Hình dáng mũi tiết lộ bạn có phải người quyến rũ và cởi mở

Theo nghiên cứu có 14 loại mũi khác nhau, chúng có liên quan đến sự ổn định về cảm xúc hoặc tinh thần, tính cách của con người.

1- Mũi to

Làm sao biết mũi to? Vì nó không cân xứng so với các yếu tố còn lại trên khuôn mặt. Mũi to là người có đầu mũi và lỗ mũi to dù sống mũi dài hay ngắn. Chiếc mũi to gắn liền với khả năng lãnh đạo và tham vọng. Người có mũi to thích tự kinh doanh. Họ tự tin và rất coi trọng bản thân. Những người này thích thử thách và thường là người cầu toàn. Dù vui vẻ nhưng họ rất tình cảm.

2 - Mũi nhỏ

Hình dáng của mũi nhỏ khi chiều rộng bằng chiều dài. Những người có chiếc mũi nhỏ thường là những người tốt bụng, nhạy cảm và có tính cách đáng yêu. Họ cũng nổi tiếng vì sự sáng tạo và yêu thích những thú vui trong cuộc sống. Họ yêu thích tinh thần đồng đội và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác và thường tham gia các hoạt động từ thiện.

3 - Mũi dài

Những người có cá tính mạnh thường có chiếc mũi dài. Họ thích du lịch, thể thao và làm việc. Vì tính cách sôi nổi nên họ cần sự vận động và tự do trong cuộc sống. Đây là những người hành động và có xu hướng hoàn thành mọi nhiệm vụ của mình một cách nhanh chóng. Họ làm việc hiệu quả và có bản năng nên họ là những doanh nhân thành đạt và những nhà lãnh đạo xuất sắc.

4 - Mũi ngắn

Những người có mũi ngắn thường nhạy cảm, rất chung thủy, đồng cảm, tốt bụng và đáng yêu. Hầu hết những người có mũi ngắn đều nhút nhát, sống nội tâm nhưng không ngại vất vả.

5 - Mũi Hy Lạp

Nhiều người cho rằng đây là dáng mũi lý tưởng. Nó thẳng với cạnh thon dài và lỗ mũi hẹp. Chiếc mũi Hy Lạp gắn liền với nhiều điều tích cực như năng lượng tích cực, trí thông minh, sự đồng cảm, kỹ năng tốt và sự lãng mạn. Những người có chiếc mũi Hy Lạp thường có kỷ luật và là những nhà lãnh đạo giỏi.

6 - Mũi La Mã

Tên của hình dạng mũi bắt nguồn từ các nghệ sĩ La Mã, những người thường vẽ mũi theo một hình dạng cụ thể. Nó bị xệ xuống, khiến nó khác với mũi của người Hy Lạp. Mũi La Mã có đặc điểm là có đường cong trên sống mũi. Những người nổi tiếng có chiếc mũi La Mã bao gồm Cleopatra, Công nương Diana và Margaret Thatcher. Hình dạng mũi này biểu thị một người dũng cảm, quyến rũ, uy quyền và tượng trưng cho sự quyết tâm.

7 - Mũi khoằm

Mũi khoằm còn được gọi là mũi đại bàng hay mũi diều hâu. Những người có hình dáng mũi này là người độc lập, quyến rũ và nhiệt tình. Họ gắn bó với gia đình và bạn bè của họ. Hơn nữa, những người này là người có tổ chức, đầy tham vọng và làm việc hiệu quả. Họ có thể trở thành những nhà lãnh đạo vĩ đại và không bao giờ đưa ra quyết định mà không có sự phân tích sâu sắc.

8 - Mũi cao

Hình dáng chiếc mũi cao là biểu tượng của sự lạc quan. Những người có chiếc mũi ngắn rất thân thiện và lan tỏa những làn sóng tích cực xung quanh họ. Họ cũng rất gắn bó với gia đình, bạn bè và thường thận trọng.

9 - Mũi Nubia

Mũi Nubian có đặc điểm là lỗ mũi to, phẳng và sống mũi dẹt. Những người có chiếc mũi Nubian thường có tính sáng tạo, quyến rũ và cởi mở.

10 - Mũi tròn nhỏ

Hình dạng mũi này tròn và nhỏ với sống mũi nhô cao. Người có chiếc mũi này rất sáng tạo, có tinh thần đồng đội và biết cách hành động nhanh chóng. Họ làm theo bản năng của mình và làm việc rất hiệu quả. Họ dành trọn thời gian cho gia đình.

* Bài trắc nghiệm vui này chỉ mang tính chất giải trí và không có giá trị khoa học!

Mộc Trà (theo Aljamila)