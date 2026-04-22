Hilton Quang Hanh Onsen Resort khai trương

Sun Group cùng Hilton khai trương Hilton Quang Hanh Onsen Resort tại Quảng Ninh ngày 22/4, đánh dấu bước tiến mới của mô hình du lịch chăm sóc sức khỏe chuẩn quốc tế.

Hilton với mạng lưới hơn 235 triệu thành viên thân thiết cùng dữ liệu phục vụ ba tỷ lượt khách toàn cầu trực tiếp vận hành khu nghỉ dưỡng mang ý nghĩa chiến lược cho địa phương. Theo đại diện Sun Group, đây là nền tảng quan trọng để ngành du lịch vùng di sản tiếp cận với lượng lớn khách quốc tế cao cấp, có nhu cầu chi tiêu cao và lưu trú dài ngày suốt bốn mùa.

Điểm mạnh của Hilton Quang Hanh Onsen Resort nằm ở nguồn khoáng mặn tự nhiên Quang Hanh, thuộc nhóm 5% các mỏ khoáng mặn chất lượng cao trên thế giới. Dòng nước chứa hàm lượng brom dồi dào, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tuần hoàn, phục hồi cơ xương khớp, cải thiện làn da và cân bằng trạng thái tinh thần. Nền tảng giá trị này góp phần định hình xu hướng du lịch wellness tại địa phương.

Hilton Quang Hanh Onsen Resort gồm 178 căn villa với chuẩn mực nghỉ dưỡng biệt lập, 38 phòng washitsu và khu Public Onsen. Mỗi không gian lưu trú tại đây đều được tích hợp onsen riêng cùng hệ thống xông nóng - lạnh, cho phép du khách tận hưởng trọn vẹn liệu trình khoáng nóng trong sự riêng tư.

Bên cạnh đó, Hilton cũng bổ sung tiện ích cao cấp đặc quyền của thương hiệu với Clubhouse - tổ hợp gồm Eforea Spa, bể bơi trong nhà hướng núi, trung tâm thể hình 24/7, yoga, và hệ thống nhà hàng, bar Genji - thương hiệu ẩm thực Nhật Bản cao cấp thuộc hệ thống Hilton...

Dưới sự vận hành của Hilton, giá trị bản địa này được đặt trong hệ quy chiếu của các chuẩn mực dịch vụ toàn cầu, từ quy trình vận hành, chất lượng dịch vụ đến khả năng cá nhân hóa trải nghiệm cho từng nhóm khách. Đây cũng là yếu tố giúp khu nghỉ dưỡng không chỉ giữ được bản sắc riêng, mà còn nâng tầm trải nghiệm lên một tiêu chuẩn nhất quán, phù hợp với kỳ vọng của du khách quốc tế.

Bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, Phó tổng giám đốc Sun Group kiêm Tổng giám đốc Khối giải trí nghỉ dưỡng của tập đoàn, kỳ vọng mạng lưới khách hàng quốc tế rộng khắp và triết lý lấy con người làm trung tâm của Hilton sẽ mang đến cho khu nghỉ dưỡng một diện mạo chuẩn mực. "Sự hợp tác này đóng vai trò then chốt trong việc đưa Quảng Ninh hội nhập sâu hơn vào bản đồ nghỉ dưỡng wellness cao cấp thế giới", bà Quỳnh Anh khẳng định.

Tham dự buổi lễ, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh việc phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng chất lượng cao, có tính khác biệt, bền vững là một trong những ưu tiên trọng tâm của địa phương. Trong bối cảnh đó, sự hiện diện và vận hành của Hilton mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao giá trị của điểm đến.

Hilton Quang Hanh Onsen Resort không chỉ bổ sung thêm một sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, còn góp phần mở rộng cách tiếp cận của du khách đến với Quảng Ninh trong hành trình được kết nối liền mạch với hệ sinh thái của Sun Group, gồm: Sân bay quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu

khách quốc tế Hạ Long, cao tốc Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cao tốc Vân Đồn - Móng Cái; tổ hợp giải trí lớn nhất miền Bắc Sun World Ha Long cùng những sản phẩm, không gian giải trí lễ hội tại Sun Elite City, phường Bãi Cháy. Tổ hợp mở ra những đêm du lịch với các show diễn, pháo hoa bên vịnh, chợ VUI-Fest, âm nhạc và ẩm thực.

Thanh Thư