Hiệu trưởng, kế toán trường THCS Ngô Quyền bị bắt

Hải PhòngHiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hương và kế toán Nguyễn Thị Huế của trường THCS Ngô Quyền bị cáo buộc thu không đúng quy định, để ngoài sổ sách hơn 430 triệu đồng.

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân (Công an Hải Phòng) đã khởi tố bị can, tạm giam, khám nơi làm việc của bà Hương và Huế.

Cuối năm 2020, UBND quận Lê Chân nhận đơn tố cáo hai bị can có dấu hiệu lạm thu trong năm học 2019-2020 nên lập đoàn thanh tra. Kết quả thanh tra xác định bà Hương cùng kế toán Huế đã chỉ đạo các giáo viên thu không đúng quy định, để ngoài sổ sách 436 triệu đồng.

Cho rằng có dấu hiệu vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, ngày 18/6 UBND quận Lê Chân kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận vào cuộc.

Giang Chinh