Hieuthuhai, Hurrykng, Phương Mỹ Chi khuấy động Legend Fest

Theo ông Trần Ngọc Thái, đại diện Regal Group, Legend Fest là cầu nối để đơn vị khẳng định tầm nhìn trong phát triển bất động sản – không chỉ để ở, mà còn để sống, nghỉ dưỡng và tận hưởng giá trị văn hóa, giải trí ngay tại địa phương. Sự kiện không chỉ khuấy động khán giả trẻ mà còn thể hiện tầm nhìn của Regal Group: bất động sản không chỉ là công trình, mà còn là điểm đến văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng tinh hoa.

Với thông điệp "Tinh hoa trên nền di sản", đại nhạc hội kể lại hành trình của văn hóa Việt thông qua âm nhạc. Ngoài các ca khúc nhạc trẻ sôi động, hai tiết mục múa Di sản cùng Chuyển hóa và lan tỏa đã giúp khán giả hiểu thêm về giá trị bền vững của văn hóa.