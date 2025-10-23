Hiệu trưởng mất chức vì nâng điểm cho học sinh

Quảng NinhHiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc bị cách chức, 8 giáo viên bị kỷ luật vì nâng điểm cho một học sinh.

Bà Đỗ Thị Ngọc Lan bị Đảng ủy và UBND phường Hà Lầm kiểm điểm và cách chức xuống làm nhân viên, ngày 23/10. Lý do là sửa điểm trong học bạ điện tử của học sinh. Đây là mức kỷ luật nặng thứ hai đối với công chức, viên chức hiện nay (gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức và buộc thôi việc).

Năm giáo viên của trường bị kỷ luật cảnh cáo, ba người khác bị khiển trách vì liên quan vụ việc.

Vài ngày trước, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một nữ sinh trường THCS Nguyễn Văn Thuộc được sửa điểm thi học kỳ các môn Toán, Khoa học tự nhiên, Tin học và tiếng Anh. Trong đó, môn tiếng Anh được sửa từ 4 lên 9.

Kết luận của phường Hà Lầm nêu việc nâng điểm làm thay đổi đánh giá xếp loại, song không cho biết cụ thể.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học lực của học sinh THCS được xếp theo các mức: Chưa đạt - Đạt - Khá - Tốt. Ở mức Tốt, học sinh phải "Đạt" ở tất cả môn. Trong đó, ít nhất 6 trong những môn được đánh giá bằng điểm số có điểm trung bình trên 8.

Lê Tân