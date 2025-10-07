Hiệu trưởng xin lỗi vì suất cơm bán trú ít thức ăn

Quảng TrịBà Trần Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Ba Đồn mong phụ huynh và học sinh thông cảm, khi bữa cơm bán trú ít thức ăn bị đưa lên mạng.

Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn, phường Ba Đồn ký hợp đồng với hộ kinh doanh cung cấp bữa ăn trưa, giá 25.000 đồng mỗi suất. Từ khối 1 đến khối 5 có 624 học sinh đăng ký bán trú, tổ chức từ ngày 22/9.

Suất ăn 25.000 đồng gồm cơm trắng, một quả trứng, vài lát chả cá và muối lạc. Ảnh: Thanh Thảo.

Phụ huynh trực tiếp đăng ký và nộp tiền theo tuần hoặc tháng cho đơn vị cung ứng, nhà trường không tham gia khâu tài chính mà chỉ giám sát. Nhà trường thành lập tổ giám sát thực đơn hằng ngày nhằm đảm bảo chất lượng, sự công bằng cho các suất ăn. Học sinh bắt đầu ăn từ 10h30 tại lớp, mỗi em một khay. Giáo viên chủ nhiệm nếu thấy khẩu phần ăn không đảm bảo thì báo cáo với lãnh đạo trường để có hướng giải quyết.

Trưa 6/10, hình ảnh suất ăn của học sinh gồm cơm trắng, 3 miếng chả, 1 quả trứng luộc, một món giống muối lạc và chút nước canh xuất hiện trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, suất cơm không tương xứng với giá tiền 25.000 đồng, không đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh tiểu học.

Bà Trần Thị Minh Thủy, hiệu trưởng trường xác nhận hình ảnh lan truyền trên đúng là bữa ăn tại trường trưa cùng ngày. Theo giải thích của đơn vị cung ứng, họ đã có sơ suất khiến khẩu phần bữa ăn không đảm bảo. Nguyên nhân vì dịch tả lợn châu Phi kết hợp mưa bão khiến nguồn thực phẩm khan hiếm, món bí xào tỏi trong thực đơn được vận chuyển đến chậm nên tạm thời được thay thế bằng muối lạc.

Suất ăn giá 25.000 đồng gồm cơm trắng, nửa quả trứng, 3 lát chả cá, muối lạc và canh hôm 6/10. Ảnh: Thanh Thảo

Ngày 7/10, bà Thủy viết thư gửi phụ huynh và học sinh Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn xin lỗi về việc cung cấp dịch vụ bữa ăn trưa ngày 6/10. "Tôi rất tiếc vì những thiếu sót trong quá trình quản lý, giám sát thực đơn bữa ăn trưa cho học sinh, nên chất lượng chưa đảm bảo, quý bậc phụ huynh không hài lòng. Trách nhiệm ấy trước hết thuộc về tôi, hiệu trưởng nhà trường", thư có đoạn.

Theo bà Thủy, trường đã xác minh, làm việc với nhà cung cấp bữa ăn để đánh giá, rút kinh nghiệm sai sót, tránh tái diễn sự cố tương tự.

Tập thể trường cam kết sẽ tổ chức giám sát chặt chẽ hơn để nâng cao chất lượng dịch vụ bữa trưa học sinh. Thời gian tới để đảm bảo tính minh bạch, trường sẽ chụp khẩu phần ăn gửi đến các nhóm lớp, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm gửi vào nhóm phụ huynh.

UBND phường Ba Đồn cho biết làm việc trực tiếp với nhà trường và yêu cầu báo cáo cụ thể, rà soát lại toàn bộ quy trình cung cấp suất ăn để bảo đảm chất lượng và an toàn cho học sinh.

Đắc Thành