Hiệu trưởng Cao đẳng du lịch Hà Nội 'ăn chặn' tiền A80 bị bắt

Hà NộiÔng Phạm Văn Long, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, cùng hai cấp dưới bị bắt với cáo buộc có sai phạm liên quan chi trả tiền cho sinh viên dịp A80.

Ngày 15/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố, tạm giam ông Long và hai cấp dưới là Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên và Nguyễn Văn Sáng, chuyên viên Phòng Công tác học sinh sinh viên, để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hiệu trưởng Phạm Văn Long trong buổi đối thoại với sinh viên, trưa 1/12. Ảnh: Thanh Hằng

Theo công an, bước đầu xác định, Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội đã chi trả tiền cho sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm A80 có dấu hiệu vi phạm, thiếu minh bạch.

Cụ thể, tháng 11, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch duyệt chi tiền cho 984 sinh viên của trường tham gia A80 với tổng số tiền là hơn 1,9 tỷ đồng. Sau khi nhận được quyết định, ông Ngọc đã chỉ đạo Sáng thực hiện hoàn thiện chứng từ để quyết toán.

Tại chứng từ, Sáng đã để trống mục số tiền được nhận, không thể hiện số tiền là bao nhiêu. Sau khi sinh viên đã ký nhận, Sáng tự hoàn thiện ghi thêm số tiền theo mức chi cho các buổi tập. Bảng kê này Sáng nộp cho bộ phận kế toán tài chính của nhà trường để quyết toán tổng số là hơn 1,9 tỷ đồng, tương ứng với mỗi sinh viên được nhận 1,96 triệu đồng.

Trước khi chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên, Sáng báo cáo Ngọc dự kiến chi hơn 924 triệu đồng cho 984 sinh viên, tương ứng 940.000 đồng/người. Ngoài ra còn chi hơn 800 triệu đồng tiền mua đồ ăn cho sinh viên trong các ngày tập luyện, tương ứng 440.000 đồng/người. Số dư còn lại là hơn 202 triệu đồng, khoảng 580.000 đồng/người.

Phương án chi tiền trên Ngọc đã báo cáo với hiệu trưởng Long và được đồng ý. Ông Long chỉ đạo giữ lại hơn 202 triệu đồng để chi cho cán bộ nhà trường sau.

Bị can Nguyễn Tuấn Ngọc. Ảnh: Công an cung cấp

Công an xác định, Long, Ngọc và Sáng đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80. Qua đó gây bức xúc cho nhiều sinh viên, dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của cơ sở giáo dục.

Trước đó, nhiều sinh viên Cao đẳng Du lịch Hà Nội bức xúc vì chỉ được hỗ trợ 940.000 đồng khi tập luyện cho đại lễ A80, còn trường khác 1,6-2,2 triệu. Tuy nhiên trong buổi đối thoại, ông Long nói chỉ là , "là sơ suất", do hiểu lầm của sinh viên.

Phạm Dự