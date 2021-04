Him Lam Vạn Phúc tổ chức sự kiện bán hàng tháng 4

Bên cạnh tìm chủ nhân mới cho các căn shophouse, sự kiện điểm lại những dấu ấn của Him Lam Land tại thị trường miền Bắc và tri ân các khách hàng.

Sự kiện bán hàng tháng 4 thu hút đông đảo khách hàng tham dự

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thị Hải Huyền, Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam chia sẻ: "Với thiết kế độc đáo cùng nhiều lợi thế khác biệt so với các sản phẩm cùng phân khúc, shophouse Him Lam Vạn Phúc là đứa con tinh thần mà Him Lam Land tâm huyết dành tặng cho các khách hàng tại Hà Nội".

Nhằm tri ân khách hàng, ngay trong sự kiện, Him Lam Land đã tổ chức chương trình bốc thăm may mắn với tổng giá trị quà tặng lên tới 250 triệu đồng. Trong đó, giải đặc biệt là 1 nhẫn kim cương trị giá 150 triệu đồng, giải nhất là 1 lượng vàng trị giá 56 triệu đồng, giải nhì là 7 chỉ vàng trị giá 40 triệu đồng.

Khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt là nhẫn kim cương trị giá 150 triệu đồng.

Ra mắt vào trước Tết Nguyên Đán, Him Lam Vạn Phúc góp phần bổ sung nguồn cung bất động sản khu Tây Thủ đô. Với quy mô gồm 222 căn shophouse, Him Lam Vạn Phúc sở hữu toạ độ đẹp khi tọa lạc ngay trung tâm quận Hà Đông, nằm trên trục đường Tố Hữu – Lê Văn Lương.

Dự án được thiết kế đa năng gồm 6 tầng, trong đó, không gian tầng 1, 2 được thiết kế mở, mang tính thương mại cao, phù hợp để kinh doanh, thuận tiện cho các chủ nhân, linh hoạt theo nhu cầu. Tầng 3, 4, 5, 6 là không gian riêng tư, ấm cúng dành cho gia đình.

Him Lam Vạn Phúc nhìn từ trên cao.

"Bên cạnh những ưu thế về vị trí, thiết kế,... yếu tố tạo nên sức hút của Him Lam Vạn Phúc còn đến từ pháp lý, sổ đỏ lâu dài, bàn giao đúng cam kết. Không chỉ là chốn an cư, Him Lam Vạn Phúc sẽ là nơi trải nghiệm tiện nghi, đẳng cấp dành cho gia chủ", đại diện Him Lam Land cho biết.

Khách mua nhà còn nhận được các hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Các chủ nhân sở hữu Him Lam Vạn Phúc còn có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm "Chọn nhà sang - Rinh xế xịn" với giá trị giải thưởng gần 2 tỷ đồng như xe Mercedes Benz C200 Exclusive 2021, xe SH 150i ABS 2021.