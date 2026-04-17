Highlands Coffee lãi nghìn tỷ đồng

Chuỗi cà phê lớn nhất cả nước Highlands Coffee ghi nhận lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay tăng 6% năm ngoái, đạt hơn 1.085 tỷ đồng, mức cao nhất trong 3 năm.

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 vừa công bố của Tập đoàn Jollibee Foods (JFC) cho thấy Highlands Coffee có lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA) gần 2,5 tỷ peso, tương đương hơn 1.085 tỷ đồng. Mức này tăng 5,7% so với năm 2024 và là mức cao nhất kể từ lần đầu công bố thông tin vào năm 2023.

Trung bình mỗi ngày, chuỗi cà phê này có gần 3 tỷ đồng EBITDA. Chuỗi này đóng góp gần 29% vào EBITDA của mảng cà phê và trà của Jollibee Foods Corporation. Nếu tính trên toàn tập đoàn, Highlands Coffee góp hơn 5,9%.

EBITDA cải thiện khi doanh số bán hàng tại cùng một cửa hàng (same-store sales) tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số này chỉ tính trên các quán đã hoạt động ít nhất 15 tháng, không tính các điểm mở mới. Số lượng giao dịch cũng cải thiện 6%; còn doanh thu trung bình trên mỗi khách hàng tăng thêm 2,1%.

Báo cáo không thuyết minh cụ thể doanh thu. Song, SuperFoods - đơn vị đứng sau Highlands Coffee và Phở24 - báo cáo doanh thu đạt hơn 11,9 tỷ peso (tương đương hơn 4.946 tỷ đồng), tăng gần 17%. Trong khi Phở24 chỉ có 14 cửa hàng, điều này đồng nghĩa với việc doanh thu của chuỗi cà phê đóng góp đáng kể cho SuperFoods.

Highlands Coffee hiện là chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam. Tính đến cuối tháng 12, công ty này sở hữu 985 quán trong và ngoài nước, gồm mô hình tự vận hành và nhượng quyền. Thương hiệu đang có 38 cửa hàng nhượng quyền tại Philippines - thị trường ngoại quốc đầu tiên. So với cuối năm trước, mạng lưới hoạt động đã mở rộng thêm 135 cửa hàng. Highlands Coffee công bố có hơn 10.000 nhân viên, phục vụ hơn 100 triệu khách hàng mỗi năm.

Khách hàng đang cầm trên tay ly nước tại một cửa hàng ở phường Tân Thuận, TP HCM. Ảnh: Tất Đạt

Thương hiệu ra đời từ năm 1999, khởi đầu với sản phẩm cà phê đóng gói tại Hà Nội. Năm 2002, Highlands Coffee bắt đầu mở rộng sang mô hình chuỗi cà phê với quán đầu tiên tại TP HCM. Kể từ đó, chuỗi này không ngừng phát triển, trở thành thương hiệu cà phê nổi tiếng, không chỉ hoạt động trong nước mà còn lấn sang thị trường quốc tế.

Năm 2012, Highlands Coffee được mua lại bởi Jollibee Foods Corporation - một tập đoàn nhà hàng tại Philippines. Chia sẻ với VnExpress hồi tháng 4/2025, nhà sáng lập kiêm CEO David Thái khẳng định chuỗi cà phê này vẫn là một doanh nghiệp Việt Nam, Jollibee chỉ đồng hành dưới vai trò nhà đầu tư và cố vấn chiến lược, không tham gia vào vận hành hàng ngày của hoạt động kinh doanh. Việc quản lý vận hành và quản trị nhân sự Highlands Coffee đều dưới sự lãnh đạo của ông David Thái.

JFC đang xem xét kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Highlands Coffee. Thời điểm tiến hành dự kiến vào quý I/2027. Mục tiêu của kế hoạch này là hỗ trợ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Highlands Coffee bằng cách huy động vốn, nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, giúp họ tập trung hơn vào chiến lược và hoạt động.

