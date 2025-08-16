Hiệu trưởng bị cáo buộc 'tham ô 10,7 triệu đồng' được tại ngoại

Cà MauÔng Trần Văn Tâm, 54 tuổi, người bị cáo buộc có hành vi tham ô hơn 10 triệu đồng sau khi bỏ tiền mua vật liệu làm đồ dùng cho trường, được tại ngoại, chiều 16/8.

Thông tin được luật sư Quách Trọng Phú, người bào chữa cho ông Tâm cho biết. Theo đó, VKSND khu vực 5 đã quyết định thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lĩnh đối với ông Tâm, từ ngày 16/8.

Quyết định này được thực hiện sau khi xem xét đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, xét thấy bị can Tâm đã nộp khắc phục hậu quả, có nhân thân tốt, địa chỉ rõ ràng, gia đình có đơn xin bảo lĩnh và không cần thiết áp dụng tạm giam.

Ông Tâm bị tạm giam từ ngày 15/8/2024, với cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng trong quá trình tự mua vật liệu để làm các thiết bị cho trường.

Ông Trần Văn Tâm (trái) cùng luật sư Phú. Ảnh: An Minh

Theo hồ sơ vụ án, tháng 7/2022, ông Tâm được phân công làm Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển cũ, nay là xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau). Trong năm học 2022–2023, nhận thấy trường thiếu nhiều dụng cụ phục vụ giảng dạy, ông họp Hội đồng sư phạm và thống nhất mua sắm thiết bị.

Vốn có tay nghề hàn, ông Tâm không chọn mua thiết bị hoàn chỉnh mà mua vật tư về tự làm, thuê thêm người phụ giúp để chế tạo các sản phẩm như kệ đựng hồ sơ, kệ tivi... Sau khi hoàn thành, các vật dụng này được trường đưa vào sử dụng.

Do không có hóa đơn đầu vào và hợp đồng mua bán đúng quy định, ông Tâm đã liên hệ một số doanh nghiệp bên ngoài để mua hóa đơn khống, ghi nội dung mua bán hàng hóa nhằm hợp thức hóa thủ tục thanh toán.

Theo kết quả điều tra, ngày 29/12/2022, ông Tâm duyệt chi 11 triệu đồng theo hóa đơn bán hàng của doanh nghiệp. Trong số tiền này, doanh nghiệp đã tính luôn phần tiền 5,5 triệu đồng nợ vật tư cá nhân của ông Tâm trước đây. Khoảng 10 ngày sau, ông Tâm lấy tiền cá nhân trả lại hơn 1,2 triệu đồng cho doanh nghiệp. Công an xác định ông Tâm chiếm đoạt gần 4,3 triệu đồng.

Cùng ngày, ông duyệt chi mua ghế thang kẽm hơn 1,8 triệu đồng. Số tiền này ông Tâm liên hệ doanh nghiệp mua hóa đơn. Cơ quan điều tra xác định ông Tâm chiếm đoạt hơn 6,1 triệu đồng rồi chi hơn 2,3 triệu đồng mua sơn để sửa bồn hoa - tức chiếm đoạt hơn 3,8 triệu đồng còn lại.

Đến ngày 15/3/2023, ông tiếp tục duyệt chi hai chứng từ với tổng số tiền 6,9 triệu đồng làm hai kệ tivi. Trước đó, ông đã đến hai công ty khác để mua hóa đơn, kế toán trường làm thủ tục thanh toán dựa trên đó.

Phiên tòa sơ thẩm ngày 17/2 kết luận ông Tâm chi trả vật tư và công làm thấp hơn số tiền được thanh toán theo hóa đơn, phần chênh lệch khoảng 10,7 triệu đồng được xem là khoản tham ô. Tòa tuyên phạt ông 7 năm tù về tội Tham ô tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ 2 năm sau khi mãn hạn tù, buộc sung công số tiền 10,7 triệu đồng. Ông Tâm không đồng ý và nộp đơn kháng cáo.

Một số vật dụng do ông Trần Văn Tâm làm đang được sử dụng tại trường. Ảnh: Minh Minh

Ngày 6/5, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên phúc thẩm. Cũng như tại phiên sơ thẩm, ông Tâm thừa nhận việc dùng hóa đơn khống là sai pháp luật, nhưng khẳng định không có ý định tham ô.

Ông nói đã tận dụng vật liệu, bỏ công sức ra làm để tiết kiệm chi phí cho trường. Các sản phẩm như kệ hồ sơ, kệ tivi, thang kẽm, bảng thông báo đều có thật và đang được nhà trường sử dụng. Số tiền hơn 10 triệu đồng nhận được không được ông sử dụng cho cá nhân mà dùng cho hoạt động tập thể.

TAND tỉnh Cà Mau sau đó đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vì vi phạm tố tụng và nhiều vấn đề chưa được làm rõ.

Theo HĐXX, ông Tâm có mua vật tư để làm thiết bị. Trong khi việc quy kết tham ô chỉ căn cứ lời khai thừa nhận sử dụng hóa đơn không có hàng hóa thật là chưa đủ cơ sở và thiếu thuyết phục.

Tòa yêu cầu phải định giá toàn bộ sản phẩm ông Tâm đã làm, đối chiếu với số tiền nhà trường chi ra, bao gồm cả vật tư và công thợ. Ngoài ra, nhiều vật dụng chưa được định giá, chưa mời đại diện nhà trường tham gia tố tụng, cũng như chưa xác minh thiệt hại thực tế và mục đích sử dụng khoản tiền bị cho là chiếm đoạt.

