Him Lam Vạn Phúc giải 'cơn khát' nhà thấp tầng

Nắm giữ nhiều điểm cộng, đặc biệt là pháp lý đầy đủ, Him Lam Vạn Phúc là một trong những dự án được nhiều nhà đầu tư săn đón tại khu Tây Hà Nội.

Dù Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều nhà đầu tư có dòng tiền nhàn rỗi vẫn chọn rót vốn vào bất động sản để tìm kiếm lợi nhuận lâu dài. Trong đó, phân khúc thấp tầng liên tục tăng giá vì khan hiếm nguồn cung. Theo báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý I/2021 của Savills, biệt thự, liền kề, shophouse Hà Nội tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người mua. Giá sơ cấp trung bình của biệt thự đạt 103 triệu đồng mỗi m2, tăng 4% theo quý và 12% theo năm. Giá trung bình của nhà liền kề là 107 triệu đồng một m2, tăng 14% theo năm. Với nhà phố thương mại shophouse, giá trung bình khoảng 181 triệu một m2, tăng 26% theo năm. Tại Tây Hà Nội, sự bứt phá về hạ tầng cùng quỹ đất dồi dào khiến khu vực này trở thành cực tăng trưởng của thị trường bất động sản ngay trong đại dịch. Theo một số nhà đầu tư, phân khúc nhà liền đất thu hút sự quan tâm bởi đây vẫn là kênh giữ tiền an toàn. Giới chuyên gia nhận định, khu vực phía Tây Hà Nội sẽ là điểm nhấn, tạo sự sôi động cho thị trường bất động sản trong năm 2021 với nhiều yếu tố hấp dẫn. Khu vực này quy tụ nhiều tên tuổi đầu tư lớn, bứt phá về hạ tầng, hệ thống tiện ích xã hội liên tục được nâng cấp.

Một góc Tây Hà Nội. Ảnh: Him Lam Land

Tuy nhiên, thị trường có dấu hiệu khan hiếm nguồn cung mới, chỉ một số ít dự án có sản phẩm thấp tầng để bán. Bên cạnh đó, Nghị định 30 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở) đang ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch cung cấp nguồn cung mới ra thị trường của một số chủ đầu tư.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong quý I, Hà Nội có 10 dự án được cấp sản phẩm đủ điều kiện bán hàng với 5.658 căn hộ và 1.404 nhà thấp tầng, chỉ đạt 36,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Trước bối cảnh này, những dự án có pháp lý đầy đủ cùng nhiều ưu điểm về vị trí, cơ sở hạ tầng đồng bộ như Him Lam Vạn Phúc đang thu hút nhiều sự quan tâm. Tái hiện dáng dấp những đại lộ sầm uất châu Âu, Him Lam Vạn Phúc hiện thực hóa ước mơ về một tuyến phố sôi động hiện đại, với đầy đủ tiện ích nội khu như: trường quốc tế Nhật Bản, nhà để xe thông minh, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời... và hệ thống các chuỗi shophouse kinh doanh đa dạng.

Mỗi căn shophouse được thiết kế gồm 6 tầng với hai mặt tiền. Trong đó, không gian tầng 1, 2 được thiết kế mở, mang tính thương mại cao, phù hợp để kinh doanh, thuận tiện cho các chủ nhân tùy biến linh hoạt theo nhu cầu. Tầng 3 - 6 là không gian bố trí riêng tư, ấm cúng dành cho gia đình. Với lối thiết kế thông minh, tối ưu công năng, Him Lam Vạn Phúc đang đáp ứng những yêu cầu khác nhau của khách hàng.

"Shophouse Him Lam Vạn Phúc là dự án gần hoàn thiện mới mở bán. Khác hoàn toàn với việc mua nhà trên giấy, giờ đây khách mua có thể tới tận nơi để ‘mục sở thị', đánh giá về chất lượng công trình cũng như hạ tầng tiện ích, thiết kế, dễ dàng kiểm chứng và đánh giá được hiệu quả sinh lời thực tế tại dự án", đại diện nhà phát triển và kinh doanh dự án Him Lam Land cho biết.

Một lý do cũng tạo nên sức hấp dẫn của shophouse Him Lam Vạn Phúc là pháp lý minh bạch. Theo Him Lam Land, Him Lam Vạn Phúc có pháp lý hoàn chỉnh với sổ đỏ lâu dài và được đảm bảo bàn giao cho khách hàng đúng cam kết.

"Kế thừa tinh hoa những dự án trước đây từng phát triển, Him Lam Vạn Phúc mang âm hưởng của phong cách châu Âu sang trọng, quý phái, nhưng vẫn đảm bảo sự tinh tế, riêng tư cho gia chủ", đại diện Him Lam Land chia sẻ.

Ra mắt vào thời điểm nguồn cung thị trường bất động sản đang thiếu hụt, Him Lam Vạn Phúc hứa hẹn giải tỏa "cơn khát" cho giới đầu tư đang tìm kiếm không gian sống thượng lưu cùng cơ hội đầu tư sinh lời hiệu quả.

Hoài Phong