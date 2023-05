Hình ảnh 'Transformers 7' xuất hiện trên tòa nhà ArtScience

Singapore"Transformers: Rise of the Beasts" ra mắt với màn chiếu các cảnh phim trên bề mặt bảo tàng ArtScience.

Sự kiện diễn ra ngoài trời tối 27/5 với sự góp mặt của dàn diễn viên chính cùng đạo diễn, nhà sản xuất. Người hâm mộ loạt phim đứng dọc thảm đỏ bên bờ sông Singapore hoặc từ cầu Helix nhìn xuống.

'Transformers 7' công chiếu toàn cầu Màn bắn pháo hoa trong buổi công chiếu toàn cầu phim "Transformers: Rise of the Beasts". Hình ảnh phim được chiếu lên tòa nhà có tạo hình như cánh hoa sen của bảo tàng ArtScience. Video: Hà An

Logo thương hiệu phim được chiếu lên tòa Marina Bay Sand - tổ hợp ba tòa tháp cao 55 tầng, còn hình ảnh các nhân vật của phần phim mới xuất hiện trên bề mặt hình cánh sen của bảo tàng ArtScience (bảo tàng Khoa học - Nghệ thuật). Cảnh tượng khiến nhiều khán giả hào hứng khi nhìn thấy nhân vật yêu thích. Cuối chương trình, êkíp lên sân khấu nhấn nút khởi động chiếu phim, một số cảnh trong Transformers: Rise of the Beasts được phát trên bảo tàng, cùng lúc pháo hoa bắn lên trên sông.

Trước đó, trong buổi họp báo ở Singapore ngày 26/5, đạo diễn Steven Caple Jr. cho biết điều hào hứng trong dự án này là tạo ra Maximals - những con thú trong truyện tranh Beast Wars, từng có bản truyền hình vào thập niên 1990. "Tôi đã đầu tư nhiều vào việc thiết kế trong lần đầu tiên đưa những nhân vật hoạt hình lên bản live action. Thiết kế phải thể hiện được tính cách và khả năng, nét sắc sảo khi chúng chiến đấu, chuyển động của các Maximals. Đó là phần yêu thích nhất của tôi", đạo diễn nói.

Nam chính Anthony Ramos giao lưu với người hâm mộ trên thảm đỏ hôm 27/5. Ảnh: Hà An

Trong phim vắng bóng phe Decepticons xuất hiện ở các phần trước đó. Đạo diễn cho biết: "Chúng ta đã xem rất nhiều Deceptions, tôi cũng yêu thích và thậm chí đã gọi chiếc xe của mình là Decepticon. Nhưng chúng tôi muốn làm điều khác biệt, giới thiệu Terrorcons - những phản diện mới, đề cập tới Predacons. Chúng tôi còn có Autobots, Maximals, và tất cả phải xuất hiện với thời lượng hợp lý trên màn ảnh".

Các diễn viên kể chuyện hậu trường như Anthony Ramos từng học lái xe hai tuần để có bằng lái trước khi quay phim. Diễn viên nói ấn tượng với cảnh xe rượt đuổi nhau đầu phim - được quay trên cầu Williamsburg, nối Lower Manhattan và Brooklyn tại Mỹ.

Diễn viên 'Transformers 7' nói về nhân vật yêu thích Từ trái qua: Đạo diễn Steven Caple, Anthony Ramos, Dominique Fishback, nhà sản xuất Lorenzo nói về nhân vật yêu thích trong phim. Video: Hà An

Phim quay ở Mỹ và Peru, lấy bối cảnh năm 1994, kỷ nguyên của hip hop và Air Jordans, trong khu phố sôi động ở Brooklyn, cựu quân nhân Noah Diaz (Anthony Ramos) cố gắng làm việc để giúp đỡ gia đình. Sau một loạt sự kiện, Noah thấy mình ngồi sau tay lái của Autobot tên Mirage, sau đó được biết về sự tồn tại của những Autobot. Cùng lúc, tại bảo tàng khảo cổ trên đảo Ellis, nhà nghiên cứu 25 tuổi Elena (Dominique Fishback) vô tình kích hoạt đèn hiệu của người ngoài hành tinh ẩn trong một cổ vật. Noah và Elena bị cuốn vào cuộc chiến, ở đó cả hai phải hợp sức Autobots và Maximals để ngăn chặn Trái Đất bị hủy diệt.

Phe Autobots gồm Optimus Prime (Peter Cullen lồng tiếng), Mirage (Pete Davidson), Bumblebee, Arcee (Liza Koshy), Stratosphere (John DiMaggio) và Wheeljack (Cristo Fernández). Phe Maximals gồm Optimus Primal (Ron Perlman), Airazor (Michelle Yeoh), Cheetor (Tongayi Chirisa) và Rhinox (David Sobolov). Phe phản diện Terrorcons gồm Scourge (Peter Dinklage), Nightbird (Michaela Jae Rodriguez) và Battletrap.

Kịch bản do Joby Harold và James Vanderbilt thực hiện, hai đạo diễn Michael Bay và Steven Spielberg tiếp tục giữ vai trò nhà sản xuất.

Transformers lấy cảm hứng từ dòng đồ chơi người máy cùng tên do Nhật Bản và Mỹ hợp tác sản xuất. Đạo diễn Michael Bay góp công xây dựng tên tuổi của loạt phim trong năm phần đầu. Các tác phẩm thu hút với tạo hình của dàn robot và những cảnh hành động hoành tráng, kỹ xảo đẹp mắt.

Giới phê bình đánh giá thành công của Transformer có ảnh hưởng lớn tới dòng hành động giai đoạn cuối thập niên 2000. Hollywood chi nhiều tiền hơn cho các phim lấy cảm hứng từ đồ chơi trẻ em, là bước đệm cho nhiều thương hiệu Trolls, G.I. Joe, The Lego Movie ra đời.

Tuy nhiên, thương hiệu dần hụt hơi những năm gần đây khi các tác phẩm Bumblebee (2018), Transformers: The Last Knight (2017) chịu lỗ tại phòng vé. Năm 2021, hãng Paramount khởi quay phần bảy Transformers: Rise of the Beasts với hy vọng tìm lại thành công cho loạt phim.

