Hiệu trưởng ĐH Công nghệ: Ngành bán dẫn không dành cho các 'tay mơ'

Ngành bán dẫn khó, không dành cho các "tay mơ" mà đòi hỏi những sinh viên có nền tảng rất tốt về Toán, Lý, tiếng Anh, thậm chí cả môn Văn từ phổ thông, theo GS Chử Đức Trình.

GS. TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, đưa ra nhận định trên, bên lề hội thảo "Thúc đẩy phát triển thế hệ tương lai: Hợp tác bán dẫn Hà Lan - Việt Nam", ngày 15/4.

Ông Trình cho biết bán dẫn là lĩnh vực khó. Như tại trường Đại học Công nghệ, có sinh viên giỏi phải học đi học lại ba lần mới có thể nắm vững, hoàn thành một môn liên quan.

Để học được, sinh viên phải giỏi kiến thức cơ bản từ thời phổ thông như Toán, Vật lý, các môn tự nhiên, tiếng Anh, thậm chí cả Văn để có thể trình bày những hiểu biết của mình.

Theo ông Trình, cũng vì yêu cầu cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch, bán dẫn. Thí sinh đăng ký các ngành ở lĩnh vực này phải có điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán trong top 20% cao nhất cả nước, đồng thời tổng điểm ba môn theo tổ hợp trong nhóm 25%.

Sau khi đỗ đại học, ông Trình cho rằng sinh viên phải chăm chỉ, có đam mê theo đuổi lĩnh vực này, đồng thời chú trọng củng cố và nâng cao nền tảng bằng cách học tập thật tốt các kiến thức, kỹ năng ở trường.

Ông Trình nhấn mạnh sinh viên cần tránh bẫy đi làm sớm từ năm 2-3 đại học, bỏ bê chương trình học những năm cuối, dẫn đến tuột kiến thức nền tảng, không thể ra trường đúng hạn.

Nói thêm, ông Phùng Việt Thắng, Giám đốc Intel Việt Nam, cho rằng điều quan trọng với nhân lực ngành bán dẫn là sự sẵn sàng. Theo ông, về cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp đại học không thể phù hợp hoàn toàn với vị trí nào ở doanh nghiệp mà cần được đào tạo thêm, thậm chí đào tạo lại.

"Tuy nhiên, việc đó nhanh hay lâu, nhiều hay ít là phụ thuộc vào sự sẵn sàng của các bạn", ông Thắng nói, cho hay sự sẵn sàng ở đây là việc tận dụng các cơ hội tiếp cận với doanh nghiệp trong ngành bán dẫn để học hỏi, chủ động tham gia nghiên cứu, thực hành ở phòng thí nghiệm và dành thời gian ở đó nhiều hơn những gì đang làm.

Ông đánh giá các phòng thí nghiệm trong trường đại học hiện tốt hơn rất nhiều so với trước đây, với nhiều trang thiết bị hiện đại. Việc sinh viên đặt trí tò mò vào đó sẽ giúp có những trải nghiệm, nền tảng hữu ích cho công việc thực tế trong tương lai.

Sinh viên trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, trò chuyện với đại diện Intel Việt Nam, ngày 15/4. Ảnh: Dương Tâm

Danh sách ngành đào tạo nhân lực cho lĩnh vực bán dẫn

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2024-2025, gần 19.000 sinh viên nhập học các ngành phù hợp lĩnh vực bán dẫn, chiếm khoảng 10% số theo học khối ngành STEM.

Ông Chử Đức Trình nói đây là số sinh viên của 38 ngành, trong đó có cả Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Cơ điện tử, Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chứ không riêng của chương trình đào tạo mang tên Vi mạch, bán dẫn.

Trong khi đó, theo chương trình "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050", Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn, trong đó có 15.000 kỹ sư thiết kế vi mạch, 35.000 kỹ sư trong các công đoạn sản xuất, đóng gói.

Để thu hút sinh viên các ngành gần làm việc trong lĩnh vực bán dẫn, ông Trình cho rằng rất cần sự định hướng của các trường đại học. Một trong các cách tốt nhất là liên kết với các doanh nghiệp nhằm gửi sinh viên đi thực tập, phối hợp hoàn thiện chương trình đào tạo sao cho phù hợp với thực tiễn, từ đó sinh viên hình dung tốt hơn và yêu thích hơn.

Dương Tâm