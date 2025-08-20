Hieuthuhai, Hurrykng, Phương Mỹ Chi khuấy động Legend Fest

Legend Fest Day 2 tại Đà Nẵng giành được sự quan tâm từ khán giả. Hơn 10.000 khán giả có mặt tại Cung Văn hóa – Thể thao Tiên Sơn, phủ kín mọi khán đài. Gần 50 tiết mục được trình diễn, từ các bản hit quốc dân đến sản phẩm mới ra mắt, tạo nên bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu. 11 nghệ sĩ đình đám được giới trẻ yêu thích cùng hội tụ và mang đến gần 5 giờ đồng hồ trình diễn liên tục trên sân khấu 360 độ với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, hiệu ứng chuyển động đồng bộ, mang đến trải nghiệm thị giác và cảm xúc tại mọi góc nhìn.
Theo ông Trần Ngọc Thái, đại diện Regal Group, Legend Fest là cầu nối để đơn vị khẳng định tầm nhìn trong phát triển bất động sản – không chỉ để ở, mà còn để sống, nghỉ dưỡng và tận hưởng giá trị văn hóa, giải trí ngay tại địa phương. Sự kiện không chỉ khuấy động khán giả trẻ mà còn thể hiện tầm nhìn của Regal Group: bất động sản không chỉ là công trình, mà còn là điểm đến văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng tinh hoa.
Với thông điệp "Tinh hoa trên nền di sản", đại nhạc hội kể lại hành trình của văn hóa Việt thông qua âm nhạc. Ngoài các ca khúc nhạc trẻ sôi động, hai tiết mục múa Di sản cùng Chuyển hóa và lan tỏa đã giúp khán giả hiểu thêm về giá trị bền vững của văn hóa.
Mở đầu chương trình, Phương Mỹ Chi xuất hiện với trang phục ánh kim lấp lánh, tạo hình tựa "chị Hằng" giáng trần. Các bản hit mang đậm yếu tố truyền thống của cô như Buôn trăng, Vũ trụ có anh, Bóng phù hoa nhận được sự cổ vũ của khán giả.
Xuất hiện trong bộ trang phục đường phố bụi bặm, rapper MANBO mang đến ca khúc mới toanh có tên gọi Chấp nhận cùng loạt hit quen thuộc như Anh từng, Legend.
Pháp Kiều "giữ lửa" sân khấu bằng loạt hit như Lối đi riêng, DOC và Cung tên tình yêu.
"Em xinh" Orange tiếp nối hành trình dẫn dắt cảm xúc khán giả bằng loạt ca khúc quen thuộc như Khi em lớn, Ai hát em nghe, Em nên yêu cô ta. Màn trình diễn của nữ ca sĩ khiến không khí sự kiện lắng đọng sau những ca khúc sôi động trước đó.
Giữa hiệu ứng LED xoay quanh, Captain Boy xuất hiện với bản mashup Chân thành - Ừ thì chia tay. Các Fan tiếp tục được hòa giọng với Không sao đâu, Kim tự tháp. Hiệu ứng từ sân khấu 360 độ đã giúp nam rapper giao lưu với đông đảo khán giả.
Rapper Negav thể hiện loạt ca khúc quen thuộc như Mình anh thôi, Chàng khờ thủy cung, Ngủ một mình. Anh còn tặng món quà đầy bất ngờ cho hàng nghìn khán giả khi lần đầu hát ca khúc mới One More Night.
Bắt đầu với Một công đôi việc và Chưa phải là yêu, Hurrykng nhanh chóng khuấy động bầu không khí. Hàng nghìn khán giả đã cùng hòa giọng với rapper này trong Như cách anh đã từng thôi. Để làm nóng lại không khí, thành viên Gerdnang đã tái hiện Airplane Mode – bản hit trong đêm chung kết chương trình Anh trai Say Hi.
Rhyder, ngoài việc tiếp tục khuấy động đêm nhạc với các bài hát như Từ chối hiểu, Sau cơn mưa, Anh biết rồi… anh còn "nhá hàng" một đoạn hát chay ca khúc sắp phát hành khiến khán giả hò hét.
Trong khi đó Dương Domic đem đến liên khúc Là em chính em - A đến Ă, Yêu em 2 ngày. Sau đó, cả khán đài cùng hòa giọng với anh trong Mất kết nối và Tràn bộ nhớ.
Cuối chương trình sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD với Thả anh ra, Tình đầu quá chén, Catch Me If You Can, Thủy triều.
Hieuthuhai đảm nhận vai trò kết show bằng loạt hit Nước mắt cá sấu, No Love No Life, Exit Sign. Không chỉ biểu diễn, rapper này còn dẫn chuyện trước mỗi ca khúc, tạo sự gần gũi và gắn kết mạnh mẽ với khán giả.
Kết show, nhóm Gerdnang tụ hội với 2 ca khúc Mamamia và Hẹn gặp em dưới ánh trăng, biến cả Cung Văn hóa - Thể thao Tiên Sơn thành một biển ánh sáng và tiếng hát. Đêm nhạc khép lại với màn kết hợp của Hieuthuhai, Negav, Hurrykng cùng Pháp Kiều trong bản hit Walk.
Legend Fest đã trở thành một điểm nhấn cảm xúc trong hệ sinh thái mà Regal Group đang kiến tạo – từ khu đô thị cao cấp, trung tâm thương mại, khách sạn, ẩm thực, phố đi bộ, phố đêm đến chuỗi lễ hội nghệ thuật bốn mùa – hướng đến mục tiêu cuối cùng là xây dựng mô hình một điểm đến, nơi bất động sản song hành cùng trải nghiệm sống.
(Nguồn: Regal Group)