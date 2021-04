Hilary Duff đóng ngoại truyện 'How I Met Your Mother'

Diễn viên Hilary Duff đóng chính kiêm sản xuất phần ngoại truyện series "How I Met Your Mother".

Ngày 21/4, hãng Hulu xác nhận thông tin với Variety, cho biết series mới sẽ xoay quanh nhân vật Sophie, được mô tả là Ted Mosby bản nữ. "Suốt sự nghiệp, tôi may mắn vì nhận nhiều vai diễn hay và rất háo hức với thử thách mới này. Là người hâm mộ của How I Met Your Mother, tôi cảm thấy vinh dự và lo lắng liệu Carter và Craig (hai nhà sản xuất) có tin tưởng tôi với đứa con tinh thần mới của họ... Tôi hiểu bản thân cần nỗ lực nhiều để đạt được kỳ vọng của fan", Duff nói.

Nữ diễn viên Hilary Duff. Ảnh: Pagesix.

Bộ phim lấy bối cảnh tương lai, khi Sophie (Duff đóng) kể cho con trai nghe cách cô gặp cha cậu bé. Phim sau đó chuyển về quãng thời gian năm 2021, khi Sophie còn trẻ và thường xuyên đi chơi cùng nhóm bạn thân tại một quán rượu gần nhà. Lúc đó, cả nhóm trong giai đoạn đang tìm kiếm bản thân và mục đích sống. Họ tìm kiếm tình yêu trong thời kỳ của ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Đoàn phim không tiết lộ nguồn gốc của nhân vật Sophie và mối quan hệ của cô với các nhân vật trong loạt phim gốc.

How I Met Your Mother là series thuộc thể loại sitcom (hài tình huống), bắt đầu chiếu trên đài CBS năm 2005, kéo dài chín mùa. Kịch bản xoay quanh hành trình tìm kiếm bạn đời của Ted Mosby, một kiến trúc sư ở New York. Series quy tụ dàn diễn viên Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Jason Segel và Alyson Hannigan. How I Met Your Mother nổi tiếng với lối kể độc đáo, hài hước. Chương trình thắng 10 giải Emmy trong 30 lần được đề cử.

Hilary Duff, sinh năm 1987, là diễn viên kiêm ca sĩ người Mỹ. Cô nổi tiếng là một "công chúa Disney" với vai chính trong series Lizzie McGuire (2001 - 2004). Duff lấn sân ca hát từ năm 2002 và phát hành năm album với doanh số hơn 15 triệu bản. Cô được nhiều ngôi sao đàn em như Miley Cyrus, Selena Gomez, Demi Lovato coi là nguồn cảm hứng.

Đạt Phan (theo Variety)