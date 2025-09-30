Hiệu ứng bão chồng bão hiếm gặp ngoài khơi Mỹ

Bão nhiệt đới Imelda đang mạnh lên ngày 30/9, trong khi bão Humberto tiếp tục hoành hành từ 27/9, chúng xoay quanh nhau tạo nên hiệu ứng Fujiwhara.

Bão nhiệt đới Imelda ở góc trái gần bang Florida và bão Humberto ở bên phải. Ảnh: NOAA

Theo Live Science, hai cơn bão có khả năng xoay tròn quanh nhau trong "vũ điệu" gây ra hiệu ứng Fujiwhara, đặt theo tên nhà khí tượng học người Nhật Bản Sakuhei Fujiwhara. Theo Trung tâm bão quốc gia Mỹ (NHC), dự kiến bão sẽ rời khỏi Bahamas và hướng ra biển. Sức mạnh của bão Humberto sẽ kéo Imelda theo hướng đông - đông bắc, đẩy nó ra xa bờ Đông nước Mỹ và đến gần Humberto.

"Hiệu ứng Fujiwhara giữa Humberto và Imedla sẽ giúp khu vực đông nam nước Mỹ tránh mưa lớn gây ngập lụt diện rộng", Alex DaSilva, chuyên gia dự báo bão hàng đầu của trang AccuWeather, cho biết. "Ảnh hưởng từ bão Humberto lớn và mạnh hơn nhiều sẽ kéo Imelda ra xa nước Mỹ".

NHC cảnh báo Imelda sẽ góp phần gây mưa lớn từ bang Florida tới North Carolina và nam Virginia trong khi cả hai cơn bão nhiều khả năng tạo ra dòng rip nguy hiểm từ Nam Florida tới giữa Đại Tây Dương. Humberto chắc chắn sẽ dẫn tới lũ quét ở tây bắc Bahamas và phía đông Cuba với khả năng gây sạt lở đất ở Cuba.

Tổ chức Khí tượng Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc đặt tên cho bão nhiệt đới khi chúng có tốc độ gió duy trì tối đa trên 63 km/h. Imelda vượt qua ngưỡng đó hôm 28/9 và hiện nay có tốc độ gió duy trì tối đa là 85 km/h. Để trở thành bão to, tốc độ gió của Imelda cần đạt 119 km/h hoặc hơn.

Bão Humberto hình thành hôm 24/9 và tiếp tục mạnh lên cho tới khi đạt cấp 5 trên thang phân loại bão hôm 27/9 với tốc độ gió duy trì tối đa 260 km/h. Cơn bão hiện nay đã hạ xuống cấp 4 và hướng về phía tây với sức mạnh và hướng đi tương tự bão Erin, cơn bão cấp 5 ở Đại Tây Dương hình thành hồi tháng 8.

Theo DaSilva, bão Humberto và Imelda sẽ di chuyển cách nhau 1.100 km ở mốc gần nhất. "Hiệu ứng Fujiwhara khá hiếm gặp ở lưu vực Đại Tây Dương. Tương tác giữa hai cơn bão sẽ ngăn Imelda đổ bộ vào bờ hoặc chững lại gần vùng ven biển, dẫn tới vài ngày mưa xối xả và ngập lụt diện rộng", DaSilva chia sẻ.

Khi hai cơn bão nhiệt đới gặp nhau trong sự kiện Fujiwhara, chúng không chỉ va chạm mà nhiều khả năng một cơn bão sẽ bị cơn bão còn lại hấp thụ. Trong trường hợp này, hai cơn bão có thể xoay tròn quanh nhau trong thời gian ngắn trước khi cơn bão nhỏ hơn bị hút vào, trở thành một quần của cơn bão lớn hơn. Trong vài trường hợp ít thấy, hiệu ứng Fujiwhara khiến hai cơn bão sáp nhập, trở thành một cơn bão mạnh hơn. Tình huống phổ biến hơn là chúng chỉ xoay tròn quanh nhau trước khi tách ra theo những hướng khác nhau.

An Khang (Theo Live Science)