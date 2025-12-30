Hiệu trưởng, hiệu phó không đi dạy vẫn chấm công hơn 200 triệu đồng

Vĩnh LongNguyễn Tuấn Tú và Nguyễn Hoàng Anh (hiệu trưởng, hiệu phó Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Bến Tre) dù không đi dạy vẫn chấm công khống để lấy hơn 200 triệu đồng.

Ngày 30/12, bị cáo Tú, 44 tuổi, cựu hiệu trưởng Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Bến Tre, bị TAND khu vực 5 tỉnh tuyên 11 năm tù về tội Vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 3 năm tù về tội Tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt 14 năm tù.

Nguyễn Hoàng Anh, 44 tuổi, cựu hiệu phó, lĩnh 2 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Nguyễn Thiện Chí, 62 tuổi cựu Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, bị tuyên 4 năm tù về tội Vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trước đó, ông Chí bị truy tố tội Lạm quyền trong thi hành công vụ, tuy nhiên đến phiên tranh luận đại diện VKS đã thay đổi tội danh.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Nam An

Trường năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre cũ được ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động.

Từ tháng 9/2019 đến 12/2023, hiệu trưởng Tú bị cáo buộc biết rõ quy định kinh phí chế độ dinh dưỡng chỉ hỗ trợ cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao tuyển năng khiếu các cấp, nhưng vẫn ký tờ trình gửi ông Chí (người phụ trách trực tiếp) xin chủ trương chi tiền này cho nhóm tuyển năng khiếu dự bị tập trung gồm các môn bơi, judo, karate, cờ và vovinam.

Cựu phó giám đốc sau khi nhận văn bản không báo cáo HĐND tỉnh mà tự ý ký duyệt cho trường thực hiện các khoản chi.

Từ cơ sở này, ông Tú bị cáo buộc đã ký duyệt 86 chứng từ rút tiền từ ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại hơn 5,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ tháng 5/2021 đến 12/2023, dù không trực tiếp giảng dạy, bị cáo Tú và Hoàng Anh vẫn chỉ đạo cấp dưới lập bảng chấm công khống để thanh toán tiền giảng dạy bộ môn cờ và bóng chuyền, chiếm đoạt hơn 244 triệu đồng. Trong đó, hiệu trưởng nhận hơn 127 triệu đồng, hiệu phó nhận hơn 117 triệu đồng.

Nam An