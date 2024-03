Hiệu ứng du lịch từ chuyến đi của Bill Gates đến Đà Nẵng

Chuyến du lịch đến Việt Nam của người nổi tiếng như Bill Gates mang lại hiệu ứng truyền thông, tác động đến cảm hứng đi du lịch của nhiều người, theo chuyên gia.

Tỷ phú Bill Gates cùng bạn gái đến Đà Nẵng du lịch từ 4/3 đến 7/3. Chuyến đi của ông được nhiều chuyên gia trong ngành nhận xét có tác động tích cực đến hình ảnh du lịch Việt Nam.

Ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho biết lịch trình di chuyển của những người nổi tiếng như Bill Gates rất kín. Tuy nhiên, sau khi về nước, họ có thể chia sẻ một số hình ảnh về hành trình và điều này sẽ giúp du lịch Việt Nam được quảng bá gián tiếp.

"Đó là một kiểu truyền thông miễn phí, khi Bill Gates tới Việt Nam, những người theo dõi ông ấy cũng dành sự quan tâm nhất định, tò mò sao ông tới đây", ông Thanh nói.

Tỷ phú Bill Gates chơi tennis tại Đà Nẵng ngày 7/3. Ảnh: Nguyễn Đông

PGS.TS Phạm Hồng Long, Trưởng khoa Du lịch học ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội, nói khó có công cụ đo lường về ảnh hưởng cụ thể của những người nổi tiếng như Bill Gates đến du lịch. Tuy nhiên, hiệu ứng truyền thông là điều có thể nhận thấy khi các thông tin về tỷ phú Mỹ đến Đà Nẵng được dư luận quan tâm.

Theo Google Trends, tính tới tối 6/3, cụm từ "Bill Gates Đà Nẵng" xếp 13/25 cụm từ gia tăng mạnh nhất toàn cầu liên quan đến từ khóa "Bill Gates".

Ông Long nói thêm Việt Nam cần chủ động tận dụng hiệu ứng của những người nổi tiếng truyền thông, quảng bá cho du lịch như cách Thái Lan, Singapore làm. Với Singapore, nước này đang tạo nên cơn sốt khi độc quyền The Eras Tours của Taylor Swift ở Đông Nam Á.

Trong khi đó, Thái Lan luôn tỏ ra nhanh nhạy với việc đưa ra các thông điệp quảng bá du lịch. Hôm 2/3, tay vợt huyền thoại Roger Federer đăng tải ảnh du lịch Bangkok. Ba ngày sau Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đăng tải thông điệp "How To Enjoy Thailand Like Roger Federer?" (Làm sao để tận hưởng chuyến du lịch Thái Lan như Roger Federer?). Trong bài đăng, cơ quan này hướng dẫn du khách trải nghiệm du lịch Thái Lan như tay vợt Thụy Sĩ, gồm đi tuktuk, khám phá chợ nổi, ăn món tráng miệng look choop. Đại diện TAT nói đây không phải chiến dịch hợp tác giữa hai bên.

Hình ảnh quảng cáo du lịch Thái Lan liên quan đến chuyến đi của Roger Federer được Tổng cục Du lịch Thái Lan đăng tải. Ảnh: Amazing Thailand

Theo PGS.TS Phạm Hồng Long, cơ quan du lịch địa phương cần có những kênh thông tin để nắm bắt các chuyến đi của người nổi tiếng để chào đón họ tới Việt Nam. Đà Nẵng, Hội An là điểm đến yêu thích của nhiều người có tầm ảnh hưởng, đặc biệt giới thần tượng Hàn Quốc. Ông Long gợi ý tổ chức các buổi chào đón mang tính riêng tư, không kéo theo nhiều người hâm mộ, ngoài ra có thể dành tặng cho họ những ưu đãi, trải nghiệm đặc biệt trong chuyến đi.

"Chúng ta cần nắm bắt tốt hơn, thể hiện sự thân thiện và biến họ thành đại sứ du lịch cho Việt Nam", ông Long nói.

Ngoài chuyến đi của Bill Gates, gần đây, Đà Nẵng cũng thu hút nhiều cặp đôi nhà giàu Ấn Độ đến tổ chức đám cưới. Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết chuyến nghỉ dưỡng của tỷ phú Bill Gates, giúp thành phố tự tin đi theo con đường phát triển du lịch chất lượng cao đã đề ra nhiều năm qua.

Ông Đặng Mạnh Phước, CEO The Outbox Company, chuyên nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu du lịch, lưu ý người nổi tiếng có thể không tạo ra hiệu ứng khiến những người theo dõi "ùn ùn kéo tới Việt Nam". Đặc biệt, tỷ phú Bill Gates đi du lịch theo hướng "siêu giàu" nên hiệu ứng này càng khó xảy ra.

Dữ liệu từ Outbox chỉ ra kênh thông tin cho khách nước ngoài đến TP HCM du lịch chủ yếu đến từ giới thiệu của bạn bè, người thân, đại lý du lịch, hội chợ du lịch. Ví dụ, người Đài Loan chủ yếu du lịch TP HCM qua lời giới thiệu của người thân (47%) và nhờ phương tiện truyền thông (21%). Khách Pháp lại quyết định du lịch qua thông tin từ đại lý du lịch (42%) và phương tiện truyền thông (12%).

Tỷ phú Bill Gates cùng bạn gái thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ, Đà Nẵng, hôm 6/3. Ảnh: Hoàng Anh Sướng

Tuy nhiên, đại diện Outbox nhận xét trường hợp của Tổng cục Du lịch Thái Lan "bắt nhịp" khi Roger Federer đến là một ví dụ hay. Nhóm thần tượng Hàn Quốc đến Đà Nẵng, Hội An du lịch cũng có khả năng truyền cảm hứng cho người hâm mộ. Và nếu có thể tận dụng hình ảnh chuyến đi của người nổi tiếng, Việt Nam sẽ được tăng nhận diện thương hiệu.

Tú Nguyễn