Him Lam Thượng Phúc Legend ra mắt 155 căn shophouse

Dự án Him Lam Thượng Phúc Legend giới thiệu 155 căn shophouse hai mặt tiền tại Thường Tín Hà Nội với hệ thống tiện ích nội khu, kết hợp ở, kinh doanh và cho thuê.

Đi kèm khu shophouse là hệ thống 39 tiện ích nội khu hiện đại. Thiết kế cho phép kết hợp nhiều công năng như ở, kinh doanh hoặc cho thuê. Theo thông tin từ đơn vị phát triển dự án Won Direct, chủ đầu tư hiện hỗ trợ chính sách tài chính linh hoạt cho người mua. Theo đó, khách hàng có thể vay tới 70% giá trị sản phẩm, miễn toàn bộ lãi suất trong 12 tháng và ân hạn nợ gốc tối đa 24 tháng. Đơn giá sau chiết khấu từ 185 triệu mỗi m2 với pháp lý sở hữu lâu dài, thể hiện cam kết của chủ đầu tư về tiến độ xây dựng, hoàn thiện dự án.

Phối cảnh shophouse. Ảnh: Won Direct

Him Lam Thượng Phúc Legend tọa lạc tại huyện Thường Tín, khu vực cửa ngõ phía Nam của Thủ đô. Khu vực này đang định hướng phát triển hạ tầng với nhiều công trình giao thông lớn như đường vành đai 4 - vùng Thủ đô, quốc lộ 1A mở rộng và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ngoài ra, quy hoạch siêu ga Ngọc Hồi và sân bay thứ hai của Hà Nội được kỳ vọng tăng cường kết nối khu vực trong tương lai. Từ dự án, cư dân có thể di chuyển tới tổ hợp ga Ngọc Hồi trong khoảng chưa đến 10 phút. Vị trí này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận các luồng giao thông liên vùng cũng như các hoạt động thương mại, dịch vụ lưu trú.

Him Lam Thượng Phúc Legend cũng nằm trong khu vực quy hoạch thành phố thể thao Olympic với quy mô khoảng 16.000 ha. Dự án khu đô thị thể thao Olympic khởi công từ cuối năm 2025 và được xem là một trong những dự án đô thị thể thao có quy mô lớn tại Việt Nam. Diện tích quy hoạch tương đương tổng diện tích của nhiều quận trung tâm Hà Nội trước khi điều chỉnh địa giới hành chính. Khi khu đô thị này hình thành, khu vực xung quanh được kỳ vọng sẽ phát triển thêm các dịch vụ, tiện ích và cộng đồng cư dân mới.

Phối cảnh dự án Him Lam Thượng Phúc Legend. Ảnh: Won Direct

Theo đại diện chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường bất động sản trải qua giai đoạn biến động, xu hướng đầu tư của một bộ phận nhà đầu tư đang có sự thay đổi. Nhiều người bắt đầu quan tâm hơn tới các tài sản có giá trị sử dụng thực và khả năng nắm giữ dài hạn. Bất động sản thấp tầng tại những khu vực đang phát triển hạ tầng như Him Lam Thượng Phúc Legend vì vậy nhận được sự chú ý.

Chủ đầu tư cho biết thêm, so với nhiều loại hình bất động sản khác, bất động sản thấp tầng, đặc biệt là shophouse thương mại có những ưu thế mang tính nền tảng. Giá trị của tài sản không chỉ nằm ở dòng tiền cho thuê còn ở quỹ đất, yếu tố ngày càng trở nên khan hiếm khi quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Khi nguồn cung đất trong các khu vực đô thị ngày càng hạn chế, shophouse thành dạng tài sản có tính tích lũy cao, ít bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn. Loại hình này cũng phù hợp với chiến lược nắm giữ dài hạn, nhà đầu tư ít chịu áp lực thanh khoản hơn so với những sản phẩm mang tính đầu cơ. Ngoài ra, shophouse còn có thể sử dụng cho nhiều mục đích như ở, kinh doanh hoặc cho thuê

Sau nhiều chu kỳ thị trường, một số nhà đầu tư cũng có xu hướng giảm sự quan tâm tới các sản phẩm phụ thuộc vào biến động ngắn hạn. Thay vào đó, họ tìm kiếm các tài sản có pháp lý rõ ràng, vị trí gắn với hạ tầng đang phát triển và khả năng sử dụng lâu dài. Thực tế từ các chu kỳ trước cho thấy những tài sản nằm trong các khu vực phát triển hạ tầng thường tăng giá dần theo tiến độ xây dựng và quá trình đô thị hóa của khu vực.

Hoàng Đan