Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội: Trường đơn ngành nhiều bất lợi trong xếp hạng

Đại học Y Hà Nội lọt top 1.000 đại học thế giới ngay năm đầu tham gia, nhờ chất lượng giảng dạy, song cho biết gặp nhiều khó khăn để thăng hạng do là trường đơn ngành.

Đại học Y Hà Nội là trường đào tạo đơn ngành, cũng là trường Y, Dược duy nhất trong 11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được xếp hạng thế giới theo Times Higher Education (THE), hồi tháng 10.

Trong đó, Đại học Kinh tế TP HCM ở vị trí 501-600, cao nhất. Tiếp đến là Đại học Duy Tân và Tôn Đức Thắng, hạng 601-800. Đại học Y Hà Nội thuộc nhóm 801-1.000, đứng thứ tư và chỉ thiếu 0,1 điểm để vào nhóm trên.

Điểm mạnh nhất của Đại học Y Hà Nội là chất lượng giảng dạy, trong đó tỷ lệ giảng viên trên sinh viên là 1/19 - thuộc diện tốt nhất cả nước. Số giảng viên là tiến sĩ cũng ở mức cao.

"Việc duy trì thứ hạng tốt trong những năm đầu tiên tham gia là rất khó khăn", GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng, nhận định.

Hiện, THE xếp hạng đại học dựa vào 18 chỉ số, thuộc 5 trụ cột. Chất lượng nghiên cứu chiếm trọng số lớn nhất (30%), rồi đến chất lượng giảng dạy (29,5%), môi trường nghiên cứu (29%), triển vọng quốc tế (7,5%), thu nhập từ chuyển giao tri thức và bằng sáng chế (4%).

Ông Tú cho rằng trường đơn ngành có nhiều bất lợi so với các trường đa ngành, bởi bảng xếp hạng đề cao chỉ số nghiên cứu và yếu tố quốc tế.

GS Nguyễn Hữu Tú trong buổi đón tiếp Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga tại trường Đại học Y Hà Nội, hôm 12/9. Ảnh: HMU

Về chất lượng và môi trường nghiên cứu, ông Tú cho hay trường đã có nhiều chính sách như phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, tăng đầu tư cho đề tài tiềm năng, tài trợ cho các nhóm nghiên cứu xuất bản quốc tế..., song nguồn lực còn hạn chế trong bối cảnh phải tự chủ tài chính.

Khoa học sức khỏe còn là lĩnh vực hẹp, khó có nhiều công bố đột phá trong thời gian ngắn, thầy cô ngoài giảng dạy, nghiên cứu ở trường, còn phải dành thời gian thực hành lâm sàng tại bệnh viện. Ngoài ra, họ gặp khó khăn vì trường cũng chưa mạnh về phòng thí nghiệm hay máy móc chuyên sâu.

"Vì vậy, dù điểm chất lượng và môi trường nghiên cứu của trường có tăng so với năm ngoái nhưng không thể tăng mạnh, tăng nhanh", ông Tú nói.

Năm 2024, Đại học Y Hà Nội có hơn 460 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín, tăng hơn 10% so với năm trước. Năm nay, sau 9 tháng, trường có 460 bài và dự kiến đạt 550 bài vào cuối năm.

Ở tiêu chí triển vọng quốc tế, theo ông Tú, Y tế là ngành đặc thù, mỗi quốc gia có những quy định riêng, trường nên Đại học Y Hà Nội khó thu hút sinh viên quốc tế hơn các trường đa ngành, đa lĩnh vực.

Dù vậy, ông Tú cho biết gia nhập các bảng xếp hạng uy tín là mục tiêu cần thiết.

"Việc này giúp trường được đánh giá khách quan, chất lượng và vị thế của trường được thế giới công nhận", ông bày tỏ.

Ngoài ra, đề án phát triển trường được Thủ tướng phê duyệt hồi tháng 3 cũng nêu rõ tầm nhìn của Đại học Y Hà Nội là vào top 100 châu Á và 800 thế giới vào năm 2035.

Để duy trì và thăng hạng, ông Tú cho biết sẽ thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện môi trường nghiên cứu, đầu tư cơ sở vật chất và chế độ đãi ngộ thích đáng, tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo Đại học Y Hà Nội cũng hy vọng nhận được sự quan tâm, đầu tư xứng tầm từ nhà nước, sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân để trường phát triển toàn diện, khẳng định vị trí trường Y của Việt Nam trên trường quốc tế.

Dương Tâm