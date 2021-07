Him Lam Land tung chính sách ưu đãi gần ngày bàn giao

Từ tháng 7, nhà phát triển và kinh doanh Him Lam Land tung nhiều chương trình ưu đãi, gia tăng sức nóng cho dự án shophouse phía Tây Nam Hà Nội.

Khách hàng mua sản phẩm tại dự án Him Lam Vạn Phúc giai đoạn này được chiết khấu trực tiếp lên tới 8%. Ngoài ra, Him Lam Land cũng kết hợp cùng nhiều ngân hàng đưa ra chính sách hỗ trợ linh hoạt, giảm áp lực tài chính cho người mua.

Theo đó, những khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn của Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (Lienvietpostbank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được hỗ trợ vay tối đa 70% giá trị sản phẩm, lãi suất 0% trong 18 tháng. Chính sách này hứa hẹn giúp khách hàng an tâm và chủ động nguồn tài chính, đồng thời có thể xoay vòng vốn, tái đầu tư sinh lời...

Dự án Him Lam Vạn Phúc. Ảnh: Him Lam Land.

Bên cạnh đó, chủ sở hữu shophouse tại Him Lam Vạn Phúc có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm may mắn "Chọn nhà sang - Rinh xế xịn" với giá trị giải thưởng gần 2 tỷ đồng như: xe ôtô Mercedes-Benz C200 Exclusive 2021, xe máy SH 150i ABS 2021.

Ngoài chính sách ưu đãi, nhiều khách hàng đánh giá cao dự án Him Lam Vạn Phúc bởi thiết kế, quy hoạch và không gian sống. Dự án cũng sở hữu pháp lý minh bạch và tiến độ đảm bảo, là bảo chứng cho chất lượng và uy tín đối với khách hàng.

Không gian an cư, kinh doanh thuận lợi

Tái hiện dáng dấp những đại lộ nổi tiếng của châu Âu, Him Lam Vạn Phúc hiện thực hóa ước mơ về một tuyến phố sôi động, hiện đại, đầy đủ tiện ích nội khu như: trường quốc tế Nhật Bản, nhà để xe thông minh, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời... và chuỗi shophouse kinh doanh đa dạng, sầm uất.

Với lợi thế từ mô hình nhà phố thương mại quy hoạch đồng bộ, hiện đại theo xu hướng đô thị mở, các căn shophouse tại Him Lam Vạn Phúc có thiết kế 6 tầng, 2 mặt tiền. Một mặt tiền đường phục vụ kinh doanh, mặt phía sau thuận tiện cho nhu cầu sinh sống; đảm bảo phù hợp cả nhu cầu kinh doanh, cho thuê cũng như sinh hoạt, nghỉ ngơi.

Him Lam Vạn Phúc đang hoàn thiện để bắt đầu bàn giao từ tháng 7. Ảnh: Him Lam Land.

Từ vị trí, thiết kế đến tiện ích và pháp lý, Him Lam Vạn Phúc thỏa mãn nhiều tiêu chí khắt khe của phân khúc bất động sản cao cấp. Đó cũng là tâm huyết của Him Lam Land khi kiến tạo Him Lam Vạn Phúc, lấy cảm hứng từ đại lộ Champs Elysees (Pháp) - nơi các cư dân tinh hoa trải nghiệm cuộc sống phồn vinh giữa lòng phố Lụa.

"Không chỉ sở hữu các ưu điểm nổi bật về vị trí, tiện ích, giá trị giúp duy trì sức nóng của dự án là uy tín của Him Lam Land trong việc đảm bảo cam kết về tiến độ. Đến thời điểm hiện tại, Him Lam Vạn Phúc đang vào giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho những chủ nhân đầu tiên từ tháng 7", đại diện Him Lam Land chia sẻ.

Khi hàng trăm cư dân dọn về tổ ấm mới, hàng ngàn hộ dân tại khu dân cư lân cận có nhu cầu mua sắm, giải trí..., các căn shophouse tại đây được kỳ vọng là địa điểm phù hợp để kinh doanh. Những chủ nhân tương lai của Him Lam Vạn Phúc có thể tích hợp không gian vừa để ở vừa để giao thương, hoặc cho thuê mặt bằng để kinh doanh nhà hàng, café, spa, siêu thị, khách sạn...

Hoài Phong