Him Lam Thượng Phúc Legend thêm sức hút nhờ mô hình TOD

155 căn shophouse Him Lam Thượng Phúc Legends nằm trong vùng quy hoạch đô thị Olympic, ga Ngọc Hồi và các trục kết nối đô thị, tiềm năng khai thác dài hạn.

Trong bức tranh phát triển đô thị Hà Nội giai đoạn tới, hạ tầng giao thông tiếp tục là yếu tố tác động tới quá trình tái phân bổ dân cư và định hình mặt bằng giá bất động sản. Đặc biệt tại phía Nam Thủ đô, nơi nhiều công trình giao thông và đô thị quy mô lớn đang được triển khai, các dự án nằm đúng "điểm rơi hạ tầng" được đánh giá có lợi thế trong trung và dài hạn.

Him Lam Thượng Phúc Legend nằm trong khu vực được định hướng phát triển thành lõi của thành phố thể thao Olympic, với quy mô quy hoạch khoảng 16.000 ha. Khu vực này được xác định là một trong những cực tăng trưởng mới của phía Nam Hà Nội, đóng vai trò giãn dân cho nội đô trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế.

Phối cảnh dự án Him Lam Thượng Phúc Legends. Ảnh: Minh Dũng

Một trong những yếu tố được nhà đầu tư nhắc tới là vị trí dự án nằm gần tổ hợp ga Ngọc Hồi - đầu mối đường sắt lớn của miền Bắc trong tương lai. Theo quy hoạch, ga Ngọc Hồi đảm nhiệm chức năng trung chuyển của mạng lưới đường sắt quốc gia đồng thời là điểm đầu của tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Khi tổ hợp này hình thành, khu vực phía Nam Hà Nội sẽ gia tăng khả năng kết nối liên vùng, tác động trực tiếp đến dòng dịch chuyển dân cư và hoạt động kinh tế.

Khi kết hợp với ga Thường Tín và mạng lưới metro nội đô, hệ thống này được kỳ vọng tạo ra tác động lan tỏa theo mô hình TOD - phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng.

Ngoài đường sắt, khu vực còn hưởng lợi từ mạng lưới giao thông đường bộ gồm Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Quốc lộ 1A mở rộng và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đây là các trục kết nối chiến lược giữa Hà Nội với các tỉnh phía Nam và Bắc Trung Bộ. Trong dài hạn, quy hoạch sân bay thứ hai của Hà Nội cũng được xem là yếu tố bổ trợ, mở rộng năng lực kết nối quốc tế cho khu vực.

Phối cảnh các căn shophouse tại dự án. Ảnh: Minh Dũng

Bên cạnh hạ tầng giao thông, Him Lam Thượng Phúc Legend còn nằm gần sân vận động Trống Đồng với quy mô dự kiến khoảng 135.000 chỗ ngồi. Các công trình thể thao - văn hóa quy mô lớn thường tạo ra lực hút về sự kiện, dịch vụ và thương mại, qua đó góp phần hình thành sức sống đô thị và nhu cầu khai thác bất động sản xung quanh.

Dự án được quy hoạch với 155 căn shophouse liền kề trên trục đại lộ thương mại Lý Tử Tấn - Nguyễn Vĩnh Tích. Theo chủ đầu tư, thiết kế này cho phép sản phẩm đáp ứng đồng thời nhu cầu ở và kinh doanh, phù hợp với bối cảnh khu vực đang trong giai đoạn hình thành cộng đồng cư dân và các hoạt động dịch vụ. Số lượng sản phẩm giới hạn được xem là yếu tố hỗ trợ tính thanh khoản khi khu vực bước vào giai đoạn phát triển ổn định.

Về tiện ích, dự án bố trí 39 tiện ích nội khu, gồm bể bơi khoảng 655 m2, công viên nhạc nước, sân thể thao đa năng và clubhouse. Hệ thống này hướng tới phục vụ nhu cầu sinh hoạt thường nhật của cư dân, đồng thời bổ trợ khả năng khai thác thương mại cho các căn shophouse trong bối cảnh khu vực chưa có nhiều dự án đồng bộ.

Với lợi thế nằm trong vùng ảnh hưởng của hạ tầng và định hướng phát triển đô thị mới, Him Lam Thượng Phúc Legend được đánh giá có tiềm năng trung và dài hạn. thay vì chỉ kỳ vọng tăng giá ngắn hạn.

Hoài Phương