồn hoa là các chỗ ngồi nghỉ thư giãn.
Quảng trường Phan Ngọc Hiển nằm vị trí trung tâm, tiếp giáp với khách sạn Mường Thanh, Trung tâm hội nghị tỉnh và các tuyến đường Phan Ngọc Hiển, Lê Duẩn. Nơi đây đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, dự kiến là địa điểm tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh.
Quảng trường Phan Ngọc Hiển nằm vị trí trung tâm, tiếp giáp với khách sạn Mường Thanh, Trung tâm hội nghị tỉnh và các tuyến đường Phan Ngọc Hiển, Lê Duẩn. Nơi đây đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, dự kiến là địa điểm tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh.
Toàn cảnh quảng trường vào ban đêm nhìn từ trung tâm hội nghị tỉnh Cà Mau.
Toàn cảnh quảng trường vào ban đêm nhìn từ trung tâm hội nghị tỉnh Cà Mau.
Nằm ở trung tâm quảng trường là khu vực sân khấu hình tròn, nơi tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật. Cùng với sân khấu là sàn phun nước nghệ thuật kết hợp chiếu sáng nghệ thuật phục vụ cho người dân đến vui chơi, giải trí.
Nằm ở trung tâm quảng trường là khu vực sân khấu hình tròn, nơi tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật. Cùng với sân khấu là sàn phun nước nghệ thuật kết hợp chiếu sáng nghệ thuật phục vụ cho người dân đến vui chơi, giải trí.
Ở khu vực trung tâm của sân khấu hình tròn đường kính 32 m được đầu tư khoang chứa nước sâu 1,6 m so với mặt nền sân khấu, phục vụ cung cấp nước và lắp đặt các thiết bị cho hệ thống phun nước nghệ thuật cũng như hệ thống tưới tự động.
Ở khu vực trung tâm của sân khấu hình tròn đường kính 32 m được đầu tư khoang chứa nước sâu 1,6 m so với mặt nền sân khấu, phục vụ cung cấp nước và lắp đặt các thiết bị cho hệ thống phun nước nghệ thuật cũng như hệ thống tưới tự động.
Người lớn, trẻ nhỏ hòa mình cùng nhạc nước tại quảng trường. Hiện hệ thống nhạc nước cùng đèn nghệ thuật đang hoạt động thử nghiệm, bắt đầu từ 19h một số ngày trong tuần.
Người lớn, trẻ nhỏ hòa mình cùng nhạc nước tại quảng trường. Hiện hệ thống nhạc nước cùng đèn nghệ thuật đang hoạt động thử nghiệm, bắt đầu từ 19h một số ngày trong tuần.
Quảng trường Phan Ngọc Hiển vào ban đêm với trình diễn nhạc nước, đèn nghệ thuật. Video clip: Chúc Ly
An Minh