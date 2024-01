Him Lam Thường Tín tung chính sách bán hàng ưu đãi

Hà NộiKhách hàng sở hữu sản phẩm nhà phố, shophouse tại dự án Him Lam Thường Tín giai đoạn này được chiết khấu trực tiếp tới 8,5%.

Chủ đầu tư Him Lam Thường Tín kết hợp cùng ngân hàng lớn đưa ra chính sách hỗ trợ linh hoạt giai đoạn cuối năm, giúp khách hàng giảm áp lực tài chính.

Theo đó, những khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) được hỗ trợ vay tối đa 70% giá trị sản phẩm, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong thời gian lên tới 24 tháng.

Đặc biệt, khách hàng sở hữu sản phẩm tại Him Lam Thường Tín dịp này có thể tham gia chương trình bốc thăm may mắn "Nhận nhà ở ngay - Xế xịn trao tay". Các khách hàng may mắn có cơ hội nhận các phần quà giá trị lên tới gần 3 tỷ đồng như: một xe Mercedes GLC 200, hai xe máy SH 160i 2023 phiên bản đặc biệt, ba tivi Samsung QLED 4K 75 inch, 5 tủ lạnh Panasonic Inverter 417 lít.

Tiến độ triển khai dự án Him Lam Thường Tín. Ảnh: Truong Son Land

Him Lam Thường Tín tọa lạc trên mặt đường Dương Trực Nguyên DT427B (mở rộng 24m) tại khu vực trung tâm của thị trấn Thường Tín, được bao quanh bởi khu dân cư đông đúc và hệ thống tiện ích đa dạng. Dự án lấy cảm hứng từ kiến trúc tân cổ điển hiện đại, đa công năng, mang lại không gian sống đa trải nghiệm sống - làm việc - mua sắm - ẩm thực - giải trí; đồng thời là tuyến phố thương mại kiểu mẫu của khu vực.

Bên cạnh loạt chính sách ưu đãi, dự án Him Lam Thường Tín thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư và người mua ở thực nhờ vị trí đắc địa, thiết kế tối ưu, quy hoạch đồng bộ, đặc biệt pháp lý minh bạch - sổ hồng lâu dài... "Dự án thỏa mãn những tiêu chí khắt khe của khách hàng và giới đầu tư giữa thời điểm thị trường bất động sản Hà Nội đang thiếu nguồn cung", đại diện một đơn vị phân phối nhận xét.

Trong tương lai, khi hệ thống thương mại shophouse hình thành, những chủ nhân tương lai của Him Lam Thường Tín có thể vừa an cư vừa kinh doanh tại đây, hoặc cho thuê mặt bằng để kinh doanh nhà hàng, café, spa, siêu thị 24h..., mang lại nguồn thu nhập thụ động bền vững.

Dãy shophouse Him Lam Thường Tín mang phong cách kiến trúc tân cổ điển. Ảnh: Truong Son Land

"Sở hữu nhiều ưu thế trong bối cảnh thị trường bất động sản khan hiếm nguồn cung, Him Lam Thường Tín hứa hẹn mang đến không gian thương mại, tài chính sôi động và sầm uất với nhiều trải nghiệm vui chơi - giải trí, góp phần thay đổi diện mạo khu vực và là điểm đến thu hút giới đầu tư săn đón và sở hữu", đại diện đơn vị phát triển - kinh doanh kỳ vọng.

Hoài Phong